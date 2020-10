A tono con los tiempos que corren, la edición 2020 del Filbita se realiza a través de las pantallas Crédito: Walter Sangroni./ Prensa Filba

Natalia Blanc Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2020 • 00:05

El festival de literatura infantil Filbita cumple diez años en plena pandemia. Es por eso que esta vez se realiza en modo virtual, junto con el festival mayor, Filba. Desde ayer y hasta el sábado 24, chicos, grandes y medianos pueden sumarse a las actividades gratuitas y las charlas que se hacen vía Zoom o YouTube. Hoy les presentamos un recorrido por diez libros vinculados con autores invitados y propuestas del Filbita 2020 para toda la semana.

Este año no habrá encuentros ni talleres presenciales, pero toda las actividades se pueden hacer en casa vía Zoom o ver por YouTube Crédito: Walter Sangroni / Prensa Filba

Cómo ser un monstruo y no asustarse en el intento, de Felicitas Arrieta y Juan Chavetta (Quipu). Un pichón de monstruo se escapa de su casa porque no quiere asustar a las personas, como le enseña su papá. No quiere porque no le gusta y porque le da miedo. ¡Sí! En este libro hay un monstruo que tiene miedo. Y hay, también, un chico llamado Nico que no les tiene miedo a los monstruos. Y le enseña por qué no está tan mal sentir miedo a lo desconocido, qué es estar triste y por qué no debería escaparse de su casa. Con ilustraciones geniales de Chavetta (uno de mis ilustradores de monstruos favoritos), es un cuento tierno y divertido ideal para hablar sobre emociones y sentimientos.

Para agendar:

Este domingo a las 16.30, Alejandra Alliende dicta el taller "Emociones en transformación" para familias y chicos desde los 4 años. Además de compartir la narración del libro, explicará cómo hacer una máscara de monstruo con material reciclado de uso doméstico. Hay que inscribirse porque tiene cupo limitado.

Lecturas y narraciones para compartir, entrevistas y visitales virtuales a talleres de ilustradores Crédito: Walter Sangroni. / Prensa Filba

Estimada familia, de Laura Wittner (La Marca Terrible). Con ilustraciones de Pulindra, este cuaderno rojo de comunicaciones con notas disparatadas (o no tanto) dirigidas a los padres me alegró la cuarentena. Es que a siete meses de la suspensión de clases presenciales y la "nueva normalidad" de la tarea en casa, el humor de Wittner me hizo sentir acompañada como madre, tutora y encargada (todo eso junto) de la continuidad del aprendizaje de mi hijo en medio del teletrabajo y la pandemia interminable. "Hoy se le llamó la atención/ porque se acostó en el piso/ durante la clase de Sociales", dice una de las notas del cuaderno dirigido a las familias. "Hoy su hijo puso 'ola que tal'/ con tiza roja en el pizarrón verde. La tiza roja es para eventos especiales. Faltan la h y la tilde". Genial. Gran regalo para madres y padres al borde del ataque de nervios.

Para agendar:

Este domingo, a las 18, Laura Wittner y Heinz Janisch, autor de El rey y el mar, entre otros libros poéticos, participarán del diálogo "La poesía y el artificio literario": una invitación a intercambiar miradas, lecturas y experiencias en torno a la creación literaria. Por el canal de YouTube de Fundación Filba.

El rap de los gatos, de Pedro Mairal y Pablo I. Elías (Ralenti). Un álbum ilustrado para leer, escuchar y cantar. En la contratapa viene un código QR para escanear y acceder al rap escrito por Mairal. En las escenas aparecen muchos gatos que hacen cosas de gatos como afilarse las uñas en el sillón y destripar un almohadón. ¿Son miles de gatos o es uno solo con muchas personalidades? Para averiguarlo hay que sumergirse en la historia y rapear sin parar de bailar. El lunes 19, a las 18.30, hay un taller dedicado a este libro, pero los cupos ya están agotados. Estén atentos al sitio de Filba por si se libera alguna vacante.

Para rapear sin parar

Una cama para tres, de Yolanda Reyes (Loqueleo). En este cuento, la autora colombiana aporta algunas pistas sobre los miedos recurrentes en la infancia vinculados con el sueño y las pesadillas. Algo de eso le pasa a Andrés, a quien le cuesta mucho quedarse dormido y más le cuesta dormir solo en su cama. Por eso, todas las santas noches se pasa a la cama grande y los padres ya no saben qué hacer para que vuelva, tranquilo, a la suya.

Para agendar: el miércoles 21, a las 17.30, habrá un encuentro con Yolanda Reyes a través de la plataforma Zoom. La escritora, reciente ganadora del Premio Iberoamericano SM de literatura infantil, compartirá fragmentos de su libro Volar, donde cuenta la historia del encuentro entre Juan Diego -un niño que viaja solo porque sus padres están divorciados-, y la Señora Feroz -una señora que viaja a Bogotá para dar una conferencia magistral-. Recomendado para chicos desde los 10 años. Actividad gratuita con cupo limitado.

Cómo lograr que la cama grande deje de ser un lugar para tres

Serie Munari (Niño Editor). A más de un siglo del nacimiento del artista italiano Bruno Munari (1907-1998), el sello Niño rescató la colección infantil Munari publicada en 1945 e integrada por nueve títulos. Precursores de los álbumes pop-up, todos fueron diseñados con ventanas y solapas que se levantan para descubrir lo que el autor escondió debajo. Así, en El ilusionista amarillo, por ejemplo, el narrador es un mago que hace desaparecer y aparecer objetos a la vista del lector. El recurso del diseño se justifica en la trama: el ilusionista esconde naipes en sus bolsillos y hasta un conejo en su galera. Son verdaderas joyas para leer, tocar y jugar.

Para agendar: el miércoles 21, a las 18.30, Sebastián Rey dará el taller "Rosas en la ensalada" que propone crear historias y escenarios con sellos y estampas hechos con verduras y plantas. Dirigido a toda la familia, se dicta por Zoom. Es necesario inscribirse antes.

"Los duraznos": una colección de libros para saborear en familia

Los duraznos (Pequeño Editor). Dedicada a pequeños lectores, esta serie de libritos ilustrados está dedicada a los más chicos. Se caracteriza por su formato pequeño y cuadrado y sus preciosas ilustraciones. También por los textos, claro. Ruth Kaufman, Oche Califa y Diego Bianki son algunos de los autores, mientras que algunas imágenes fueron creadas también por Bianki (La luna está llena y 5 besos), además de Gusti, Mey y Maxi Luchini, entre otros artistas. La propuesta temática es variada: hay libros con adivinanzas (Animales escondidos) con canciones (Te cuento del camino lo que vi, del grupo musical Karma), con números, poemas y juguetes. Para narrar, cantar y disfrutar.

Para agendar:

El jueves 22, a las 17.30, Florencia Sartelli protagoniza un encuentro de lectura "Sabor a durazno" con poesía, narraciones y juegos para los más pequeños (a partir de diez meses) con los libros de la colección Los duraznos.

El club de los detectives feroces, de Liliana Cinetto (Norma). Con ilustraciones de Poly Bernatene, este libro de la colección Torre de Papel Roja es ideal para chicos de 7, 8 años en adelante que se copen con las historias de misterio. Con humor y buena pluma, Cinetto va desarrollando la trama protagonizada por animales con nombre de animales y, en el camino, suma referencias a cuentos clásicos, fabulas y personajes que los lectores reconocerán enseguida. Con la ayuda de un grupo de amigos (una coneja, un perro, una tortuga) Liebre intenta descubrir cómo y por qué ha desparecido un trébol de cuatro hojas, que es su talismán de la suerte. El caso que investigan estos detectives feroces es complejo: la casa estaba cerrada y no hay testigos. Presten atención a las imágenes porque ahí se esconden algunas pistas.

Para agendar: Cinetto y Bernatene se encontrarán a través de la plataforma Zoom el jueves 22 a las 17.30 para chalar sobre los libros que crearon juntos.

¡Qué ojos tan curiosos tienes!, de Romina Carnevale y Paola Vetere (Iamiqué). Con ilustraciones de Martina Trach, este libro de ciencia para lectores de ocho años en adelante inaugura la serie Tiene sentido. Las autoras proponen agudizar la mirada e invitan a descubrir con los propios ojos cuestiones curiosas ligadas al sentido de la vista. ¿Qué vemos cuando vemos?, ¿cómo percibimos los colores? y ¿cómo ven los animales?, entre otras. También ofrecen algunas propuestas para experimentar con la percepción. A partir de todo esto, darán un taller en el marco del Filbita (ya con cupo agotado).

Arrorró, de Ruth Kaufman y Cristian Turdera (Pequeño Editor). Un padre le canta el arrorró a su hija y ella, como no quiere quedarse dormida, inventa otras canciones de cuna. Entre los dos piden ayuda a animales como un búho, una lechuza, un yacaré y un puma. Poesía, humor y bellos dibujos se combinan en un libro especial para compartir con los más chiquitos antes de dormir o cuando surjan ganas de crear canciones con rima. Ideal para leer en ese momento tan especial entre padres cansados e hijos que estiran el día hasta más no poder.

Para agendar: el viernes 23, a las 18, Turdera hablará sobre su proceso creativo como ilustrador. Mostrará en vivo sus trazos, tiempos y formas de creación. Por YouTube.

Aquí estamos, de Oliver Jeffers (Fondo de Cultura Económica). El autor de Cómo atrapar una estrella ofrece en este libro "notas para vivir en el planeta Tierra". Todo empieza con un dibujo del sistema solar y una flecha que indica el planeta donde vivimos. Dedicado a su hijo, Harland, Jeffers escribió el libro cuando el bebé tenía dos meses de vida. "Estas son las cosas que creo que debes saber", le dice. Aunque en una primera lectura pareciera que el autor australiano está hablando sobre la vida en la Tierra, en realidad, en el fondo no hace más que guiarnos para "encontrar tu camino cuando te has perdido". Ni más ni menos. No se lo pierdan.

Para agendar:

Jeffers es uno de los invitados internacionales estrella del Filbita virtual. El viernes 23, a las 19, participará de la sección "Autores en prisma": una visita a su atelier vía YouTube para conocer su espacio de trabajo y sus procesos. Atención: el sábado 24, a las 19, compartirá una charla con Isol.

Conforme a los criterios de Más información