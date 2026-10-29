“Subasta silenciosa”: se vendió por 900.000 dólares la obra más cara de arteba

Fue una “subasta silenciosa”, según pudo saber LA NACION. Tres coleccionistas pujaron para comprar la obra más cara de esta edición de arteba: Breve historia de Emma, un conjunto de grabados de alto voltaje erótico realizado a mediados de la década de 1930 por Lino Enea Spilimbergo. Roldán Moderno la ofrecía por un millón de dólares en esta feria que abrió hoy a invitados especiales en La Rural, pero ninguno de los tres estaba dispuesto a pagar ese precio. Así que Sebastián Boccazzi, director de la galería, esperó hasta recibir la oferta más alta. A pedido del comprador, no quiso decir quién la hizo. “Es de acá”, se limitó a decir, en referencia a la Argentina.

De esa manera, es probable que quede en el país una obra que Andrés Buhar había definido días atrás como “una de las más impresionantes del arte argentino”. “Es absolutamente única, emblemática”, dijo el fundador de Arthaus durante el lanzamiento de arteba, luego de que LA NACION anticipara que saldría a la venta ese relato visual realizado en 1935-36. “Al mismo tiempo es bastante secreta –agregó-, porque en esa época el tema de la prostitución no era algo fácil de mostrar. Ahora la mentalidad argentina es muy abierta, si se compara con otros países”.

Una de las 34 monocopias que conforman la obra de Spilimbergo Gentileza Roldán Moderno

La obra de Spilimbergo narra en 34 monocopias la historia de Emma, una prostituta inspirada en crónicas policiales de la época por este descendiente de inmigrantes italianos, nacido hace 130 años en Palermo. Parece el antecedente de Ramona, un personaje creado casi tres décadas después por su amigo Antonio Berni, con quien trabajó en los murales Ejercicio plástico, junto a David Alfaro Siqueiros en la quinta de Natalio Botana, y en los de la cúpula de Galerías Pacífico.

Andrés Buhar se mostró interesado por esta obra reciente de Mondongo Hernan Zenteno - La Nacion

Por los dichos de Buhar y porque el coleccionista ya tiene obras de esta última serie de Berni, LA NACION le consultó si fue uno de los tres ofertantes. “No fui yo esta vez. A pesar mío, es mejor que también haya otros”, respondió dos años después de haber comprado Paisajes, de Mondongo, que mantiene el récord de ser la obra más cara de un artista argentino vivo, y mientras se mostraba interesado ahora en la pieza más reciente del dúo: Lo que soy y lo que soy también (2026) realizada en tiza sobre papeles ensamblados y exhibida en Barro.

Obra de Matías Duville adquirida en Barro por los Amigos del Bellas Artes para el museo Soledad Aznarez

Tal como ocurrió en 2019, cuando una pintura monumental de Jorge de la Vega fue vendida por María Calcaterra por un valor estimado entre 1,2 y 1,3 millones de dólares, todo indica que el comprador buscará permanecer tan en secreto como lo habrá estado esta pieza hace nueve décadas. Las especulaciones sobre su identidad volverán a centrarse sin embargo en un puñado de nombres, ya que no muchos coleccionistas locales manejan esas cifras.

La pintura de Antonio Berni comprada por Julio César Crivelli en Palatina se exhibe junto a otra de Carlos Alonso, también vendida Soledad Aznarez

Mientras tanto, las ventas se multiplicaban en arteba, dos días antes de que abra al público desde el viernes hasta el domingo. Julio César Crivelli compró por ejemplo en Palatina para su acervo personal Grupo de mujeres, una pintura realizada por Berni en 1951. Y Amigos del Bellas Artes, la institución que preside, adquirió para el museo más importante de la Argentina Pink Ashes (2024), de Matías Duville, el artista que representa al país hasta noviembre en la Bienal de Venecia.

Si te caes te levantas más fuerte se titula la escultura realizada este año por Sandro Pereira que pasó a integrar la Colección Balanz Soledad Aznarez

Si te caes te levantas más fuerte se titula la escultura realizada este año por Sandro Pereira que pasó a integrar la Colección Balanz apenas 15 minutos después de que se abrieran las puertas del Pabellón Amarillo. Representa al artista tucumano como un boxeador, sentado en el piso. Otra de las primeras ventas concretadas fue Estrecho de Ormuz, de Marta Minujín, en Herlitzka & Co. La Fundación Cervieri Monsuárez, en tanto, compró obras de Ernesto Vila (en W), Gracia Cutuli (Nora Fish) y Liliana Porter (Ruth Benzacar).

Diana Aisenberg con la obra que pasó a integrar la colección del Malba Soledad Aznarez

“Ya era hora”, le dijeron varias veces hoy en arteba a Diana Aisenberg, artista que acaba de ingresar con su obra a la colección del Malba, a los 68 años. Tenía 26 en 1984, cuando hizo su primera muestra en la galería Adriana Indik. Aquella exposición incluyó Paraíso, la pintura comprada por el Comité de Adquisiciones del museo en el stand de De Sousa.

"Estrecho de Ormuz", de Marta Minujín, se vendió en Herlitzka & Co. Soledad Aznarez

“En ese momento me decían que estaba re chiflada, porque las presenté con unos performers caracterizados como los personajes de los cuadros”, recuerda ahora, cuando está por terminar un año plagado de reconocimientos: también fue distinguida con el del Premio Nacional a la Trayectoria Artística del 113º Salón Nacional de Artes Visuales e ingresó además en el acervo del Moderno, durante la feria Mapa. “La bandera del culto ya la tenía –agrega-. Ahora llegó la institucional”.

El Moderno compró diez obras, entre las cuales se cuenta una Sofía Castro exhibida en Valerie’s Factory JULIAN BONGIOVANNI

Esa posibilidad es la que se abre en ferias como arteba, que cumple 35 años. Desde hace más de dos décadas, impulsa un Programa de Adquisiciones que hasta ayer había permitido el ingreso de 436 obras a 58 museos de nueve países. En estos días, esa lista seguirá creciendo: sólo el Moderno compró una decena, con apoyo de su Asociación de Amigos y de su Comité de Adquisiciones. También recibió un aporte de los hermanos Macarena Álvarez, de 21 años, y su hermano Santiago para adquirir una obra de Sofía Castro en Valerie’s Factory.

Valeria Fiterman, de Fundación Klemm, con la fotografía de Flavia Da Rin adquirida por la institución en Tomás Redrado Soledad Aznarez

“Ya vendimos a cuatro museos, un récord para el primer día de la feria”, anunció Nora Fisch, directora de la galería homónima, apenas una hora después de la apertura de la feria a invitados especiales. Esas instituciones fueron Fundación Klemm -que compró allí un collage de Rosana Schoijett y, además, una fotografía de Flavia Da Rin en Tomás Redrado-; el Macba de Buenos Aires (de Marina Daiez, que también compró piezas de Fabio Kacero en Ruth Benzacar); el MALI (obra de Gracia Cutuli), y el Macro de Rosario (un video de Fernanda Laguna dirigido por Lulo Demarco).

Rosana Schoijett sostiene uno de sus collages exhibidos en Nora Fisch, adquirido por Fundación Klemm Soledad Aznarez

“Vendimos nueve minigalerías, tenemos que hacer más”, dijo por su parte esta última artista, que participa de la feria con su proyecto Belleza y Felicidad Fiorito y en marzo inaugurará una retrospectiva en el museo español Reina Sofía. Tal como anticipó ayer LA NACION, este espacio ofrece desde 4000 pesos las obras más baratas de la feria y llaveros concebidos como galerías ambulantes.

Fernanda Laguna con Benito Laren y sus obras exhibidas en Nora Fisch Soledad Aznarez

Para agendar:

arteba, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026 —con pre inauguraciones para invitados el 28 y 29— en La Rural, 14 a 21. Entradas disponibles en arteba.org.