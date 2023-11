escuchar

“Cuando nos mudamos acá me decían: claro, a esta edad te tenés que achicar… Y me daba vergüenza explicarles lo que era esto”, dijo con humor días atrás la galerista Gachi Prieto durante la inauguración de La Nave, en Escobar. No se refería solo a los 200m2 que ocupa el taller de su marido, el artista Andrés Waissman, en un espacio antes destinado a una cancha de paddle, sino también a residencia de estilo toscano y once habitaciones rodeada por un jardín de 5000 metros con plantas autóctonas, árboles frutales y una huerta orgánica, además de una casa de huéspedes y un quincho, en el barrio El Cazador.

Andrés Waissman y Gachi Prieto, con obras del artista en La Nave Carlos Furman

Junto al hogar de ambos, donde reciben a sus hijos y nietos los fines de semana, La Nave zarpó días atrás cuando Waissman rompió una botella de champagne contra sus paredes, en medio de los aplausos de decenas de invitados. Cercano a Malba Puertos, la sede del museo que abrirá este año, se estrenó así como “un punto de encuentro para el pensamiento y la conversación conversación entre voces y prácticas plurales” que incluirá programas de invitados nacionales e internacionales, residencias, activaciones interdisciplinarias, pop-ups, charlas, ciclos de lecturas y música al aire libre, talleres y experiencias culinarias.

Waissman trabajando en su taller Carlos Furman

El debut de este tipo de iniciativas colectivas será del 8 al 10 de diciembre, cuando se reúnan allí 34 directores de la Red Quincho de residencias artísticas de todo el país, con apoyo del Cceba. Y en febrero llegará el artista paraguayo Wolfgang Krauch, con todo pago durante un mes. “Consideramos La Nave como un dispositivo con agenda propia para la construcción de comunidad”, dicen sus impulsores.

Waissman también eligió los ventanales de su cálido estudio Carlos Furman