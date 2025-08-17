Racing vs. Peñarol, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Con el objetivo de revertir el 1 a 0 sufrido en la ida en Montevideo, Racing recibirá a Peñarol de Uruguay el próximo martes 19 de agosto en el Cilindro de Avellaneda en la revancha de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El cotejo está programado a las 21.30 y se transmitirá en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataform digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la antesala del choque que arbitrará el colombiano Wilmar Roldán, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.63 contra 6.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco charrúa. La parda, que le serviría la Manya para avanzar de ronda, paga hasta 4.0.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas lideró la zona D en la primera etapa del certamen continental con 13 unidades gracias a cuatro triunfos, un empate y solo una derrota, pero llega a la vuelta de octavos con la necesidad de ganar por al menos un gol para estirar la llave a los penales. El fin de semana sufrió otro traspié en el Torneo Clausura 2025, donde perdió ante Tigre 2 a 1 y quedó antepenúltimo en el grupo A con apenas cuatro puntos.

El Manya fue escolta de Vélez Sarsfield en el grupo H con 11 puntos, la misma cantidad que el Fortín pero con peor diferencia de goles (+5 contra +7), producto de tres victorias, dos pardas y una derrota. En los primeros 90 minutos el elenco comandado por Diego Aguirre hizo valer su localía en el estadio Campeón del Siglo en un duelo donde prevaleció la lucha por sobre el juego y ello lo favoreció para llevarse el triunfo con el tanto de David Terans.

El ganador de la serie avanzará a cuartos de final y se medirá vs. quien se imponga del cruce entre Vélez Sarsfield y Fortaleza de Brasil, que en la ida empataron sin goles. La revancha se disputará el próximo martes a las 19 en el estadio José Amalfitani.