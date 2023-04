5 anécdotas inolvidables de Lionel Messi: de cómo conoció al Kun Agüero al torneo de penales por tres gaseosas

escuchar

En Twitter, se volvió viral un hilo que recopila anécdotas y perlitas de la vida de Lionel Messi. Dentro de la extensa carrera del capitán de la selección argentina, se destacaron momentos e historias que no son tan populares y que en algún momento fueron relatadas por sus propios protagonistas. Los tuits incluyeron desde episodios de su infancia hasta su compromiso con la camiseta albiceleste y un gesto con un compañero argentino en el Barcelona.

La serie de tuits fue publicada por el periodista Andrés Yossen. En su cuenta, @FinoYossen posteó las anécdotas y también incluyó videos, ya sea del momento en cuestión o del relato que hizo alguno de los involucrados.

El torneo de penales en el que Messi ganó tres gaseosas

El relato de Sebastián Domínguez sobre el torneo de penales con Lionel Messi

El relato fue realizado por Sebastián Domínguez, el exfutbolista que compartió con Leo algunas convocatorias en la selección. El entonces defensor central recordó una charla que tuvo con el futbolista del PSG en diálogo con Andy Kusnetzoff.

Cuando iba a ser convocado a la selección, Sebastián recibió el pedido de su padre para mostrarle a Messi una foto en la que aparecían junto a otros chicos de la misma categoría que el rosarino. El contexto de la imagen era que el ex Vélez ya había debutado en el primer equipo de Newell’s y Leo estaba en las inferiores.

Creyendo que no iba a recordar ni la foto ni quienes estaban allí, Lionel sorprendió a Domínguez con un relato preciso de la situación. Con solo mirar la imagen, identificó a cada uno de sus excompañeros: “Me dice: ‘Este estudia abogacía, hablé el otro día. Este es el primo de Antonela. Este atajó un penal y ascendió con Central Córdoba’”. Además, también le relató que disputaron un torneo de penales en el que Messi ganó tras convertirle un disparo justamente al propio Sebastián. El premio fueron tres gaseosas.

El día que conoció al Kun Agüero

El recuerdo del día que Lionel Messi conoció al Kun Agüero

La amistad entre Messi y el Kun se mantiene desde la adolescencia, cuando ambos compartieron convocatorias de selecciones juveniles. Sin embargo, el primer encuentro no fue en los mejores términos.

Todo ocurrió en 2005, en una conversación que ambos compartieron con Ezequiel Garay y Lautaro Formica. En aquel entonces, Leo ya era reconocido en España y se hablaba de él como una enorme figura a futuro. Agüero, que no miraba fútbol europeo, no lo conocía. Al ver a todos tan metidos en la conversación, le preguntó a Messi por su nombre. Cuando se lo dijo, no lo reconoció, ante la sorpresa de sus compañeros.

“Me miraba y se ve que en un tiro no se lo aguantó más y me dijo: ‘Che, ¿vos quién sos?’. Los pibes lo querían matar”, recordó Leo entre risas en una entrevista con TyC Sports.

La pregunta de Thiago cuando renunció a la selección

La pregunta de Thiago cuando Lionel Messi decidió volver a la selección argentina

Después de la final de la Copa América 2016 perdida ante Chile, Leo anunció post partido que renunciaba a la selección argentina. Tiempo después, recapacitó y volvió a ponerse la camiseta albiceleste. En una entrevista con el programa radial Club 947, recordó lo que le decía su hijo mayor.

“Quiero ganar algo con la selección. Estuve muy cerquita y lo voy a seguir intentando. Yo quiero ganar con la selección y quiero volver, quiero estar”, comenzó. En esa misma línea, recordó la resistencia de sus afectos a la decisión de volver: “Tuve mucha gente en contra; familia, amigos”. “Mi hijo, de seis años, que entiende: ‘¿Por qué te matan en Argentina, papi? ¿Por qué vas a jugar con Argentina’”, agregó sobre el comentario que le hizo Thiago, el mayor de los hijos que tuvo con Antonela Roccuzzo.

El gesto con Gabriel Milito en el Barcelona

El gesto de Lionel Messi con Gabriel Milito en el Barcelona

Después de ganar la Champions League 2009 tras una final en la que venció al Manchester United de Cristiano Ronaldo, Messi tomó el micrófono y habló para los hinchas del equipo culé. El defensor argentino no había jugado la final, aunque formaba parte del plantel, por una larga lesión que lo había marginado durante toda la temporada.

En el momento de los festejos en el Camp Nou post consagración, decidió no salir al campo de juego con sus compañeros. Leo se acordó de él y de la importancia que tuvo en el equipo y el grupo y con una cuota de humor lo reconoció ante el estadio: “Quiero recordar una cosa. Hoy no está acá con nosotros Milito. No quiso salir acá porque es un bol..., nada más. Pero a pesar de que hoy no esté acá, estuvo siempre al lado nuestro apoyándonos. Tuvo un año muy complicado y en todo momento estuvo con nosotros. Por eso, esto es de él también”.

Los alfajores como premio por hacer goles

Lionel Messi y el premio que recibía por hacer goles en Newell's

Cuando Leo jugaba en Newell’s, hizo un trato con Carlos Marconi, quien tenía a su cargo la escuelita de fútbol del club rosarino. Por cada gol que hiciera, el hombre le regalaba un alfajor. Como ya lo hacía desde sus inicios, marcaba de a tres o cuatro tantos por partido, por lo que se le agregó otro incentivo: si los hacía de cabeza, ganaría dos alfajores.

“Gambeteaba a todos, llegaba al arco y la levantaba con el pie para hacer el gol de cabeza”, recordó el hombre entre risas en un diálogo con TN Deportivo que se llevó a cabo en el 2013. Al acumular golosinas en cantidad, le llamó la atención que primero repartía para sus compañeros y recién ahí tomaba uno para él.

LA NACION