A cinco meses de la muerte de su expareja, Aryna Sabalenka rompió el silencio y habló del shock que vivió

Una de las grandes jugadoras de tenis del último tiempo, como lo es Aryna Sabalenka, sufrió una terrible pérdida en marzo pasado con la muerte de su expareja Konstantin Koltsov, quien era un ex jugador profesional de hockey sobre el hielo. Tras un largo proceso de duelo, la deportista dio una entrevista y contó cómo fue afrontar esta dura pérdida mientras desarrollaba su carrera profesional.

Aryna Sabalenka fue pareja de Kostantin Kotsov hasta poco tiempo ante de su muerte

A la jugadora bielorrusa de 26 años -y actual número 2 en el ranking WTA detrás de la polaca Iga Świątek- le tocó afrontar un duro momento en su vida personal cuando su expareja, con el que había estado hasta hacía poco tiempo, Konstantin Koltsov murió a sus 42 años en un hotel de Miami, Estados Unidos.

Esto se dio a días del inicio del Maters 100 de Miami, en el que Sabalenka tomó la decisión de competir finalmente. La noticia conmocionó al mundo del deporte, sobre todo, cuando las primeras hipótesis de la investigación habrían apuntado a un “aparente suicidio”.

Aryna Sabalenka habló sobre la muerte de su expareja Kostantin Kotsov

Sin embargo, su esposa Yulia Mikhailova, exesposa del jugador, contó en el medio Zerkalo, que “lo más probable es que estuviera muy borracho”. Luego explicó: “Por desgracia, los jugadores de hockey a veces son culpables de esto. En la habitación donde se alojaba Konstantin encontraron botellas de alcohol vacías. Había un balcón con vistas al océano. Probablemente, Konstantin no estaba mirando lo que hacía”.

Aryna Sabalenka rompió el silencio: “Dañó mi salud mental”

Ahora, a cinco meses de la muerte de Koltsov, Aryna Sabalenka rompió el silencio y dialogó con The Guardian sobre cómo afrontó esta situación. “Una vez perdí a mi padre y el tenis me ayudó a superar esa dura pérdida. Así que en ese momento pensé que tenía que seguir adelante, seguir jugando, seguir haciendo lo mío para separar mi vida personal de mi vida profesional. Pero al final diría que tuve muchos problemas de salud porque no paré. Fue muy emocional y estresante, y en ese momento dañó mi salud mental”, explicó.

También remarcó: “Probablemente, si miro hacia atrás, diría que una mejor decisión hubiera sido dar un paso atrás, reiniciarme, recargar las pilas y empezar todo de nuevo. Pero hice lo que hice. Al final pagué por mi decisión, pero estoy muy contenta de tener el tenis en mi vida, me ha ayudado mucho a superar lo que sea y a hacerme más fuerte”.

La bielorrusa Aryna Sabalenka es segunda en el ranking WTA Aurelien Morissard - AP

En todo este contexto, la tenista tuvo una lesión en el hombre que la marginó por un tiempo de la actividad profesional y se convirtió, también, en un momento clave para tomarse ese tiempo para hacer el duelo por su expareja. “Fue muy triste y me costó mucho no poder jugar Wimbledon, por supuesto, pero al mismo tiempo pude sacarle todo el provecho a ese tiempo. Estuve haciendo mucha rehabilitación y tratamiento, pero pude disfrutar de mi vida y de mi tiempo lejos del tenis, y sacarle todo el provecho a no competir en el circuito”, explicó.

“Al final me di cuenta de que era muy necesario. Ahora me siento mucho mejor física y mentalmente y mucho más fuerte”, concluyó.

Cabe destacar que alguien importante en su vida y que fue de gran apoyo en este tiempo difícil es su novio Georgios Frangulis, fundador de la marca Oackberrt. Esta semana le agradeció públicamente tras su victoria en el Cincinnati Open esta semana. Lo curioso es que la marca es una de sus patrocinadoras. “Firmamos el contrato, luego nos conocimos y de alguna manera terminamos estando juntos”, indicó la número 2 del tenis mundial.

