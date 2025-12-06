Fixture del Mundial 2026, en vivo: se conocen los horarios de todos los partidos
La Selección enfrentará a Argelia, Austria y Jordania; en 16vos podría cruzarse con España; las reacciones y declaraciones de los protagonistas
Sorteo del Mundial 2026: Nicolás Tagliafico dijo que los de Argentina son “tres rivales ganables”
La selección argentina ya conoce su camino inicial en el Mundial 2026. Tras el sorteo celebrado en Washington D.C., quedó confirmada su participación en el grupo J con Argelia, Austria y Jordania. La zona se desarrollaría en tres ciudades de Estados Unidos, Dallas, Kansas City y San Francisco, pero el calendario será anunciado este sábado por FIFA. Apenas quedaron determinados los cruces, una de las primeras reacciones públicas llegó desde Francia: Nicolás Tagliafico, campeón del mundo en Qatar 2022, compartió en directo sus impresiones durante una transmisión por la plataforma Twitch.
Desde su casa, el defensor lateral izquierdo, que milita en Lyon, siguió con atención cada instante del evento, interactuó con miles de usuarios conectados y lanzó su primera apreciación general sobre el sorteo: “Nada de grupo de la muerte, la verdad. ¿Opiniones? Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables”. Con esa frase, resumió una mirada de cautela y confianza a la vez, consciente del respeto que despierta el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, pero también de la menor exigencia que conlleva en la rueda inicial el nuevo formato del torneo.
El momento en el que Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo durante el sorteo del Mundial 2026
Lionel Scaloni fue uno de los grandes protagonistas en la ceremonia donde la FIFA realiza el sorteo del Mundial 2022, en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.
En el comienzo de la gala, el entrenador de la selección ingresó al escenario principal sosteniendo el trofeo que su equipo conquistó en Qatar 2022. La imagen fue simbólica: el campeón defensor presentó oficialmente la Copa del Mundo y la depositó en una tarima ubicada en el medio, ante la mirada de dirigentes, representantes de selecciones y medios de todo el planeta.
Sorteo del Mundial 2026: cómo llegan los favoritos
A poco más de seis meses del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio próximos, los principales favoritos se encuentran en diferentes estados de forma. A continuación, cómo llega cada uno de los principales candidatos a quedarse con el título.
El actual campeón ha mantenido su ritmo tras bordar su tercera estrella en Qatar 2022. Bajo el liderazgo de Lionel Messi, en un magnífico estado de forma a los 38 años -juega este sábado por el título en la Major League Soccer-, la Albiceleste arrasó en la clasificatoria sudamericana y consiguió su pase en marzo.
Seguí leyendo
Más show que fútbol. El Mundial empezó con medias verdades, rosca política y un “grupo trampa” para la selección argentina
Da espectáculo siempre. Diego Flores conquistó el 100º Argentino de Ajedrez e igualó a la leyenda Miguel Najdorf
Protagonista. Scaloni se sacó los guantes y los nervios cuando bajó del escenario, pero mantiene su idea fija: evitar a España
- 1
Mundial 2026: planificación a largo plazo o repatriación de los hijos del exilio, cuatro países y fórmulas distintas para cumplir el sueño
- 2
Simulador del sorteo del Mundial 2026: así pueden quedar los grupos
- 3
Panini presentó el álbum de figuritas del Mundial 2026: será el más grande de la historia
- 4
Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps, por la final de la MLS: día, horario, TV y cómo ver online