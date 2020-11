Una ecuación que da resultados: la Fundación ArtexArte cumple 25 años

La galería ArtexArte-Fundación Alfonso y Luz Castillo celebra sus 25 años

Daniel Gigena Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2020 • 11:59

Hoy, la primera galería privada del país que se dedicó en forma exclusiva a la fotografía, el video y los nuevos medios cumple veinticinco años. Y el festejo es doble, porque en 2020 ArtexArte-Fundación Alfonso y Luz Castillo recibió el premio Gratia Artis con el que la Academia Nacional de Bellas Artes reconoce la tarea de personalidades e instituciones que se destacan por su apoyo a las artes. La Fundación fue homenajeada por su labor en el desarrollo y la difusión de la fotografía argentina. Pese a la pandemia, ArtexArte (AxA) publicó nuevos libros de ensayo, fotolibros y de artista, ideó la muestra Artistas en 40tena e impulsó actividades educativas online y gratuitas.

Un 23 de noviembre de 1995, AxA abrió sus puertas al lado de la iglesia de la Inmaculada Concepción, en el barrio de Belgrano. Si bien allí se expusieron obras de distintas disciplinas, de manera progresiva sus fundadores, Alfonso y Luz Castillo, se enfocaron en la fotografía. En la década de 1990, la programación de la galería incluyó muestras con obras de Guillermo Kuitca, León Ferrari, el artista que irritó a Jorge Bergoglio antes de que fuera nombrado papa; Rubén Grau, Luis Felipe Noé, Fernando Fazzolari, Gabriela Aberastury, Eduardo Médici (actual director artístico de AxA), Raquel Bigio, Nora Correas, Oscar Smoje, Nora Dobarro y Nicolás García Uriburu, entre muchos otros artistas.

En 2002, AxA plantó bandera en el que sería uno de los "barrios creativos" de la ciudad de Buenos Aires: Villa Crespo. Fue la primera galería en instalarse en una zona que, años después, se convirtió en un circuito destacado de las artes visuales en la ciudad de Buenos Aires. En la calle Lavalleja posee una superficie de 1800 metros cuadrados, en tres niveles, y cuenta con una sala dedicada al videoarte y un auditorio. En este período, cuando se creó la Fundación Alfonso y Luz Castillo, la fotografía pasó a ser el medio privilegiado a la hora de proyectar las exhibiciones, siempre en diálogo abierto con otros modos de producción artística.

Foto de portada del libro de Lucía von Sprecher

Un modelo de exhibición anual, temático y colectivo, y que ocupa todo el espacio de la institución, empezó a gestarse en 2008. Curadores de diversos ámbitos trabajaron en AxA, entre ellos Rodrigo Alonso, que expuso sus tesis sobre la fotografía latinoamericana contemporánea (No sabe/No contesta, 2008) y sobre los grupos de fotógrafos en la Argentina (La unión hace la fuerza, 2018). Valeria González, investigadora y actual funcionaria del Ministerio de Cultura de la nación, presentó en 2010 Fotografía en la Argentina.1840/2010. En 2016, la artista Fabiana Barreda organizó la muestra Cuerpo y deseo. El coordinador de proyectos institucionales de la casa, Jorge Zuzulich, también ofició como curador de muestras temáticas como La certeza del error, de 2015, y la impactante La imaginación del desastre (sobre usos y formas del mal), que realizó junto con Pablo Orlando, en la que se mostraron obras de artistas nacionales e internacionales como Vito Acconci, Georges Bataille, Echo & the Bunnymen, Liliana Felipe, Miguel Harte, Alejandro Kuropatwa, Leo Masliah, The Police, Liliana Porter, Alfredo Prior, Carol Reed y Dolores Zorreguieta.

Desde 2008, AxA tiene un sello editorial en el que se publican libros-catálogos (muchos se pueden ver online desde la página web de la Fundación), fotolibros, libros de artista y ensayos de arte. En distintas colecciones, se publicaron investigaciones de Cora Gamarnik, Alejandro Schianchi (sobre arte virtual locativo), Graciela Sarti, Pablo Orlando y Ayelén Vázquez, que este año lanzó un estudio sobre arte en espacios públicos porteños en el siglo XXI. Se han publicado además compilaciones de textos sobre artistas viajeros, videoperformances y curaduría, y sobre la estética fotográfica y la filosofía de las imágenes del pensador francés François Soulages.

Hasta hoy, la Fundación ha entregado siete premios adquisición, que recibieron Pablo Tapia, Lena Szankay, Hugo Aveta, Res y Leo Vaca, Florencia Levy en 2018 y, en 2019, Natacha Ebers. Referentes del campo fotográfico y artístico han conformado los jurados de premiación y selección. En este año pandémico, la Fundación decidió levantar el Premio de Fotografía y abrir, en julio pasado y con carácter excepcional, una convocatoria para el otorgamiento de treinta (30) subsidios de $50.000.

Cabe destacar el modo en que AxA profundizó en los aspectos formativos que tienen como centro la cuestión fotográfica. A cargo de un equipo especializado, y en función de las muestras, se pone en práctica un programa destinado a estudiantes de escuelas medias y de instituciones terciarias y universitarias. Además, se organizan ciclos de charlas, encuentros, presentaciones de libros, cursos prácticos y teóricos y revisiones de portfolio, dirigidos tanto al público especializado como general.

Para 2021, están previstas una muestra del fotógrafo Alejandro del Conte, uno de los más importantes editores y fundador de fotoclubes en el país, al cuidado de Alfredo Srur. El acervo de Conte fue literalmente tirado a la basura, pero se han logrado rescatar algunas miles de piezas y resguardar de ese modo una parte de su obra fotográfica. Obra y pensamiento de Alejandro Del Conte se podrá visitar a partir del 20 de marzo. Le sigue, en junio, Homenaje a Federico García Lorca, donde convivirán literatura y fotografía. Destacados fotógrafos del ámbito nacional fueron invitados a producir una obra, inspirados en la bibliografía del autor de La casa de Bernarda Alba y Romancero gitano. En agosto, AxA presentará Fotografía expandida, al cuidado de Julieta Pestarino, con "fotografías mestizas" e híbridas, donde se entrecruzan la fotografía con las artes plásticas, el video, el fotolibro y las intervenciones. Hacia fin de año, se realizará la Feria de Libros de Fotos de Autor (Felifa) y la muestra de las obras seleccionadas de la VIII edición del Premio ArtexArte.

Portada de "Lo propio, la adoración, lo errante", de la fotógrafa y videoartista Julieta Anaut

Tres novedades editoriales de ArtexArte

Entre otros títulos publicados por AxA en 2020, se puede mencionar Paisaje expandido: ensayos sobre el arte público de Buenos Aires en el siglo XXI, de Ayelén Vázquez, en la colección Pensamientos Inactuales, que dirige Zuzulich. La autora analiza tres casos de proyectos artísticos desarrollados en Buenos Aires desde inicios de siglo XXI y que propusieron modos singulares de rearticulación del arte y la política: la obra Buenos Aires Tour, de Jorge Macchi; Inundación!, realizado por el colectivo de arquitectos y urbanistas M77y, y Carteles de la memoria, que hizo el Grupo de Arte Callejero para el Parque de la Memoria.

La colección Fotolibros, a cargo de Juan Manuel Fiuza, se inaugura este año con Small Scarce, de Lucía von Sprecher. El volumen, bellamente editado, reúne acciones, fotografías y collages realizados en los últimos años por la artista cordobesa, donde se evidencia su interés por mantener con el registro fotográfico tensiones varias. "Un tópico fundamental en mi trabajo es la experimentación radical con el medio fotográfico que deviene en imágenes dañadas, arruinadas, que son editadas, reimpresas, dobladas, repetidas y escaneadas infinitas veces. Me interesa el paso del tiempo que se hace visible sobre esos papeles impresos y la posibilidad siempre presente de que este lo consuma todo", escribió la artista sobre su proyecto artístico.

Y con Lo propio, la adoración, lo errante, de la fotógrafa y videoartista rionegrina Julieta Anaut, AxA prosigue en su tarea de dar visibilidad a obras de jóvenes artistas argentinos. Este volumen propone un recorrido por distintas series de la producción poético-visual de Anaut: Simulacros de una nostalgia no conocida, Encarnación nativa, Fauna latente y Ofrendas, entre otras, realizadas a lo largo de doce años.

Conforme a los criterios de Más información