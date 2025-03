El mensaje de Lionel Messi tras la histórica goleada de Argentina a Brasil

“Aplausos”. Eso fue lo que se escuchó en el estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires y lo que eligió Lionel Messi para compartir a través de sus redes sociales tras la histórica goleada de la selección Argentina a Brasil por 4-1. El capitán argentino no pudo sumarse a la convocatoria para la doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pero siguió el partido desde su casa en Miami y así lo mostró con un video en Instagram.

El astro argentino subió un video a las historias de la mencionada red social en donde se ve cómo miró el partido del seleccionado albiceleste: a oscuras, acostado en la cama. En la imagen se escucha de fondo el relato del comentarista cuando le quedaban cinco minutos al encuentro y el marcador se cerraba en 4-1. Messi sumó el emoji de cinco manos aplaudiendo a sus compañeros.

El video que compartió Messi en Instagram

Luego de ser desafectado de la convocatoria para los dos partidos de la selección argentina por Eliminatorias para el Mundial 2026, el astro argentino había utilizado la misma red social para esclarecer la información y explicar que el motivo estaba relacionado con una lesión de “último momento”.

“Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil”, había expresado Messi en una storie con una foto suya vistiendo la camiseta albiceleste. Y describió: “Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”.

Sin embargo, el astro había adelantado que apoyaría a sus compañeros “como un hincha más”. “Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!”. Así lo hizo el martes por la noche.

Festejos de los jugadores de la Selección Argentina tras ganarle a Brasil 4 a 1 por las eliminatorias Rodrigo Nespolo

La contundencia en la victoria de la selección argentina terminó por consolidar una fecha FIFA histórica en donde el seleccionado consiguió la clasificación al próximo Mundial 2026 sin ni siquiera necesitar disputar su partido, a raíz de una serie de resultados en otros encuentros que la ubicaron en lo más alto de la tabla de las eliminatorias sudamericanas con 31 puntos.

No obstante, en el Monumental, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni sentenció su clasificación con una categórica victoria ante Brasil que está cuarto con 21 puntos, al igual que Uruguay y Paraguay. Pero el viernes, la albiceleste también dio un golpe en la mesa con el triunfo en Montevideo contra la selección charrúa, en el clásico del Río de la Plata por 0-1.

Cabe destacar que se trató de una convocatoria con bajas significativas, puesto que además de la ausencia de Lionel Messi por una lesión menor, también estuvieron ausentes figuras como Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez. Además, Nicolás González no estuvo disponible por haber recibido la tarjeta roja frente a Uruguay.

LA NACION

Temas Lionel Messi