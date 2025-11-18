Placentia, EE.UU.- Una bandada de cuervos surca el cielo delante de un arcoíris. Es singular poder fotografiar el arcoíris en pleno esplendor. Y más lo es captar el instante en que un grupo de aves se atraviesa entre la mirada y este fenómeno óptico. A su vez, esta coincidencia no es lo único destacable aquí. Es posible ver cómo se proyectan sobre el firmamento dos símbolos de significados culturales diametralmente opuestos: los cuervos, asociados a lo largo de la historia con los malos presagios, con la muerte, por tratarse de aves carroñeras. Y el arcoíris, que representa la esperanza, la alianza entre cielo y tierra, la existencia de un futuro promisorio, opuesto al futuro incierto o inexistente que se asocia a la presencia funesta de esas aves oscuras. Sí, la lectura de esta imagen está cargada de subjetividad. Sin embargo, el futuro de todos se debate hoy mismo entre ambas interpretaciones, más allá de toda duda.