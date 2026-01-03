Intelectuales y escritores opinan sobre la captura de Nicolás Maduro en las redes sociales

Tras la intervención del gobierno estadounidense en Venezuela, esta madrugada, en un operativo militar “a gran escala” que permitió la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la tribuna deliberativa de X varios intelectuales y escritores dieron a conocer sus puntos de vista. Entre otros, se expresaron el escritor venezolano residente en España Rodrigo Blanco Calderón, y sus colegas Martín Caparrós, Marcelo Birmajer y Marcelo Gioffré.

“Edmundo González Urrutia debería tomar posesión de su cargo como legítimo Presidente de la República de Venezuela. Se me ocurre una fecha ideal: el 23 de enero”, posteó Rodrigo Blanco Calderón en su cuenta de la red social, en alusión a la caída del dictador venezolano, el general Marcos Pérez Jiménez, en 1958. En otra publicación, agregó: “Que la Libertad llegue también a nuestros hermanos cubanos y nicaragüenses”. Y contó: “No se veían unos bombardeos así sobre Caracas desde 1992, cuando Hugo Chávez ordenó atacar y matar a los propios soldados venezolanos y a civiles. Esto no me lo contaron. Yo lo viví. En esa época vivía en La Pastora, muy cerca del Palacio de Miraflores”.

El autor de The Night, que desde hace años condena la dictadura de Maduro y a sus aliados, increpó a Martín Caparrós: “Hola @martin_caparros por ahora, nadie ha salido a defender al dictador. Lo que sí se está viendo es a los esbirros sometiendo a civiles. Como vienen haciendo desde que son gobierno”. Residentes venezolanos en la Argentina convocaron a un acto de festejo esta tarde en el Obelisco por la captura de Maduro ordenada por Donald Trump.

El escritor y cronista argentino, que también reside en España, había posteado: “¿Trump y los suyos pueden ser tan estúpidos como para creer que un ataque militar extranjero -el suyo- no a llevar a muchos venezolanos a defender a su dictador? ¿Nunca se cruzaron con un libro de historia?“. Ante las respuestas irónicas sobre la curiosa imagen de “defender a su dictador”, Caparrós insistió: “Cantidad de gente ¿se hace? la tonta cuando digo que, ante una agresión extranjera, muchos ‘saldrán a defender a su dictador’. Así son ustedes, los patriotas. ¿O no se acuerdan de la Argentina movilizada para defender a su dictador Gualtieri [sic] cuando invadió las Malvinas?“.

“El régimen de Maduro era una dictadura monstruosa -sostuvo el escritor peruano Santiago Rocangliolo-. Pero un protectorado de Estados Unidos en América Latina no será mejor. Ya lo tuvimos en los años setenta. Y el resultado fueron muchas dictaduras monstruosas". Blanco Calderón le respondió: “El gobierno que vendrá en Venezuela fue elegido democráticamente. No es un candidato puesto a dedo. Por otro lado, hablas como si el protectorado ruso no fuese ya una realidad que sostiene hasta el día de hoy tres horrendas dictaduras: Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

El escritor y abogado Marcelo Gioffré también hizo historia: “Exactamente a 36 años de Noriega: dictadorzuelos y malas soluciones”, en referencia a la caída del dictador panameño Manuel Noriega, tras la invasión militar estadounidense, el 3 de enero de 1990.

El exministro de Cultura del macrismo, Pablo Avelluto, se posicionó al respecto: “Contradicciones: La caída de un dictador es siempre una buena noticia. La intervención militar de una potencia extranjera, no”. Y luego: “El derecho internacional, eso que ya no importa más”. El escritor español Gonzalo Torne coincidió: “Ya no hay derecho internacional. Es un brindis al sol. Sin poder coercitivo no hay derecho ni ley que valga. Una vez te lo saltas y no pasa nada se acabó. Los países sin armas nucleares no tienen derechos internacionales. Lo explicó muy bien Tucídides en sus negras páginas”.

“Un día para celebrar: cayó de Maduro! Viva la democracia americana, abajo la dictadura islamonazi chavista. Es un triunfo de la libertad”, celebró el escritor Marcelo Birmajer en X; “Cayó de Maduro el dictador chavista. Trump no solo cumplió: superó nuestras expectativas”, agregó en otro posteo.

El ensayista Alejo Schapire, que reside en Francia, festejó la captura del dictador acusado de capo “narcoterrorista” por la Justicia de Estados Unidos. “Un gran abrazo a todos los venezolanos que siguen esta cuenta, que tanto tiempo han esperado”, saludó a sus seguidores, y luego: “Las dictaduras han perdido hoy un aliado”. La politóloga y ensayista Cecilia Denot apoyó la captura de Maduro y señora: “Viva Venezuela libre. Viva María Corina, viva el pueblo venezolano y vivan los Estados Unidos de América”.

“Si fuera por las violaciones a los derechos humanos que comete un Estado, EEUU debería ser invadido durante cada período presidencial, y sus presidentes, detenidos y juzgados por la CPI. Ni hablar del Israel de Netanyahu”, opinó la abogada y escritora Claudia Cesaroni.

“Me doy cuenta de que muchas personas tenían la misma relación con la idea de ‘el orden internacional’ que la que tienen los católicos practicantes con la idea de ‘el espíritu santo’ -ironizó el editor y ensayista Santiago Gerchunoff-. Deben pensar que Hiroshima y Nagasaki son platos de sushi”. El escritor y periodista Marcelo Duclos aplaudió en su cuenta de X la detención de Maduro con varias respuestas a posteos de políticos argentinos.

El ensayista Pablo Stefanoni publicó un largo hilo en X. “El ataque a Venezuela -y la anunciada detención de Maduro- no es un acto liberador, ni auspicioso para la democracia en América Latina. Se enmarca en lo que la Casa Blanca denominó el ‘Corolario de la Doctrina Monroe’, 200 años después EEUU sabotea todas las instituciones de la gobernanza global y actúa como un Estado matón, sostenido en su superioridad militar, que nos retrotrae al siglo XIX, a un mundo manejado a su antojo por las grandes potencias. Sin siquiera hipocresía”.

A continuación, admitió que el régimen venezolano combina “autoritarismo e ineficacia” y que se había desligado de la “legitimidad electoral” (por el fraude). “Es comprensible que, frente a las penurias, la falta de futuro, la emigración masiva y la represión, muchos venezolanos quisieran que Maduro se fuera como sea. Para América Latina, este corolario de la Doctrina Monroe, que sirve para apuntalar a diversas fuerzas reaccionarias amigas -algunas como la de Milei posiblemente no habría sobrevivido sin el sostén de Trump (fuerzas del cielo más fuerzas del Norte)-, será sumamente regresivo”, vaticinó.

Stefanoni tildó a la diputada e historiadora Sabrina Ajmechet de “figuretti” luego de que esta publicara una foto donde se la ve con el candidato presidencial venezolano Edmundo González, que habría resultado ganador en las elecciones de 2024. “Te invito a no seguirme y no indignarte por cada posteo mío, así podés ser más feliz. Mientras tanto, lo importante: Viva Venezuela libre, Edmundo al gobierno, Maria Corina al poder”, le respondió Ajmechet.