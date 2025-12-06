LA NACION
en vivo

Fixture del Mundial 2026, en vivo: se conocen los horarios de todos los partidos

La Selección enfrentará a Argelia, Austria y Jordania; en 16vos podría cruzarse con España; las reacciones y declaraciones de los protagonistas

Un hombre camina frente a un cartel alusivo al sorteo del Mundial, el jueves 4 de diciembre de 2025, en el Centro Kennedy de Washington (AP Foto/Chris Carlson)
Un hombre camina frente a un cartel alusivo al sorteo del Mundial, el jueves 4 de diciembre de 2025, en el Centro Kennedy de Washington (AP Foto/Chris Carlson)Chris Carlson - AP

Sorteo del Mundial 2026: Nicolás Tagliafico dijo que los de Argentina son “tres rivales ganables”

La selección argentina ya conoce su camino inicial en el Mundial 2026. Tras el sorteo celebrado en Washington D.C., quedó confirmada su participación en el grupo J con Argelia, Austria y Jordania. La zona se desarrollaría en tres ciudades de Estados Unidos, Dallas, Kansas City y San Francisco, pero el calendario será anunciado este sábado por FIFA. Apenas quedaron determinados los cruces, una de las primeras reacciones públicas llegó desde Francia: Nicolás Tagliafico, campeón del mundo en Qatar 2022, compartió en directo sus impresiones durante una transmisión por la plataforma Twitch.

Desde su casa, el defensor lateral izquierdo, que milita en Lyon, siguió con atención cada instante del evento, interactuó con miles de usuarios conectados y lanzó su primera apreciación general sobre el sorteo: “Nada de grupo de la muerte, la verdad. ¿Opiniones? Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables”. Con esa frase, resumió una mirada de cautela y confianza a la vez, consciente del respeto que despierta el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, pero también de la menor exigencia que conlleva en la rueda inicial el nuevo formato del torneo.

Nicolás Tagliafico reaccionó en directo al sorteo del Mundial de 2026 en una transmisión de streaming en la que contestó comentarios de seguidores
Nicolás Tagliafico reaccionó en directo al sorteo del Mundial de 2026 en una transmisión de streaming en la que contestó comentarios de seguidoresCaptura de Video
Leé la nota completa acá

El momento en el que Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo durante el sorteo del Mundial 2026

Lionel Scaloni fue uno de los grandes protagonistas en la ceremonia donde la FIFA realiza el sorteo del Mundial 2022, en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.

En el comienzo de la gala, el entrenador de la selección ingresó al escenario principal sosteniendo el trofeo que su equipo conquistó en Qatar 2022. La imagen fue simbólica: el campeón defensor presentó oficialmente la Copa del Mundo y la depositó en una tarima ubicada en el medio, ante la mirada de dirigentes, representantes de selecciones y medios de todo el planeta.

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, colocó el trofeo de la Copa del Mundo sobre un pedestal durante el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 (Foto: Jim Watson / AFP)
El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, colocó el trofeo de la Copa del Mundo sobre un pedestal durante el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 (Foto: Jim Watson / AFP)JIM WATSON - AFP
Leé la nota completa acá

Sorteo del Mundial 2026: cómo llegan los favoritos

A poco más de seis meses del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio próximos, los principales favoritos se encuentran en diferentes estados de forma. A continuación, cómo llega cada uno de los principales candidatos a quedarse con el título.

El actual campeón ha mantenido su ritmo tras bordar su tercera estrella en Qatar 2022. Bajo el liderazgo de Lionel Messi, en un magnífico estado de forma a los 38 años -juega este sábado por el título en la Major League Soccer-, la Albiceleste arrasó en la clasificatoria sudamericana y consiguió su pase en marzo.

Francia, actual subcampeón, puede ser unos de los equipos candidatos a disputar la próxima copa mundial (Facebook/Équipe de France de Football)
Francia, actual subcampeón, puede ser unos de los equipos candidatos a disputar la próxima copa mundial (Facebook/Équipe de France de Football)
Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Plan a largo plazo o repatriación de los hijos del exilio, cuatro "Cenicientas" y sus fórmulas para cumplir el sueño
    1

    Mundial 2026: planificación a largo plazo o repatriación de los hijos del exilio, cuatro países y fórmulas distintas para cumplir el sueño

  2. Anticipá el sorteo con el simulador del Mundial: ¿qué grupo querés para la selección?
    2

    Simulador del sorteo del Mundial 2026: así pueden quedar los grupos

  3. Panini presentó el álbum de figuritas y cromos del Mundial 2026: será el más grande en la historia
    3

    Panini presentó el álbum de figuritas del Mundial 2026: será el más grande de la historia

  4. Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps, por la final de la MLS: día, horario, TV y cómo ver online
    4

    Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps, por la final de la MLS: día, horario, TV y cómo ver online

Cargando banners ...