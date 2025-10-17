LA NACION

Se inaugura la muestra de reporteros gráficos, que condensa el clima social y los hechos que marcaron 2024

Son las mejores imágenes tomadas durante el año que pasó por fotógrafos de prensa argentinos; se exponen en el Espacio de la Memoria, hasta el 20 de noviembre

LA NACIONDaniel Gigena
Postal de 2024, toamda en el paseo marítimo de Corniche, en Beirut, en medio de tensiones regionales durante la guerra entre Israel y Palestina
Postal de 2024, toamda en el paseo marítimo de Corniche, en Beirut, en medio de tensiones regionales durante la guerra entre Israel y PalestinaAlessia Maccioni

Se inaugura la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra).

Estragos causados por los incendios forestales en Córdoba, en septiembre de 2024
Estragos causados por los incendios forestales en Córdoba, en septiembre de 2024Augusto Famulari

A partir de este sábado, se podrán ver más de 150 fotografías tomadas en 2024 por reporteros gráficos de todo el país en el Espacio para la Memoria Ex Esma (Av. Del Libertador 8151). Muchos de los fotoperiodistas seleccionados trabajan en LA NACION.

Protestas y represión tras la aprobación de la ley Bases en el Congreso Nacional, en junio del año pasado
Protestas y represión tras la aprobación de la ley Bases en el Congreso Nacional, en junio del año pasadoTadeo Bourbon

La muestra se inaugura mañana a las 17 y se la podrá visitar hasta el 20 de noviembre, de lunes a viernes de 11 a 20, y sábados de 13 a 18, con entrada libre y gratuita.

Multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública ante el desfinanciamiento impulsado por el Gobierno, el 23 de abril de 2024
Multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública ante el desfinanciamiento impulsado por el Gobierno, el 23 de abril de 2024Fernando Massobrio

Propone un recorrido narrativo a partir de las imágenes más representativas de 2024, captadas por más de 85 fotorreporteros, y a la vez, una reflexión sobre la importancia del fotoperiodismo. Escenas de los hechos más relevantes del país y el mundo en materia de actualidad, deportes, política y vida cotidiana se exhiben junto a otras vinculadas con cultura, naturaleza y ambiente, retratos (de Javier Milei y Axel Kicillof a Ides Kihlen y Wos), enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en protestas sociales y dos ensayos de estudiantes de la escuela de fotoperiodismo de Argra.

La artista Ides Kihlen, de 107 años, es la pintora más longeva en actividad
La artista Ides Kihlen, de 107 años, es la pintora más longeva en actividadAznarez M. Soledad

Las 150 fotos fueron seleccionadas de un total de 2500 por un comité editor integrado por Alejandra Bartoliche, Osvaldo Marcarian, Germán Adrasti, Caro Dumas y Marta Strasnoy.

María Cáceres es cocinera comunitaria y trabajadora; madre de dos chicos, es una de las responsables del merendero Tacitas, en Villa 21-24 de Barracas
María Cáceres es cocinera comunitaria y trabajadora; madre de dos chicos, es una de las responsables del merendero Tacitas, en Villa 21-24 de BarracasVictoria Gesualdi

El trabajo del fotoperiodista actual está bastante complicado, viendo que la represión se está dedicando muy especialmente a atacar a los reporteros -dice Strasnoy a LA NACION-. Tenemos el ejemplo directo de Pablo Grillo que no va a ser nunca más el que era, simplemente por tener una cámara y mostrar lo que acontecía”.

El exsenador Eduardo Menem, padre de Martín Menem, en su casa, en febrero de 2024
El exsenador Eduardo Menem, padre de Martín Menem, en su casa, en febrero de 2024Mariana Araujo

Entre las décadas de 1980 y 1990 también hubo actos de represión, recuerda Strasnoy, “pero eran con balas de gomas e iban al cuerpo; muchos compañeros fotógrafos eran llevados a las comisarías”.

Policías en acción durante el tratamiento del proyecto de la ley Bases en la Cámara de Diputados, en febrero de 2024
Policías en acción durante el tratamiento del proyecto de la ley Bases en la Cámara de Diputados, en febrero de 2024Hernan Zenteno - La Nacion

La importancia del reportero gráfico consiste en mostrar lo que está aconteciendo lo más fielmente posible -sostiene-. El trabajo que hacen es excelente, exponiendo su cuerpo; cada foto está documentando el acontecimiento que está sucediendo en el momento, no importa si es un acontecimiento deportivo o la represión de una protesta. Esa es la función de los reporteros y la importancia es mostrar esa realidad que queda plasmada en la historia”.

El número de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires no deja de crecer desde 2024
El número de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires no deja de crecer desde 2024Santiago Cichero

“Vimos aproximadamente un total de 2500 fotos y no puedo decir de quiénes son porque, la verdad, no miramos los nombres sino las imágenes que nos interesaban según el tema que estábamos abordando. No fue fácil, pero espero que haya quedado bien y sea impactante”, concluye Strasnoy sobre la muestra de Argra, donde se conjugan compromiso, experiencia y profesionalismo.

José "Maligno" Torres, atleta argentino ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 en BMX freestyle, entrena en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina
José "Maligno" Torres, atleta argentino ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 en BMX freestyle, entrena en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ArgentinaSebastián Salguero

Para agendar

La 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina se puede visitar hasta el 20 de noviembre en el Espacio para la Memoria Ex Esma (Av. Del Libertador 8151), de lunes a viernes, de 11 a 20, y sábados, de 13 a 18, con entrada libre y gratuita.

