“A mí no me van a callar”: la fuerte denuncia de Martín Liberman en medio de la crisis de Boca

El periodista Martín Liberman publicó este lunes una serie de enigmáticos tuits en medio de la crisis de Boca Juniors. “¡Hay que hacer periodismo! Eso hago yo. A mí, no me van a callar. Soy el primero y el único que se les animó desde el día uno. Son improvisados e incapaces. Llaman a los medios para intentar silenciarme. Sigan que no lo van a lograr. Los espero en mi canal de YouTube, donde somos absolutamente libres al igual que en Radio Late, para decir, opinar, manifestarnos…” escribió el cronista en su cuenta de redes sociales.

El tuit de Martín Liberman Captura Twitter

Luego, indicó: “No hay ‘sobre’ que compre mi pensamiento. De hecho, el expresidente de Boca (NdeR: por Daniel Angelici) ni una mísera publicidad de un bingo nos dio”. Después, le mandó un fuerte mensaje a su audiencia: “Les voy a abrir los ojos y a sacar la máscara a los que creen que están por amor. Están por poder, por plata, con sueldos de millones sin excepción! ¿En serio no les molesta saber de su mala praxis, cobrando millones de pesos por mes de sueldo?”, les preguntó.

Antes, había escrito: “¿La gente de Boca cree que el consejo es ad honorem? Jajajaa. Cobran sueldos millonarios, y está muy bien! Nadie debe trabajar gratis. Pero no mientan con el amor…”.

Después, arremetió contra los socios del club xeneize: “¡La gente de Boca, en su mayoría, eligió esto! (...) Se lo comieron al profe de bochas en un minuto, e hicieron renunciar al vice. Se quedaron con el club en un minuto. Ellos son los titiriteros que manejan todo”.

De izquierda a derecha: Jorge Bermúdez, Hugo Ibarra, Jorge Amor Ameal y Robeto Pompei Fabián Marelli - LA NACION

A su vez, definió a Jorge Amor Ameal como “un señor sin ninguna capacidad”, e indicó que “le dicen lo que tiene que decir”. Asimismo, aseguró que el presidente de Boca “no quería a estos entrenadores” (por Ibarra, Gracián y Pompei), pero no puede ni opinar”.

Acto seguido, cruzó a Ameal por decir que el cuerpo técnico está integrado por exfutbolistas “campeones del mundo”. “Son exjugadores que jugaron muy bien”, diferenció. Además, acusó al dirigente de sumiso: “Román nos está viendo, dice el Presi testigo… que pena ser tan obsecuente. Habló de merecimientos y Boca no tiene ni sponsor. Están destruyendo a un club enorme”, concluyó.

Por último, arremetió contra el flamante entrenador xeneize por remover a Izquierdoz del equipo titular: “¿(Hugo) Ibarra dice que lo mejor para el equipo era que saliera Izquierdoz? ¡No se lo cree ni él! ¿(Carlos) Zambrano es mejor que el capitán? No le ata los cordones”, lanzó, mordaz.

En las próximas horas, el defensor de 33 años podría dejar la institución de La Ribera. Aunque su salida después de la Copa Libertadores era un hecho, el conflicto por los premios habría acelerado los tiempos, y en las próximas horas, Cali podría dejar el club tras cuatro años, en los cuales ganó cinco títulos en el orden local.