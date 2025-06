Reflejos de Macondo: una dimensión desconocida de la obra de García Márquez en el Teatro Colón

“Un homenaje a esa faceta desconocida de Gabriel García Márquez en relación con la música”. En eso consiste, entre otras motivaciones, la propuesta de fusión planteada por el destacado fotógrafo colombiano Oscar Perfer junto a la pianista española María José de Bustos, titulada Reflejos de Macondo, obra que el Teatro Colón presenta este sábado en una función única en el Centro de Experimentación (CETC).

No solo en el formato del concierto-exposición surge la originalidad de este proyecto artístico que lleva varios años de vida, sino también en su contenido y en el ingenio sorprendente con que, lejos de cualquier obviedad, vincula elementos literarios, visuales y sonoros, en una trama sutil a partir de Cien años de soledad.

Primero por la idea fantástica de Perfer de ir en busca de los rostros que dieran vida real a los personajes de Macondo, en un trabajo paciente, minucioso y creativo al que se dedicó durante una década, estudiando el perfil, los rasgos y los gestos que más cabalmente humanizaran a los protagonistas de la célebre novela, ícono del Boom Latinoamericano.

El destacado fotógrafo colombiano Oscar Perfer junto a la pianista española María José de Bustos

“Comencé con los retratos en 2014 seleccionando los mejores registros que decantaron en la serie de esta muestra —explica el fotógrafo y diseñador gráfico en diálogo con LA NACION—. Fue un proceso muy personal que comenzó con las fotos del coronel Aureliano Buendía, para las que tuve varios candidatos. Las imprimí en una tarjeta de presentación en cuyo reverso decía que estaba trabajando para una serie de imágenes macondianas. Así las entregaba a toda persona que tuviera un parecido en la ficción.

“Mi búsqueda constante es por la estética de las fotografías y por el abordaje de las imágenes sin pecar de demasiado ‘atropical’ porque siendo Macondo un pueblo del Trópico, también podría estar en cualquier parte del mundo. Luego de haber trabajado varios tipos de construcciones —cuenta Perfer—, he desarrollado un estilo que se define por un tipo de luz que es mi sello personal: la ‘iluminación pictórica’. Una iluminación clásica inspirada en la luz del Barroco y del Renacimiento que va de la mano, y esto lo digo abiertamente, a diferencia de muchos fotógrafos que no reconocen sus influencias, de lo que aprendí del Siglo de Oro holandés porque estuve allí y crecí con ese arte, estudiando también al gran pintor colombiano de temas religiosos Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos [1638-1711]. Todo esto caló profundo en el imaginario que volqué en estas fotografías impresas luego sobre lienzos italianos de gran formato, en altísima resolución y en la calidad expositiva de una galería de arte”.

En cuanto a la selección de las composiciones musicales que van desde el Romanticismo vienés al Impresionismo francés y el Nacionalismo húngaro, de Debussy, Satie y Ravel, a Schubert, Chopin y Brahms, de Sibelius y Bartók a Turina y Mompou, agrega la pianista originaria del País Vasco: “Es la intención de atribuirle a las fotografías un carácter a través del sonido porque si bien a cada personaje lo dibuja el texto que le corresponde, el piano completa el color y el alma de esas figuras.”

¿Por qué esas músicas que a priori no tendrían conexión con el paisaje típico del Realismo Mágico? “Porque precisamente no quisimos recurrir a la música popular —responde Perfer—. Aún cuando para todos funcione así, no fue el sentido artístico que quisimos darle.” Y añade Bustos sobre la identificación del Premio Nobel con el Caribe colombiano: “Gabo era un vallenatero de toda la vida. Sabemos, sin embargo, que en la intimidad de la escritura le gustaba la música clásica. El compositor húngaro Béla Bartók fue el punto de partida porque se sabe con certeza cuánto disfrutó de su música al escribir la novela. Pensamos el programa con Bartók exclusivamente, pero era imposible de modo que nos abrimos a otras posibilidades y le dimos un aire nuevo a este producto que es un hecho artístico, una propuesta diferente, íntima, acogedora e inmersiva. Es un homenaje a esa faceta desconocida de García Márquez en relación con la música que solo compartió con amigos y allegados.”

Registro de una presentación anterior en la sala del Teatro Mayor de Bogotá, Colombia

Los textos que aparecen recitados en off son extractos de la novela publicada en Buenos Aires por Editorial Sudamericana allá por junio de 1967 convirtiendo la fecha en un hito de la literatura mundial. “Son pasajes que llegan al auditorio como una marea tranquila”, describe Bustos sin revelar detalles de esta puesta en escena adaptada al espacio del CETC que marca la cercanía e inclusión del espectador. “Hay que dedicar la atención a la mirada de los personajes porque es impactante el efecto de estas fotografías que cobran vida a lo largo de la aventura que es Reflejos de Macondo —promete la pianista—, que no pasará desapercibida para la sensibilidad del público porque aquí las fotografías se escuchan y la música se ve”.

Cada uno tendrá sus propios Melquíades, las Úrsulas y los Aurelianos de su imaginación. “Pero esta propuesta es la nuestra, meramente artística y personal. Es una oportunidad —concluye el retratista—, que nos llena de orgullo por el honor de ofrecerla en el Teatro Colón, de descubrir en un encuentro estético visual, literario y sonoro, la soledad infinita de los cien años.”

Para agendar

Concierto-instalación Reflejos de Macondo, con producción del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. En el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC). Sábado 7 de junio, a las 20.