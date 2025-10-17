Se inaugura la muestra de reporteros gráficos, que condensa el clima social y los hechos que marcaron 2024
Son las mejores imágenes tomadas durante el año que pasó por fotógrafos de prensa argentinos; se exponen en el Espacio de la Memoria, hasta el 20 de noviembre
Se inaugura la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra).
A partir de este sábado, se podrán ver más de 150 fotografías tomadas en 2024 por reporteros gráficos de todo el país en el Espacio para la Memoria Ex Esma (Av. Del Libertador 8151). Muchos de los fotoperiodistas seleccionados trabajan en LA NACION.
La muestra se inaugura mañana a las 17 y se la podrá visitar hasta el 20 de noviembre, de lunes a viernes de 11 a 20, y sábados de 13 a 18, con entrada libre y gratuita.
Propone un recorrido narrativo a partir de las imágenes más representativas de 2024, captadas por más de 85 fotorreporteros, y a la vez, una reflexión sobre la importancia del fotoperiodismo. Escenas de los hechos más relevantes del país y el mundo en materia de actualidad, deportes, política y vida cotidiana se exhiben junto a otras vinculadas con cultura, naturaleza y ambiente, retratos (de Javier Milei y Axel Kicillof a Ides Kihlen y Wos), enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en protestas sociales y dos ensayos de estudiantes de la escuela de fotoperiodismo de Argra.
Las 150 fotos fueron seleccionadas de un total de 2500 por un comité editor integrado por Alejandra Bartoliche, Osvaldo Marcarian, Germán Adrasti, Caro Dumas y Marta Strasnoy.
“El trabajo del fotoperiodista actual está bastante complicado, viendo que la represión se está dedicando muy especialmente a atacar a los reporteros -dice Strasnoy a LA NACION-. Tenemos el ejemplo directo de Pablo Grillo que no va a ser nunca más el que era, simplemente por tener una cámara y mostrar lo que acontecía”.
Entre las décadas de 1980 y 1990 también hubo actos de represión, recuerda Strasnoy, “pero eran con balas de gomas e iban al cuerpo; muchos compañeros fotógrafos eran llevados a las comisarías”.
“La importancia del reportero gráfico consiste en mostrar lo que está aconteciendo lo más fielmente posible -sostiene-. El trabajo que hacen es excelente, exponiendo su cuerpo; cada foto está documentando el acontecimiento que está sucediendo en el momento, no importa si es un acontecimiento deportivo o la represión de una protesta. Esa es la función de los reporteros y la importancia es mostrar esa realidad que queda plasmada en la historia”.
“Vimos aproximadamente un total de 2500 fotos y no puedo decir de quiénes son porque, la verdad, no miramos los nombres sino las imágenes que nos interesaban según el tema que estábamos abordando. No fue fácil, pero espero que haya quedado bien y sea impactante”, concluye Strasnoy sobre la muestra de Argra, donde se conjugan compromiso, experiencia y profesionalismo.
