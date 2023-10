escuchar

Fútbol, automovilismo, tenis y los Juegos Panamericanos dominan la agenda televisiva del domingo. Que también tendrá rugby y motociclismo.

En el ámbito local, el deporte más popular ofrecerá partidos de Copa de la Liga Profesional, con Gimnasia vs. River como eje, pero interés también en Independiente vs. Arsenal y Rosario Central vs. Argentinos, más un caliente Colón vs. Tucumán en la puja por evitar el descenso.

River intentará seguir en racha por la Copa de la Liga Profesional pero no tiene fácil el compromiso: visitará a un revitalizado Gimnasia, que está en plena pugna por la permanencia. LA NACION/Manuel Cortina

En el exterior habrá varios enfrentamientos atractivos. La Premier League propone el clásico entre Manchester United, el equipo de Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez, y Manchester City, el de Julián Álvarez, como también Liverpool, con Alexis Mac Allister, vs. Nottingham Forest y Aston Villa, con Emiliano “Dibu” Martínez, vs. Luton Town. La italiana Serie A tiene lo suyo, con los convocantes Inter vs. Roma, cruce en el que actuarían el local Lautaro Martínez y el visitante Leandro Paredes, y Napoli vs. Milan, choque que puede ser protagonizado por Giovanni Simeone en el anfitrión y Luka Romero y Marco Pellegrino en el conjunto rojinegro.

El automovilismo tendrá actividad internacional y argentina. Sobresale el Gran Premio de México de Fórmula 1, que desarrollará su carrera por la tarde, después de que al mediodía concentre la atención tuerca el Turismo Carretera con su tradicional competencia de Rafaela. En tenis habrá dos finales de alto nivel: el ruso Daniil Medvédev y el italiano Jannik Sinner definirán el torneo ATP 500 de Viena, Austria, y el canadiense Felix Auger-Aliassime y el polaco Hubert Hurkacz protagonizarán el desenlace del ATP 500 de Basilea, Suiza.

La Garra, seleccionado argentino de handball femenino, no solamente procurará la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago, sino que además disputará el único cupo de clasificación para los Olímpicos París 2024; a las 20.30 jugará la final contra Brasil. CAHandball

Del resto de la programación se destacan los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con su 12º día de acción y participación argentina.

La televisación del domingo 29 de octubre

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

14 Colón vs. Tucumán. TNT Sports

16.30 Rosario Central vs. Argentinos. TNT Sports

17.30 Gimnasia vs. River. ESPN Premium

21 Independiente vs. Arsenal. ESPN Premium

Premier League

11 Liverpool vs. Nottingham Forest. Star+

11 Aston Villa vs. Luton Town. Star+

12.30 Manchester United vs. Manchester City. ESPN

Serie A

14 Inter vs. Roma. ESPN 2

16.45 Napoli vs. Milan. ESPN 2

Liga de España

14.30 Bilbao vs. Valencia. ESPN 3 y Star+

Ligue 1

9 Brest vs. Paris Saint-Germain. ESPN y Star+

13 Stade Rennais vs. Strasbourg. Star+

16.30 Olympique Marseille vs. Olympique Lyonnais. Star+

Bundesliga

11 Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund. Star+

13.30 Bayer Leverkusen vs. Freiburg. Star+

AUTOMOVILISMO

Turismo Carretera

11 La carrera de Rafaela. TV Pública

Fórmula 1

17 El Gran Premio de México. La carrera. Fox Sportsy Star+

TENIS

ATP 500 de Viena

10 Daniil Medvédev vs. Jannik Sinner. La final. ESPN y Star+

ATP 500 de Basilea

11.30 Felix Auger-Aliassime vs. Hubert Hurkacz. La final. Star+

El ruso Daniil Medvedev se medirá con el italiano Jannik Sinner para dirimir el campeón del certamen ATP 500 de Viena, Austria. Frank Franklin II - AP

POLIDEPORTIVO

Juegos Panamericanos Santiago 2023

8 La jornada 12. TyC Sports

RUGBY

Top 14

9 Bayonne vs. Stade Français. Star+

11 Montpellier vs. Racing 92. Star+

16 Toulouse vs. Bordeaux. Star+

MOTOCICLISMO

MotoGP

2 El Gran Premio de Tailandia. La carrera principal. ESPN 2

