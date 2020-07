Libros para lectores inquietos de todas las edades Crédito: Fernando Blanc

Las librerías volvieron a cerrar las puertas por la cuarentena estricta pero están permitidas las ventas online y las entregas a domicilio. Esta semana les presentamos libros recién salidos para sumar a la biblioteca y otros favoritos de esta sección que van a fascinar a los que disfrutan del humor absurdo y de las historias delirantes. Pasen y lean ( en casa ).

Once cuentos fantásticos del autor e ilustrador rumano

Once cuentos fantásticos de Kasparavicius, de Kestius Kasparavicius (Fondo de Cultura Económica). "Este es un libro sobre cosas que nunca ocurrieron ni ocurren en la actualidad ni ocurrirán, con seguridad, jamás. Sin embargo, sería realmente una pena no pasarlas al papel, puesto que de otro modo nadie habría sabido nunca de ellas. Habrían desaparecido en la corriente del tiempo para siempre sin dejarse ver en ningún sitio, como las sombras en un día nublado", dice el autor e ilustrador lituano en el prólogo de este libro maravilloso. Los once cuentos fantásticos reunidos tienen mucho humor y una lógica delirante que fascinará a lectores de todas las edades. En los relatos hay un erizo que solo puede doblar para la derecha porque no conoce la izquierda; un pez enorme que se engulle todo lo que se le cruza por el camino; dos caracoles que quieren conocerse pero tardan tanto en avanzar que siguen desencontrados; un gusano que se devora las manzanas donde vive; un cocodrilo amante de las fresas; y tres osos encargados de limpiar la luna, entre otros personajes peculiares de estas historias asombrosas narradas con maestría. Editado en el país recientemente es uno de esos libros que no hay que dejar pasar.

Un cocodrilo amante de las fresas es uno de los protagonistas de los once cuentos fantásticos

El señor No Tan, de Javiera Gutiérrez y Petra Steinmeyer (Listo Calisto). Había una vez un señor que no estaba ni despierto ni dormido. Era "carpintero en una fábrica de plumas" y "dibujante de lágrimas de cocodrilo". Bienvenidos, queridos lectores, al universo de este personaje No Tan.. que es fascinante. Usa vestidos y sombreros, come flores azules y camina descalzo hasta el arcoiris. ¡Qué felicidad que en plena cuarentena la editorial independiente rosarina haya publicado este libro genial que ya se suma a mis favoritos! En las páginas finales y en las solapas vienen objetos y prendas para recortar y vestir al Señor No Tan, como en esos libros con figuras y vestuario que había cuando muchos de nosotros éramos chicos y en lugar de diseñar avatares digitales, nos divertíamos inventando looks para los personajes. En el sitio web de Listo Calisto se pueden leer gratis otros libros editados por el sello como La verdadera historia de Ariadna y el monstruo , de Silvina Maroni. También se pueden descargar unas cartas para recortar y jugar a inventar historias a Cani, un perro aventurero.

Un señor muy peculiar

El club de los detectives feroces, de Liliana Cinetto (Norma). Con ilustraciones de Poly Bernatene , esta novedad de la colección Torre de Papel Roja es ideal para chicos de 7, 8 años en adelante que se copen con las historias de misterio. Con humor y buena pluma, Cinetto va desarrollando la trama protagonizada por animales con nombre de animales y, en el camino, suma referencias a cuentos clásicos, fabulas y personajes que los lectores reconocerán enseguida. Con la ayuda de un grupo de amigos (una coneja, un perro, una tortuga) Liebre intenta descubrir cómo y por qué ha desparecido un trébol de cuatro hojas, que es su talismán de la suerte. El caso que investigan estos detectives feroces es complejo: la casa estaba cerrada y no hay testigos. Presten atención a las imágenes porque ahí se esconden algunas pistas.

Un viaje poético a bordo de un auto colorado

El auto rojo, de Pablo Médici (AZ). El nuevo libro del autor e ilustrador conocido como Brocha combina texto, dibujos y fotografías para contar la relación entre Zoe y su juguete preferido: un auto rojo con el que la nena imagina viajes y aventuras. Con fotos de plantas que sacó Tomás Médici, hijo de Brocha, e imágenes de cielos intervenidas con trazos y dibujos, el relato avanza hacia un entorno fantástico. No se pierdan este paseo poético por un jardín repleto de macetas con aloes y suculentas.

Las fotos del nuevo libro de Brocha las sacó su hijo Tomás

Señales, de Ethel Batista y Eva Mastrogiulio (Nazhira). "Si cierro los ojos es que no estoy", dice en la primera página de este álbum precioso, que invita a dejarse llevar por las señales y los indicios que aportan los personajes, unos muñecos colorados y amarillos con capucha de colores y orejitas. Con el recurso gráfico de solapas de papel que se levantan para dejar al descubierto ciertas escenas y situaciones, el texto es breve y juega con las ilustraciones. "Si camino en círculos es porque no sé cómo hablarte", dice de un lado. "Y si me detengo es que me animé". Tierno, sencillo y conmovedor, es uno de esos libros para regalar y regalarse. Y tener siempre a mano, en especial en días de aislamiento .

Un cuento conmovedor para almas sensibles

Una casa que fue, de Julie Fogliano y Lane Smith (Océano Travesía). Una casa abandonada en un bosque. Dos chicos intrigados que se animan a entrar por la ventana. Un silencio que cruje. Libros que esperan. Fotos que se esfuman. Y muchas preguntas para imaginar posibles respuestas. Todo eso propone este libro inquietante que, como los buenos libros, genera más dudas que certezas.

El señor de los sueños, de Raquel Cané (El Ateneo). Todas las noches, cuando "se encienden las estrellas y se apagan las ventanas", un personajito muy especial empieza su tarea: susurrar arrullos y tararear nanas en los oídos de quienes están por dormirse. A veces, cuando el que no puede dormir es el mismísimo Señor de los Sueños, al protagonista no le queda otra opción que soñar que le regalan un sueño. Un libro poético para leer antes de dormir. Por supuesto.