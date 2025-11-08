Agenda de TV del domingo: Boca - River, Colapinto, los Pumas, Abierto de Palermo y sub 17 en el Mundial
Automovilismo, fútbol, rugby, polo, tenis, motociclismo, básquetbol, golf y vóleibol en la propuesta deportiva en las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 9 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 16.30 Boca vs. River. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD) y ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 19.20 Banfield vs. Aldosivi. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 19.20 Sarmiento vs. Instituto. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 21.30 Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 21.30 Tigre vs. Estudiantes. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Premier League
- 11 Aston Villa vs. Bournemouth. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
- 11 Crystal Palace vs. Brighton. Disney+ Premium
- 11 Brentford vs. Newcastle. Disney+ Premium
- 11 Nottingham Forest vs. Leeds. Disney+ Premium
- 13.30 Manchester City vs. Liverpool. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
Liga de España
- 10 Athletic Bilbao vs. Oviedo. Dsports2 (612/1612 HD)
- 12.15 Rayo Vallecano vs. Real Madrid. Dsports (610/1610 HD)
- 14.30 Mallorca vs. Getafe. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 14.30 Valencia vs. Betis. Dsports (610/1610 HD)
- 17 Celta vs. Barcelona. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 622, 1622 HD)
Serie A
- 8.30 Atalanta vs. Sassuolo. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 622, 1622 HD)
- 11 Genoa vs. Fiorentina. Disney+ Premium
- 11 Bologna vs. Napoli. Disney+ Premium
- 14 Roma vs. Udinese. Disney+ Premium
- 16.45 Inter vs. Lazio. Disney+ Premium
Mundial FIFA Sub 17 de Qatar
- 9.30 Fiji vs. Argentina. TV Pública (CV 11, DTV 1121 HD)
- 9.30 Bélgica vs. Túnez.
- 10.30 Marruecos vs. Nueva Caledonia.
- 10.30 Portugal vs. Japón
- 11.45 Croacia vs. Costa Rica.
- 11.45 Emiratos Árabes vs. Senegal
- 12.45 Bolivia vs. Qatar
- 12.45 Italia vs. Sudáfrica.
Bundesliga
- 11.30 Freiburg vs. St. Pauli. Disney+ Premium
- 13.30 Stuttgart vs. Augsburg. Disney+ Premium
- 15.30 Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05. Disney+ Premium
Ligue 1
- 11 Lorient vs. Toulouse. Disney+ Premium
- 13.15 Racing de Estrasburgo vs. Lille. Disney+ Premium
- 13.15 Angers vs. Auxerre. Disney+ Premium
- 13.15 Metz vs. Nice. Disney+ Premium
- 13.15 Lyon vs. PSG. Disney+ Premium
Eredivisie
- 8 Utrecht vs. Ajax. Disney+ Premium
- 12.30 AZ Alkmaar vs. PSV. Disney+ Premium
- 16 Go Ahead Eagles vs. Feyenoord. Disney+ Premium
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 14 Gran Premio de San Pablo, la carrera principal. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 605, 1605 HD)
TC 2000
- 11 La fecha de Mercedes, Uruguay. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
TENIS
ATP Finals
- 10 Carlos Alcaraz vs. Alex de Minaur, desde Turín. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 16.30 Alexander Zverev vs. Ben Shelton, desde Turín. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
WTA Tucumán Open
- 19.30 La final. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
RUGBY
Test match
- 11.30 Gales vs. Los Pumas. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 622, 1622 HD)
POLO
Abierto de Palermo
- 14 La Irenita-La Hache vs. La Dolfina II. Disney+ Premium
- 16.30 Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. La Hache Cría y Polo. Disney+ Premium
MOTOCICLISMO
Gran Premio de Portugal
- 8 Las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
BÁSQUETBOL
Liga Sudamericana
- 17.40 Jorge Guzmán vs. Universitario de Sucre. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 20.40 Olimpia Kings vs. Ferro. Dsports 2 (612/1612 HD)
Liga ACB de España
- 8 Girona vs. Barcelona. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 608, DTV 1608 HD)
VÓLEIBOL
Liga Argentina
- 11 Vélez vs. Defensores de Banfield. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 608, DTV 1608 HD)
- 15 Ciudad Vóley vs. San Lorenzo. Fox Sports 3 (CV 108 HD, DTV 1609 HD)
- 18 UPCN San Juan vs. Waiwen. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 605, 1605 HD)
- 21 Tucumán de Gimnasia vs. Monteros. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 605, 1605 HD)
GOLF
European Tour
- 3.30 Abu Dhabi Championship, la última vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
