Una guía con 10 propuestas imperdibles (y un bonus track) para armar la agenda de las vacaciones de invierno

Este fin de semana empiezan las vacaciones de invierno en dieciséis provincias (Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Salta y Jujuy, entre ellas) mientras los alumnos del resto del país se preparan para cursar la última semana de clases previa al receso de julio. Para los que quieran armarse una agenda cultural bien nutrida con una selección de las propuestas para disfrutar en Buenos Aires, aquí va una guía temática que incluye el regreso de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, después de las suspensiones por la pandemia, muestras imperdibles y talleres en museos y espacios culturales, recorridos guiados por Colón Fábrica y encuentros con autores en librerías y bibliotecas, entre muchas otras actividades. Todas de calidad y la mayoría, gratuitas.

Para amantes de los libros

La vuelta de la Feria de literatura infantil y juvenil es una gran noticia para los fanáticos de las novedades, las promociones y los encuentros con autores e ilustradores. La edición número 30 abre el lunes 11, en la planta baja del Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151), y se extenderá hasta el domingo 31, con entrada libre y gratuita. Organizada por la Fundación El Libro, tendrá cerca de sesenta stands de editoriales y librerías y un menú especial que incluye narraciones, talleres y shows de grupos como Canticuénticos, que presentará su nuevo libro y un repertorio en formato acústico (lunes 25, a las 18, con reserva de entradas en el sitio web del CCK).

La Feria del Libro Infantil vuelve el lunes 11 a la planta baja del CCK Santiago Filipuzzi

La programación forma parte del ciclo “Vacaciones para armar”, con más de 80 propuestas para distintas edades. Imperdible: la visita al Piso Infancias, con salas de lectura, experimentos, música, cine y muestra inmersiva.

Horarios de la feria: lunes 11 y martes 12, de 9 a 18; del miércoles 13 al viernes 15, de 9 a 20; a partir del sábado 16, de 14 a 20. Más información en este enlace.

Qué es el infinito

El autor e ilustrador Pablo Bernasconi inaugura el viernes 15 en el Centro Cultural de la Ciencia (Godoy Cruz 2270) la muestra “El Infinito”, en la que explora el concepto de finitud desde el arte, la ciencia, la filosofía y la literatura, al estilo de su genial libro publicado en 2018. Se exhibirán 30 obras originales y sus correspondientes textos, con material didáctico e interactivo, juegos, inventos y artefactos que acercan al público distintas miradas sobre el infinito.

Pablo Bernasconi y el infinito llegan al C3 DPA - Archivo

En vacaciones, el C3 ofrece también espectáculos, charlas, talleres y visitas guiadas con entrada gratuita de miércoles a domingos, de 12 a 19. El sábado 16 y el domingo 17, a las 17, el grupo Koufequin presenta un festival de música y experimentos científicos. Del miércoles 20 al domingo 31, a las 16, la compañía Les Ivans interpreta La máquina de la creatividad, un espectáculo circense dirigido por Gerardo Hochman. Las entradas son gratuitas y se retiran desde una hora antes del inicio de la actividad.

Sentidos en juego

Quienes visiten los museos porteños durante las dos semanas de vacaciones deberán afinar sus sentidos, ya que cada institución ofrecerá propuestas alrededor de uno de ellos. Así, en el Museo Histórico Saavedra se abordarán “los sonidos de nuestra historia”, mientras que el BAM, el Luis Perlotti y el José Hernández tendrán laboratorios para jugar con el tacto. El Sívori, el Museo del Cine y la Torre Monumental abrirán sus puertas con propuestas para redescubrir el sentido de la vista y el Museo de Arte Hispanomericano Isaac Fernandez Blanco invitará a percibir los aromas de sus jardines. En el Museo Larreta, en tanto, se podrá explorar el gusto con talleres gastronómicos. Todas las actividades dl ciclo “Sentidos en Juego” son gratuitas. Se puede consultar la programación completa en la web del gobierno porteño.

Si se busca sumergir a los niños en el arte, la creación y los colores por medio de propuestas plenas de ritmo y diversión, el lugar indicado es el Museo de Arte Moderno. A partir del sábado 16, ofrecerá actividades adaptadas para personas con discapacidad intelectual, motriz y visual y unos 20 talleres artísticos.

"Colon Fábrica", en Av Pedro de Mendoza 2163, La Boca. Ricardo Pristupluk - LA NACION

Colón Fábrica: la trastienda del teatro

En temporada de vacaciones, el Teatro Colón abre las puertas de su fábrica de vestuario y escenografía de miércoles a domingos, a partir de la semana próxima. Ubicado en Av. Pedro de Mendoza 2147, La Boca, este fascinante viaje por las escenografías de las óperas Turandot, Un tranvía llamado deseo, Los cuentos de Hoffmann y Rigoletto y de los ballets El Corsario y Don Quijote invita a chicos y grandes a conocer el trabajo de los talleres del área escenotécnica del teatro. El recorrido, que puede ser libre (entre las 15 y las 18) o guiado, ofrece espacios de recreación y participación para los visitantes. En cada parada hay una pantalla con un código QR para acceder a información audiovisual y detalles de la obra. Los precios de las entradas arrancan en 600 pesos para residentes. Con visita guiada, $800. Los menores de 7 ingresan gratis.

Los que quieran conocer la trastienda del teatro y recorrer sus instalaciones pueden sumarse a las visitas guiadas de miércoles a domingos, a partir de las 10.30 y los lunes y martes desde las 11. Empiezan cada 15 minutos y tienen una duración aproximada de 50 minutos. Informes en el sitio del Colón.

Fiesta de la lectura en Malba

Como ya es tradición, Malba organiza este mes la edición invierno de su Fiesta de la lectura. El encuentro de lectores para todas las edades es el martes 26, a partir de las 16. Cerrado para las visitas, ese día los espacios del museo están disponibles para leer a solas o en grupo. Habrá bibliotecas ambulantes, talleres creativos, narradoras en vivo, performances de poesía y danza, recorridos nocturnos a las salas, shows y muchas cosas más. Todas las actividades son gratuitas y algunas requieren inscripción previa. Además, desde el lunes 18, el departamento de Educación de Malba organiza talleres y recorridos para chicos, adolescentes y jóvenes. Informes en este enlace.

Cine y juegos en Proa

La propuesta de Fundación Proa para estas vacaciones incluye un ciclo de cine gratuito en el auditorio que empieza el martes 19 con dos funciones diarias: a las 14 y a las 16. En el menú figuran películas animadas como Intensamente, Un jefe en pañales, cortos de Pixar y el clásico en blanco y negro de Charles Chaplin, El chico, de 1921. Además, del domingo 17 al domingo 31, los visitantes podrán sumarse a “El tiempo del juego: itinerario en movimiento”, un plan de acción semanal para compartir en familia a partir de diferentes consignas y desafíos. Actividad gratuita.

Festival de literatura juvenil en la peatonal Florida

El miércoles 20, Día del Amigo, entre las 16 y las 20, la calle Florida será la sede del Festival de Literatura Juvenil, LIT! Habrá cuatro estaciones con propuestas para el público: La Revistería (al 719 de la peatonal), la librería El Ateneo (Florida 632), Galería Jardín (al 500) y un escenario en el cruce con Lavalle. La primera parada es ideal para fans del cómic y el animé; la segunda, para los que quieran conseguir las firmas de best sellers como Pamela Stupia y Jazmín Riera; la tercera, para los seguidores de la plataforma de escritura Wattpad; y la cuarta, para los que quieran sumarse a una “juntada” organizada por la editorial V&R y presenciar un jam de poesía urbana.

El miércoles 20 habrá un festival de literatura juvenil en la peatonal Florida Hernán Zenteno

Además, a partir del viernes 22, las bibliotecas públicas del Parque de la Estación, Casa de la Lectura, Benito Lynch, Centenera, Miguel Cané, Banchs y Devoto ofrecerán talleres gratuitos, feria de libros, narraciones de cuentacuentos y un Mini Club de Lectura.

Seres imaginarios de Borges en escena

Seres imaginarios de Borges, un espectáculo de Fernando Flores Maio con dirección de Claudio Gallardou, es un divertido viaje por El libro de los seres imaginarios, escrito por Jorge Luis Borges en colaboración con Margarita Guerrero. En esta comedia musical, los espectadores se encontrarán con una selección de aquellos seres fantásticos que la fantasía ha engendrado a lo largo del tiempo. Con entrada gratuita (requiere reserva previa), se presenta los sábados 16 y 30 y los domingos 17 y 31, a las 17, en el auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges (Viamonte 525). Además, hasta fin de mes, habrá conciertos de Mariana Baggio (jueves 21 y 28, a las 17) y canciones y narraciones para bebés y primera infancia, a partir del miércoles 27, a las 15.30, en la sala de la planta baja.

La Usina del Arte es lugar obligado de visitas para los que tienen chicos de hasta 12 años Gentileza MCBA

Un safari exploratorio en la Usina del Arte

Así como el Centro Cultural Recoleta se convirtió en “el” espacio para adolescentes y jóvenes (en vacaciones ofrece una programación especial con maratones de dibujo, silent party de lectura y happy hour de escritura creativa), la Usina del Arte es “el” lugar de visita obligado para los que tienen bebes y chicos de hasta doce años aproximadamente. Segmentadas por edades y con ejes conceptuales sobre cómo “sentir la Ciudad”, las propuestas de la Usina también explorarán experiencias sensoriales. El Safari Usina propone recorridos guiados lúdicos con disfraces para que chicas y chicos se conviertan en exploradores de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. En Estación Creativa se realizarán talleres para trabajar sobre los sentidos desde el arte y en iUpiiiii los bebés pueden estimular la curiosidad y la sorpresa desde el juego libre. También se podrá disfrutar de Revelaciones de un Jardín, muestra de la artista Pum Pum, que invita a contemplar la naturaleza con mirada poética.

Te cuento un cuento

Las historias más atrapantes de autores del catálogo infantil de Penguin Random House como Liliana Bodoc, Margarita Mainé, Ema Wolf, Ana María Shua y Pablo Bernasconi cobran vida en narraciones a cargo de Anto Rocchi en distintas librerías y espacios para chicos. El lunes 11, a las 17, en Cúspide (Galerías Pacífico Florida 737, local 126), es el turno de Sucedió en colores. De diablos enamorados y langostas, de Bodoc; el viernes 15, a la misma hora, narrará El brujo, el horrible y el libro rojo de los hechizos, de Bernasconi, en Abrazandocuentos (Av. Córdoba 5967; el lunes 18, también a las 17, leerá un fragmento de Maruja, de Wolf, en Calibroscopio (Aráoz 594); el jueves 21, a las 18, Chanti dictará el taller de dibujo “Café con leche y sus amigos” a través de su cuenta de Instagram y el viernes 22, a las 14, en la Usina del Arte, Cecilia Pisos coordinará la actividad: “Cuidado, ¡brujas y ogros sueltos!” a partir de su divertido libro Una bandada de brujas sobre una pila de ogros.

Por su parte, la Biblioteca Nacional (Agüero 2502) presenta el jueves 21, a las 16.30, Leyendas y mitos, con la participación de Ana María Shua e Isol: mientras Shua lee leyendas originarias argentinas, la autora de Petit, el monstruo dibujará en vivo. En la sala Augusto R. Cortazar, con proyección de las imágenes en pantalla grande. El jueves 28, los invitados del ciclo de lectura y dibujo en vivo serán Nicolás Schuff y Mariana Ruiz Johnson.

Bonus track

Imagine Van Gogh

Imagine Van Gogh: una experiencia inmersiva para todas las edades

Los que todavía no fueron a vivir la experiencia inmersiva que ofrece la muestra Imagine Van Gogh tienen tiempo hasta el domingo 31 para llevar a los chicos. No se van a arrepentir. Las obras emblemáticas de Vicent Van Gogh se proyectan en pantallas enormes y “bailan” al ritmo de música clásica especialmente seleccionada de grandes compositores como Saint-Saëns, Mozart, Bach, Delibes y Satie. La sensación de “entrar” en la pintura es única; así como también la de “bailar” (o dejarse llevar) al ritmo de las imágenes y las composiciones musicales. Éxito local (desde que se inauguró en febrero superó los 300 mil espectadores), los visitantes ingresan al Pabellón Frers de La Rural cada media hora, pero no hay límite de tiempo para permanecer en la sala. Resulta maravilloso y conmovedor ver disfrutar a los más chicos, que pueden tocar las imágenes proyectadas sin temor a que los reten.