El Kun Agüero estalló contra los controles aduaneros en el país: “Lo mal que está Argentina...”

Sergio “Kun” Agüero encontró su lugar en las redes sociales. Tras abandonar la actividad profesional del fútbol por un problema cardíaco, el exdelantero de Independiente, Manchester City y Barcelona, entre otros clubes, encontró una veta en las plataformas digitales y junto a Ibai Llanos, un reconocido streamer español, conforman una dupla que siempre da que hablar.

En la plataforma Twitch, ambos intercambian sus puntos de vista sobre diversos temas y Agüero se descargó duramente con la Aduana en Argentina, a quien le acusó de retener “cosas a propósito”. Al contar la anécdota, el Kun comenzó diciendo: “El otro día me enteré, con lo de King’s League, lo mal que está Argentina que es uno de los tres países que no reciben productos [importados]”.

La ropa de KRÜ esports [su marca en el mundo de los esports) se la tengo que llevar yo a los chicos en una mochila o en una valija. Lo que pasa es que la Aduana te pide el detalle de cada código de la remera: ¿y cómo haces para detallar 40 códigos de una remera, un pantalón?”, comenzó, indignado.

El Kun Agüero explotó contra el funcionamiento de la Aduana en la Argentina

Y, en esa misma línea, continuó: “Qué pasa cuando mandamos todo para la Argentina, la ropa queda ahí en la Aduana y tuvimos que empezar a averiguar: ¿qué pasó, por qué estuvo 9 meses retenida?”. Con el foco puesto en la retención de los productos que provienen del exterior del país, Agüero continuó con su descargo: “En la Argentina es así, te dicen ‘vení trae la ropa’ y lo peor es que vos pagás. Lo que pasa es que son tan forros que te la retienen a propósito”.

“En definitiva, lo que busca el país es que vos no traigas ropa, sino que vos fabriques en la Argentina. ¡Pero es PUMA! En su momento jugaba con la selección y una persona de ese marca viajaba especialmente al país para traerme los botines porque por correo no llegaba”, ejemplificó el Kun ante la atenta mirada de Ibai, que no caía de su asombro.

Por último, en un fragmento que se viralizó en la cuenta de TikTok llamada @tusclipsvirales, Agüero, entre risas, polemizó sobre cómo se visten los empleados de la Aduana luego de retener las pertenencias de otras personas: “Los que trabajan ahí deben tener todos ropa de marca, relojes, si no no sé qué hacen con las cosas”.

“Mini arritmia”, el alerta que deslizó Agüero sobre su estado de salud

En el mismo live de Twitch, donde Agüero se descargó duramente con la Aduana, también pasó un momento de zozobra que sorprendió a Ibai. En un tenso episodio, el exjugador se agarró en la parte de su pecho y dejó de hablar por unos segundos.

El Kun Agüero sufrió una arritmia durante un stream con Ibai Llanos

“Creo que me agarró una mini arritmia”, lanzó el Kun y recibió una respuesta inmediata de su colega: “¿Ahora mismo? ¿Querés que vayamos al médico?”, retrucó Ibai, preocupado por su situación de salud.

Por último, Agüero intentó bajar las tensiones con una broma: “Fue raro, fue raro eh. Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé”.

