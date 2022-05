Abuso sexual: el juez recibió el pedido de eximición de prisión de Villa pero no resolvió si hará lugar

El juez de Garantías de Lomas de Zamora Javier Maffucci Moore se notificó sobre el pedido de eximición de prisión que presentó la defensa del futbolista colombiano Sebastián Villa, en el marco de la causa por el presunto abuso sexual y la tentativa de homicidio de una joven en su casa de Canning, aunque no resolvió si hará lugar o no, ya que consideró que por el momento solo existe una denuncia por parte de la víctima.

“Al pedido de eximición de prisión formulado por el doctor Apolo respecto de Sebastián Villa tiénese presente, ya que por el momento solo obra una denuncia en la causa”, dice el escrito al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam.

La fiscal a cargo de la investigación, Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Esteban, recibió una denuncia por parte de una joven el viernes pasado y, desde entonces, solicitó una serie de medidas, entre ellas testimonios y pedidos de resultados de estudios médicos y clínicos a los que fue sometida la víctima.

Se aguarda que recién, cuando tenga los elementos que considere necesarios, llamará o no a declaración indagatoria al sospechoso, dijeron fuentes judiciales citadas por Télam.

Sebastián Villa fue denunciado por abuso sexual JUAN MABROMATA / AFP - Archivo

En las últimas horas, tres testigos respaldaron la denuncia de la joven que acusó Villa de haber abusado sexualmente de ella en junio de 2021 en la casa del country donde vive el futbolista.

Los testigos fueron dos hermanos y una amiga de la joven denunciante. El testimonio de la amiga de la víctima, según Télam, se centró en los momentos posteriores a que la joven le diera aviso para que la asista tras el presunto abuso que sufrió por parte de Villa el 26 de junio de 2021, en una vivienda del jugador del Barrio Privado Venado II de Canning.

”Fuimos a un asado en Ezeiza y después a la casa de Sebastián Villa (…) estuvimos ahí tomando, Sebastián tomando whisky (…). Yo me retiré, después mi amiga me escribió más tarde, me dijo que vuelva a la casa”, dijo la joven en su testimonio ante la Justicia.

Según su declaración, la joven regresó, pero una persona de seguridad no le abrió la puerta, mientras que su amiga no le atendía el celular porque, según aclaró, el jugador “se lo había sacado”. Al día siguiente, cuando se encontró con su amiga la notó “rara”, por lo que le preguntó qué había pasado la noche anterior y fue allí que la víctima le relató el abuso que sufrió por parte de Villa.

”[Villa] le reclamó que estuvo con sus compañeros (de Boca Juniors, en el asado), le hizo una escena de celos”, aseguró la testigo. Tras el hecho denunciado, la joven señaló que su amiga fue al hospital a hacerse ver y que luego “quedó shockeada”.

”Decía que no quería sentir más el perfume de él, se cortó el pelo, no quería comer, no quería salir”, describió la testigo.

La declaración de la joven coincide con la que también ayer brindaron en la fiscalía dos de los hermanos de la víctima, quienes aseguraron que tras el hecho comenzaron a verla “mal, con la cara llorosa y deprimida”.