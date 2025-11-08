LA NACION

Agenda de TV del domingo: Boca - River, Colapinto, los Pumas, Abierto de Palermo y sub 17 en el Mundial

Automovilismo, fútbol, rugby, polo, tenis, motociclismo, básquetbol, golf y vóleibol en la propuesta deportiva en las pantallas

Boca y River protagonizarán un duelo estelar en la Bombonera, por el torneo Clausura.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 9 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 16.30 Boca vs. River. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD) y ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 19.20 Banfield vs. Aldosivi. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 19.20 Sarmiento vs. Instituto. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 21.30 Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 21.30 Tigre vs. Estudiantes. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)

Premier League

  • 11 Aston Villa vs. Bournemouth. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
  • 11 Crystal Palace vs. Brighton. Disney+ Premium
  • 11 Brentford vs. Newcastle. Disney+ Premium
  • 11 Nottingham Forest vs. Leeds. Disney+ Premium
  • 13.30 Manchester City vs. Liverpool. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 621, 1621 HD)
Emiliano Martínez, el guardián argentino en el arco de Aston Villa
Liga de España

  • 10 Athletic Bilbao vs. Oviedo. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 12.15 Rayo Vallecano vs. Real Madrid. Dsports (610/1610 HD)
  • 14.30 Mallorca vs. Getafe. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 14.30 Valencia vs. Betis. Dsports (610/1610 HD)
  • 17 Celta vs. Barcelona. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 622, 1622 HD)

Serie A

  • 8.30 Atalanta vs. Sassuolo. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 622, 1622 HD)
  • 11 Genoa vs. Fiorentina. Disney+ Premium
  • 11 Bologna vs. Napoli. Disney+ Premium
  • 14 Roma vs. Udinese. Disney+ Premium
  • 16.45 Inter vs. Lazio. Disney+ Premium
Lautaro Martínez, capitán y figura de Inter
Mundial FIFA Sub 17 de Qatar

  • 9.30 Fiji vs. Argentina. TV Pública (CV 11, DTV 1121 HD)
  • 9.30 Bélgica vs. Túnez.
  • 10.30 Marruecos vs. Nueva Caledonia.
  • 10.30 Portugal vs. Japón
  • 11.45 Croacia vs. Costa Rica.
  • 11.45 Emiratos Árabes vs. Senegal
  • 12.45 Bolivia vs. Qatar
  • 12.45 Italia vs. Sudáfrica.

Bundesliga

  • 11.30 Freiburg vs. St. Pauli. Disney+ Premium
  • 13.30 Stuttgart vs. Augsburg. Disney+ Premium
  • 15.30 Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05. Disney+ Premium

Ligue 1

  • 11 Lorient vs. Toulouse. Disney+ Premium
  • 13.15 Racing de Estrasburgo vs. Lille. Disney+ Premium
  • 13.15 Angers vs. Auxerre. Disney+ Premium
  • 13.15 Metz vs. Nice. Disney+ Premium
  • 13.15 Lyon vs. PSG. Disney+ Premium
Valentín Barco ganó regularidad y es uno de los destacados en Racing Estrasburgo
Eredivisie

  • 8 Utrecht vs. Ajax. Disney+ Premium
  • 12.30 AZ Alkmaar vs. PSV. Disney+ Premium
  • 16 Go Ahead Eagles vs. Feyenoord. Disney+ Premium

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 14 Gran Premio de San Pablo, la carrera principal. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 605, 1605 HD)
Franco Colapinto, a bordo de su Alpine número 43
TC 2000

  • 11 La fecha de Mercedes, Uruguay. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

TENIS

ATP Finals

  • 10 Carlos Alcaraz vs. Alex de Minaur, desde Turín. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 16.30 Alexander Zverev vs. Ben Shelton, desde Turín. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)

WTA Tucumán Open

  • 19.30 La final. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)

RUGBY

Test match

  • 11.30 Gales vs. Los Pumas. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 622, 1622 HD)
Santiago Carreras, una de las máximas figuras de los Pumas
POLO

Abierto de Palermo

  • 14 La Irenita-La Hache vs. La Dolfina II. Disney+ Premium
  • 16.30 Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. La Hache Cría y Polo. Disney+ Premium

MOTOCICLISMO

Gran Premio de Portugal

  • 8 Las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)

BÁSQUETBOL

Liga Sudamericana

  • 17.40 Jorge Guzmán vs. Universitario de Sucre. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 20.40 Olimpia Kings vs. Ferro. Dsports 2 (612/1612 HD)

Liga ACB de España

  • 8 Girona vs. Barcelona. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 608, DTV 1608 HD)

VÓLEIBOL

Liga Argentina

  • 11 Vélez vs. Defensores de Banfield. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 608, DTV 1608 HD)
  • 15 Ciudad Vóley vs. San Lorenzo. Fox Sports 3 (CV 108 HD, DTV 1609 HD)
  • 18 UPCN San Juan vs. Waiwen. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 605, 1605 HD)
  • 21 Tucumán de Gimnasia vs. Monteros. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 605, 1605 HD)

GOLF

European Tour

  • 3.30 Abu Dhabi Championship, la última vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
