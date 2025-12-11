Si hubiera que hacer un listado de las ciudades que mejor saben sacarle provecho al mes de diciembre, sin dudas en el primer puesto estaría Nueva York. Entre las celebraciones que acompañan la puesta a punto de los árboles de Navidad, la bienvenida a la nieve y los preparativos para fin de año, están los “viajes de la nostalgia” en el subte de la ciudad. El Museo de Tránsito y la Autoridad de Tránsito se ponen de acuerdo para ofrecer recorridos en unidades antiguas restauradas. Ocho vagones de la década de 1930 que prestaron servicio en líneas hasta finales de la década de 1970 son abordados por turistas y visitantes varios –entre ellos, alguna que otra persona caracterizada para la ocasión, como muestra esta foto–, que se dejan hechizar por un singular viaje en tiempo con perfume a madera, luces de antaño y chirriar de viejos vagones con historia propia.