Elena Rybakina, campeona del Australian Open 2026: así quedó la tabla histórica de ganadoras

Elena Rybakina es la flamante campeona del Australian Open 2026. La tenista kazaja de 26 años derrotó en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka, que se quedó a las puertas del título por segundo año consecutivo, y consiguió el segundo Grand Slam de su carrera (previamente ganó Wimbledon 2022). En la definición disputada en Melbourne Park, levantó el trofeo tras ganar por 6-4, 4-6 y 6-4.

Con este resultado, Rybakina también se tomó cierta revancha: es que ambas tenistas ya habían protagonizado una definición de Australian Open en 2023 con triunfo de la bielorrusa por 4-6, 6-3 y 6-4. De esta manera también la kazaja derrotó en una final a Sabalenka por cuarta vez, tras lo hecho en WTA Finals 2025, Brisbane 2024 e Indian Wells 2023.

Máximas ganadoras del Australian Open femenino

La máxima ganadora de la historia del Abierto de Australia es Margaret Court con 11 títulos. La australiana es, además, quien posee más Grand Slams junto a Novak Djokovic, con 24, si se tienen en cuenta ambas ramas. En Melbourne, Court gritó campeona en 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971 y 1973, el año de su última coronación.

Margaret Court (Australia): 11 títulos.

Serena Williams (USA): Siete.

Nancye Wynne Bolton (Australia): Seis.

Daphne Akhurst (Australia): Cinco.

Evonne Goolagong Cawley (Australia), Steffi Graff (Alemania) y Monica Seles (Estados Unidos) - Cuatro.

*Noticia en desarrollo