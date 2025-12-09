Acusan a Infantino de violar los códigos éticos de la FIFA por su “respaldo personal” a Trump y la premiación en el sorteo

WASHINGTON.- La estrecha relación que en el último tiempo cultivaron el mandatario norteamericano, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, escenificada a escala global en el sorteo del Mundial 2026 que se desarrolló en Washington el viernes pasado, ha puesto en el centro del debate la neutralidad política del máximo organismo del fútbol cuando faltan solo seis meses para el inicio del torneo que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Este martes, el diario The New York Times reveló que se presentó una queja oficial ante el Comité de Ética de la FIFA, en la que se alegan “reiteradas violaciones” del deber de neutralidad política del organismo por parte de Infantino, al tiempo que se solicitó una investigación sobre el proceso que llevó a que Trump recibiera el Premio FIFA de la Paz, implementado este año y que fue otro de los tantos guiños del dirigente suizo al líder republicano.

Donald Trump recibió el Premio FIFA de la Paz que le entregó Gianni Infantino, en el sorteo del Mundial 2026, en Washington. JIM WATSON - AFP

La denuncia fue hecha por FairSquare, una organización sin fines de lucro con base en Londres que se centra en los derechos de la migración laboral global, la represión política y el deporte. En el ámbito deportivo, la organización afirma promover una “gobernanza mejor y más democrática para “evitar que las instituciones deportivas contribuyan al daño y el sufrimiento”.

La carta, de ocho páginas, fue presentada el lunes a la Comisión de Ética de la FIFA, uno de sus órganos judiciales que, según el propio organismo, es la principal responsable de investigar posibles infracciones en ese sentido.

La Comisión de Ética cuenta con órganos de investigación y decisión. La cámara de investigación cuenta con representación de la Argentina, Ruanda, China, Canadá, Malasia, Grecia, Kenia, Vanuatu y Panamá. Compuesta por nueve integrantes, está presidida por el ruandés Martin Ngoga, quien también es el representante permanente de Ruanda ante las Naciones Unidas.

La representante argentina -que se sumó a la función este año- es la abogada Mariana Idrogo, socia fundadora y directora de la firma de consultoría G5 Integritas International. También integra el Instituto de Ética y Transparencia de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEyC).

The New York Times -a través de The Athletic, su sitio dedicado a los deportes- señaló que “las facultades sancionadoras por incumplir cualquiera de las normas y reglamentos de la FIFA pueden incluir una advertencia, una amonestación, una multa, una capacitación sobre cumplimiento normativo y la prohibición de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol“. La FIFA no respondió a una solicitud de comentarios de los medios.

Según explicó a LA NACION una fuente conocedora de los procedimientos internos del Comité de Ética de la FIFA, cuando hay una denuncia interna y el caso lo amerita la cámara de investigación hace una evaluación y si sus miembros consideran que efectivamente existió alguna violación prima facie de los preceptos del estatuto de FIFA y de los reglamentos, el caso pasa a la cámara de adjudicación, presidida por la colombiana María Claudia Rojas.

La denuncia de FairSquare detalla cuatro presuntos incumplimientos por parte de Infantino del deber de neutralidad de la FIFA, tal como se describe en el artículo 15 del Código Ético del organismo con sede en Zúrich, todos relacionados con el apoyo público a Trump.

Los estatutos de la FIFA establecen que debe mantenerse neutral en materia política y religiosa. El Código de Ética también exige que “todas las personas sujetas al código se mantengan políticamente neutrales en sus relaciones con las instituciones gubernamentales”.

El primero de los presuntos incumplimientos se relaciona con la presión pública de Infantino para que Trump recibiera el Premio Nobel de la Paz, que finalmente le fue otorgado a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

El presidente Donald Trump. Jae C. Hong - AP

El 9 de octubre, un día antes del anuncio programado del ganador por parte del comité noruego, Infantino se refirió al papel de Trump en el alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. “El presidente definitivamente merece el Premio Nobel de la Paz por sus acciones decisivas”, escribió en Instagram.

Según FairSquare, esa intervención del mandamás de la FIFA “constituye un claro respaldo personal a la intervención de Trump en una situación política polémica”.

Otra supuesta infracción ocurrió el 5 de noviembre, cuando Infantino fue entrevistado en el America Business Forum, en Miami, y lanzó una fuerte defensa de Trump y su desempeño como presidente de Estados Unidos. Trump había hablado ese mismo día en el evento, del que también participó Lionel Messi.

Donald Trump, en el America Business Forum, en Miami. Rebecca Blackwell� - AP�

La presentación de FairSquare registra que Infantino afirmó considerar a Trump como “un gran amigo”, y argumenta que varias de sus declaraciones adoptan una “postura política muy clara”. La presentación sostiene que cualquier interpretación razonable de los comentarios de Infantino concluiría que “animó a la gente a apoyar la agenda política de Trump” y que “expresó su aprobación personal de la agenda política” del presidente.

“Además, no se puede sugerir que estas declaraciones las hiciera en su carácter privado, ya que Infantino comparecía en un acto público en su calidad de presidente de la FIFA”, señaló la organización.

La presentación también solicita que el Comité de Ética investigue las circunstancias que rodearon la decisión de introducir y otorgar el Premio FIFA de la Paz y su conformidad con las normas de procedimiento del ente rector del fútbol mundial.

Ya antes del sorteo la FIFA había recibido una carta de Human Rights Watch (HRW) en la que solicitaba información sobre los criterios en la elección del galardonado -era un secreto a voces que sería Trump-.

Trump recibió el galardón en la ceremonia del viernes pasado en la que se sortearon los grupos del Mundial 2026, en el Kennedy Center en Washington. Hubo un pomposo trofeo, una medalla y un certificado de manos de Infantino, quien ha visitado al líder republicano varias veces en la Casa Blanca e incluso lo acompañó en giras internacionales.

El presidente Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hablan durante su llegada al Kennedy Center para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 5 de diciembre de 2025 en Washington. Evan Vucci - AP

“Esto es lo que queremos de un líder”, le dijo Infantino a Trump al presentarlo como el ganador del Premio FIFA de la Paz. “Definitivamente usted se lo merece”, completó. Un video previo había hecho un repaso de los logros diplomáticos que el presidente norteamericano presume para terminar con ocho conflictos internacionales.

“Este es realmente uno de los mayores honores de mi vida”, agradeció Trump, en devolución de gentilezas. El momento de la entrega del premio y la “proximidad de Infantino con el presidente norteamericano plantean dudas sobre si la FIFA se adhiere a sus propias normas de neutralidad política”, había advertido la semana pasada The New York Times.