Aryna Sabalenka anunció que se casa con el empresario Georgios Frangulis: así fue la romántica propuesta

Suenan campanas de boda para la tenista número uno del mundo. Dos meses y medio después de “apurar” a su novio, el empresario Georgios Frangulis, frente a una multitud en el Pat Rafter Arena de Australia luego de ganar el Brisbane International 2026, Aryna Sabalenka recibió una sorpresa de película.

Sabalenka mostró la romántica propuesta de matrimonio que organizó su pareja Georgios Frangulis (Foto: Instagram @arynasabalenka)

La deportista compartió en sus redes sociales cómo fue el romántico momento en el que su pareja se arrodilló para pedirle matrimonio con un espectacular anillo de diamantes. “No tenía idea de que esto iba a pasar”, admitió. El video se hizo viral y los mensajes de felicitaciones de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic no se hicieron esperar.

“Vos y yo, para siempre. 3.3.26″, escribió Aryna Sabalenka en una publicación que hizo en Instagram, red social en la que acumula 4.7 millones de seguidores. En las imágenes, se pudo apreciar el romántico escenario que preparó el empresario brasileño-griego para la propuesta. Bajo la luz de la luna, organizó para que todo el patio estuviera decorado con imponentes arreglos florales en color rosa, además de varias velas de distintos tamaños encendidas y la pileta iluminada. También dispuso de una mesa con copas de champagne, un ramo de flores, algunos aperitivos y un portarretratos.

La tenista anunció su compromiso y Carlos Alcaraz y Novak Djokovic no tardaron en felicitarla (Foto: Instagram @arynasabalenka)

En el video, que ya supera las seis millones de reproducciones, se pudo ver el preciso momento en el que Frangulis se puso de rodillas y sacó del bolsillo del pantalón una pequeña caja gris que contenía un anillo de compromiso. Aunque no se pudo escuchar qué le dijo, se puede deducir que hubo un “¿Te querés casar conmigo?" y un “Sí”, dando vueltas. Completamente emocionados, ambos se fundieron en un abrazo, en uno de esos que dicen más que mil palabras y se sellan con un beso.

La noticia del compromiso no tardó en viralizarse en las redes sociales y los allegados y fanáticos de la pareja reaccionaron. “Felicitaciones”, escribió Carlos Alcaraz y Novak Djokovic comentó con tres emojis de corazones. “¡Felicidades!¡Sí!" y “Felicitaciones”, sumaron las dos extenistas Elena Vesnina y Ana Ivanović. Asimismo, la actriz Eiza González comentó “¡Felicitaciones!” y la modelo Vita Sidorkina agregó: “¡Sí, bebé! ¡Estoy tan feliz por vos! ¡Vamos!“. A su vez, otros fans escribieron: ”Llorando”; “Quiero ser madrina de ese casamiento”; ”Esto es tan hermoso. ¡Felicitaciones!“.

El anillo de compromiso de Sabalenka (Foto: Instagram @arynasabalenka)

Pero eso no fue todo. En sus historias, la deportista bielorrusa mostró el backstage de la propuesta. Con su perrito en el regazo, mostró el deslumbrante anillo con un imponente y considerablemente grande diamante ovalado.

Aryna Sabalenka mostró su anillo de compromiso

Además, hizo una revelación: “Bueno, obviamente no tenía idea de que esto iba a pasar esta noche”, junto al emoji de una carita llorando de risa. Si bien posiblemente presentía que la propuesta iba a llegar tarde o temprano, genuinamente desconocía la sorpresa que preparó su ahora prometido. “Todo acaba de suceder, ¡pero miren cómo estoy!”, expresó, haciendo referencia a que, según su opinión, no estaba preparada para la ocasión. Tenía un look casual de remera blanca, jeans y ojotas e incluso culpó a una de las cómplices por no haberle anticipado que se preparara. Por supuesto que eso no era una opción.

La relación entre la tenista y el empresario dueño de Oakberry, una cadena global de alimentos a base de açaí, se hizo pública entre abril y mayo de 2024, poco tiempo después de la muerte del exjugador de hockey sobre hielo Konstantin Koltsov, quien fue pareja de la atleta.

La relación de la pareja se hizo pública entre abril y mayo de 2024 (Foto: Instagram @arynasabalenka)

Frangulis se volvió una constante en los diversos torneos de tenis en los que compite Sabalenka y, de hecho, el 11 de enero, luego de consagrarse campeona del Brisbane International 2026 tras vencer a la ucraniana Marta Kostyuk, dijo: “Gracias a mi novio, espero pronto llamarte de otra manera, ¿cierto? Simplemente, pongamos una presión adicional". Si bien todos en el estadio se rieron y sus palabras se viralizaron en las redes sociales, el empresario no tomó el comentario a la ligera y dos meses y medio después la sorprendió con una romántica propuesta. Ahora solo queda esperar a la boda que, por lo que podría especularse, probablemente sea grande.