Para el Turco García, a Diego Maradona "lo fueron matando de a poco" Fuente: Archivo

2 de marzo de 2021 • 16:06

Claudio "Turco" García, ex jugador de Racing y panelista en el programa Jugador 23, que se emite por TyC Sports, aseguró que a Diego Maradona "no solamente lo tenían secuestrando, sino que lo fueron matando de a poco".

"Eso va decir la Justicia, seguro", agregó el "Turco" García, al tiempo que sosuvo que lo que le da "mucha bornca es que todos se quieren salvar. A ellos no les servía que Diego estuviera lúcido".

"Te digo porque muchos critican a Dalma y a Gianinna porque no lo iban a ver, pero a Diego le llenaban la cabeza y más cuando estaba como estaba", digo el ex Huracán y Vélez, entre otros, dando a entender que si Maradona hubiera estado bien, no hubiese sido posible influenciarlo.

"Lo que hicieron con él es una barbaridad. Yo no quiero que vayan presos, quiero que los condenen socialmente", manifestó luego el delantero campeón de la Copa América 1993 con el seleccionado argentino.