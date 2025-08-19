Aerolíneas criticó a los jugadores de Peñarol por cómo se comportaron en el vuelo hacia la Argentina

En la previa del partido por la Copa Libertadores que se jugará este martes por la noche entre Racing y Peñarol en el cilindro de Avellaneda, los jugadores del equipo uruguayo tuvieron un traspié que nada tiene que ver con lo futbolístico, antes de arribar al país.

Es que, después de haber gritado, cantado y saltado sobre los asientos del avión de Aerolíneas Argentinas en el que llegaron a Buenos Aires, hubo un comunicado de la empresa estatal para criticar el comportamiento de los jugadores del plantel profesional.

En un video se puede ver al plantel de Peñarol en la parte posterior de la aeronave, arengando en la previa del enfrentamiento ante Racing. “Y dale alegría, alegría, a mi corazón. La Copa Libertadores es mi obsesión. Tenés que dejar el alma y el corazón, tenés que dejarlo todo por Peñarol. ¡Y ya verás! La Copa Libertadores vamos a ganar", cantaban jugadores y cuerpo técnico.

Pero, en eso, muchos de ellos pegaban con sus brazos sobre los asientos y los zarandeaban. En eso, el más efusivo era Maximiliano Olivera, capitán del equipo, que además se paró sobre la silla del avión, se montó sobre el respaldo, y así saltó y meneó.

El video de los jugadores de Peñarol en el vuelo de Aerolíneas

Tras viralizarse las imágenes llegó la reprimenda de parte de Aerolíneas Argentinas, a través de un comunicado que publicaron desde la empresa en su cuenta oficial de X.

“Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio”, dijeron desde la compañía que conduce Fabián Lombardo, en un paralelismo con el tema de cancha que entonaron los deportistas en pleno vuelo.

“Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”, indicaron también desde Aerolíneas.

De momento, el club no respondió al comunicado.

La Libertadores

En tanto, este martes, a las 21.30, se enfrentarán a Racing en Avellaneda. El equipo argentino busca revertir el 1 a 0 abajo en la ida, en Montevideo.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas lideró la zona D en la primera etapa del certamen continental con 13 unidades gracias a cuatro triunfos, un empate y solo una derrota, pero llega a la vuelta de octavos con la necesidad de ganar por al menos un gol para estirar la llave a los penales.

El fin de semana pasó por otro traspié en el Torneo Clausura 2025, donde perdió ante Tigre 2 a 1 y quedó antepenúltimo en el grupo A con apenas cuatro puntos.

Por su parte, Peñarol fue escolta de Vélez Sarsfield en el grupo H con 11 puntos, la misma cantidad que el Fortín pero con peor diferencia de goles (+5 contra +7), producto de tres victorias, dos empates y una derrota. En la ida, en los primeros 90 minutos el elenco comandado por Diego Aguirre hizo valer su localía en el estadio Campeón del Siglo en un duelo donde prevaleció la lucha por sobre el juego, lo que lo favoreció para llevarse el triunfo con el tanto de David Terans.

El ganador de la serie avanzará a cuartos de final y se medirá contra el ganador del cruce entre Vélez Sarsfield y Fortaleza de Brasil, que en la ida empataron sin goles.