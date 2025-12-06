Fixture del Mundial 2026, en vivo: se conocen los horarios de todos los partidos

La selección argentina ya conoce su camino inicial en el Mundial 2026. Tras el sorteo celebrado en Washington D.C., quedó confirmada su participación en el grupo J con Argelia, Austria y Jordania. La zona se desarrollaría en tres ciudades de Estados Unidos, Dallas, Kansas City y San Francisco, pero el calendario será anunciado este sábado por FIFA. Apenas quedaron determinados los cruces, una de las primeras reacciones públicas llegó desde Francia: Nicolás Tagliafico, campeón del mundo en Qatar 2022, compartió en directo sus impresiones durante una transmisión por la plataforma Twitch.

Desde su casa, el defensor lateral izquierdo, que milita en Lyon, siguió con atención cada instante del evento, interactuó con miles de usuarios conectados y lanzó su primera apreciación general sobre el sorteo: “Nada de grupo de la muerte, la verdad. ¿Opiniones? Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables”. Con esa frase, resumió una mirada de cautela y confianza a la vez, consciente del respeto que despierta el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, pero también de la menor exigencia que conlleva en la rueda inicial el nuevo formato del torneo.