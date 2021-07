Premios literarios. El Fondo Nacional de las Artes anunció los nombres de los ganadores de 2021

La semana empieza con buenas noticias para el ámbito literario local. Este lunes, el Fondo Nacional de las Artes (FNA) dio a conocer los nombres de los quince ganadores del tradicional Concurso de Letras de la institución, en cinco categorías: poesía, novela, cuento, no ficción y la “debutante” novela gráfica. Las personas ganadoras del primer premio de cada categoría recibirán $180.000; las del segundo, $150.000, y las del tercer premio, $100.000. En esta ocasión, el FNA destinó una suma de $2.150.000 para su concurso literario, en el que participaron 4520 obras inéditas. También se otorgaron catorce menciones. A partir de hoy, es probable que varias editoriales locales muestren interés por conocer las obras premiadas.

El primer premio de Poesía estuvo dedicado a Olga Orozco, al cumplirse el centenario de su nacimiento en 2020. El ganador fue el poeta y editor salteño Carlos J. Aldazábal, por su obra “Paraje”. El segundo premio lo obtuvo el cordobés Marcelo Díaz por “Oscura llamarada de otro resplandor”, y el tercero, Ana Lucía Cagnoni, de Buenos Aires, por “Media y extrema razón”. El jurado de esta categoría, que estuvo integrado por Mercedes Araujo, Miguel Ángel Federick, Nurit Kasztelan, Alejo Carbonell y Geraldine Palavecino, decidió otorgar menciones a Estela Zanlungo, Daira Tais Sukni Campos, Julio Srur y Andrea Rakovstky. En esta poética categoría participaron 1948 obras.

“Es un libro que tiene mucho que ver con el Eisejuaz de Sara Gallardo -dice Aldazábal a LA NACION-. Habla de la cultura wichi, de lo que ocurre en esos parajes, ecocidio incluido. Responde a lo que yo llamo ‘poesía antropológica’. En 2016 tuve una Beca a la Creación del FNA que me permitió viajar a la región y hacer un breve trabajo de campo. Me pone contento por el trabajo que implicó, y porque en el origen del libro está el mismo FNA”. En 2003, Aldazábal publicó Nadie enduela su voz como plegaria, referido al pueblo selknam de Tierra del Fuego, y que puede situarse en la misma línea de “poesía antropológica”.

Gustavo Ferreyra integró el jurado de novela del FNA, que premió a un autor hasta ahora inédito LA NACION

En la categoría Novela, el jurado integrado por María Gainza, Aníbal Jarkowski y Gustavo Ferreyra otorgó el primer premio a “Los mejores cementerios del Planeta Tierra” de Mirko Barreiro, autor inédito hasta el momento. El segundo lugar le correspondió a Martina Antognini por la novela “El pájaro de leche y sangre” y el tercer lugar, a Freddy Enrich García por “Gott”; los tres premiados son de la ciudad de Buenos Aires. La novela “Marejada feliz” de Carlos Rafael Ávila Leandro recibió una mención. En esta categoría concursaron 1201 obras.

La noticia del premio sorprendió al ganador. “Pensé que ya habían anunciado los ganadores este año -dice a este diario-. Es mi primera novela terminada y redonda. En realidad es una nouvelle, narrada en primera persona. El Húngaro, un personaje que ha recobrado su libertad hace poco, es quien cuenta. Traté de darle más importancia a cómo habla este tipo que a la trama. Aunque, de a poquito, fue apareciendo lo que sucede. Me parece que esas frases un poco trilladas de ‘crear el mundo que falta’ y ‘escribir lo que me gustaría leer’ me fueron impulsando”.

La escritora y periodista Sonia Budassi, de Buenos Aires, ganó el primer premio de la categoría Cuentos con su obra “Animales de compañía”. El jurado integrado por Agustina Bazterrica, Mariana Travacio y Gustavo Nielsen eligió a Matías Alinovi, de la ciudad de Buenos Aires, por “La paradoja de los gemelos y otros cuentos” para el segundo lugar y al neuquino Diego Abel Rodríguez por “La forma del amor”, para el tercer premio. Andrés Buchbinder y Gabriela Larralde recibieron menciones por “Más lejos que nunca” y “El plan”, respectivamente. Concursaron 1002 trabajos inéditos.

Sonia Budassi, ganadora de la categoría de cuentos del Concurso de Letras del FNA

“Son historias atravesadas por distintas formas de animalidad rural y urbana -cuenta Budassi-. Desde militancia proteccionista en escenarios como una ONG global y sus contradicciones hasta conflictos afectivos en ámbitos laborales, parejas y familias donde suele haber mascotas que operan de distintas maneras”. La autora es conocida por sus libros de no ficción y ficción, como Mujeres de Dios: cómo viven hoy las monjas y religiosas en la Argentina y Los domingos son para dormir, respectivamente.

Por primera vez, el FNA incluyó en el Concurso de Letras la categoría de Novela Gráfica. La obra “Longevos” de José Ignacio “Iñaki” Echeverría, de Buenos Aires, ganó el primer premio, y “Enrique Mosconi. Una biografía. Un país” del chubutense Alejandro Aguado, el segundo. El tercer premio fue para “Lo mejor que tenemos”, de Lucía Natalia Martínez Mayer, de la ciudad de Buenos Aires. Se entregaron menciones a los tucumanos José María del Valle Delgado y Guillermo Ernesto Monti; a María Victoria Monté y Juan Pablo Figuerero, de la ciudad de Buenos Aires, y al cordobés Nicolás Agustín Lepka. El jurado estuvo integrado por Lauri Fernández, Sole Otero y Lucas Nine. Participaron 54 trabajos.

El cronista y docente Julián Varsavsky, de la ciudad de Buenos Aires, ganó el Primer Premio de No Ficción por “Viaje a los paisajes invisibles”, seguido por Sebastián Chilano, de Buenos Aires, por “Este libro es el mar”; Matías Raia y José Agustín Conde de Boeck, de la ciudad de Buenos Aires, ganaron el tercer premio con la obra “Vida, obra y milagros de Marcelo Fox”. Los jurados de esta categoría -Judith Podlubne, Elvio Gandolfo y Eugenia Almeida- otorgaron menciones para las obras de la cordobesa Franca Beatriz Maccioni, el santafesino Rafael Gerardo Arce, el bonaerense Rafael Pasman y Pablo Dacal, de la ciudad de Buenos Aires. En la categoríade no ficción participaron 315 trabajos.