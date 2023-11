escuchar

Con el regreso de los torneos de fútbol locales y de las principales ligas europeas, este sábado la propuesta deportiva en los canales de televisión y streaming recupera la amplitud y la variedad tradicionales.

Por la mañana, Manchester City, con Julián Álvarez, y Liverpool, con Alexis Mac Allister, encabezan la oferta de la Premier League, que se reanudará con siete encuentros. La pelota rodará también en España, Italia y Alemania hasta la tarde, casi como aperitivo de la definición del segundo descenso en la Copa de la Liga Profesional, con cuatro duelos en simultáneo: Vélez vs. Colón, Banfield vs. Gimnasia, Unión vs. Tigre y Platense vs. Sarmiento.

Vélez y Colón se enfrentarán en Liniers en un duelo entre equipos que intentarán evitar el descenso a la B Nacional. Fotobaires

El deporte motor involucra al automovilismo y el motociclismo, con pruebas de clasificación y carreras sprint, como en el caso de la Fórmula 2 con el argentino Franco Colapinto en Abu Dhabi y MotoGP en Valencia. Además, tendán lugar las pruebas de clasificación de las respectivas últimas fechas de Fórmula 1 y TC2000, en Yas Marina y Alta Gracia, Córdoba, respectivamente.

La continuidad del Abierto de Palermo de polo ofrece los enfrentamientos La Hache Cría y Polo vs. La Esquina y La Dolfina vs. La Hache, que determinará el primer finalista. El básquetbol propone partidos de Liga Nacional y de NBA, y el rugby exterior atrae por el Top 14 de Francia y la Premiership de Inglaterra.

La televisación del sábado 25 de noviembre

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

18 Vélez vs. Colón. ESPN Premium

18 Banfield vs. Gimnasia. TNT

18 Unión vs. Tigre. TNT Sports

18 Platense vs. Sarmiento. ESPN 2

Unión, el más comprometido en la tabla anual, recibirá a Tigre en la última fecha regular de la Copa de la Liga Profesional. Luis Cetraro/Télam

Mundial Sub 17

5.30 Francia vs. Uzbekistán. Cuarto de final. D Sports

9 Mali vs. Marruecos. Cuarto de final. D Sports

Premier League

9.30 Manchester City vs. Liverpool. ESPN

12 Nottingham Forest vs. Brighton. ESPN

12 Burnley vs. West Ham. Star+

12 Luton Town vs. Crystal Palace. Star+

12 Newcastle vs. Chelsea. Star+

12 Sheffield United vs. Bournemouth. Star+

14.30 Brentford vs. Arsenal. ESPN

Alexis Mac Allister, el 5 que marca y juega y por el que apuesta Juergen Klopp en Liverpool, rival este sábado de Manchester City y Julián Álvarez en la Premier League. Visionhaus - Getty Images Europe

Liga de España

10 Rayo Vallecano vs. Barcelona. D Sports

12 Valencia vs. Celta de Vigo. ESPN 3

14.15 Getafe vs. Almeria. ESPN 3

17 Atlético de Madrid vs. Mallorca. ESPN

Serie A

11 Salernitana vs. Lazio. ESPN Extra

14 Atalanta vs. Napoli. ESPN 2

16.45 Milan vs. Fiorentina. Star+

Bundesliga

11.30 Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen. ESPN 2

11.30 Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach. Star+

11.30 Freiburg vs. SV Darmstadt 98. Star+

11.30 Union Berlin vs. Augsburg. Star+

11.30 Wolfsburg vs. RB Leipzig. Star+

14.30 Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart. Star+

Primera Nacional

17 Almirante Brown vs. Deportivo Riestra. Semifinal del reducido por el ascenso, partido de vuelta. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

7.30 La práctica 3 del Gran Premio de Abu Dhabi. Fox Sports y Star+

11 La prueba de clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Fox Sports y Star+

Fórmula 2

9.15 La carrera sprint del Gran Premio de Abu Dhabi. Star+

Franco Colapinto está debutando en la Fórmula 2 este fin de semana; afrontará la carrera sprint de Abu Dhabi este sábado, en la mañana argentina.

TC2000

14 La prueba de clasificación de la fecha de Alta Gracia, Córdoba. TyC Sports

MOTOCICLISMO

MotoGP

6.50 La prueba de clasificación del Gran Premio de Valencia. ESPN 3 y Star+

11 La carrera sprint del Gran Premio de Valencia. ESPN 3 y Star+

POLO

Campeonato Argentino Abierto

14 La Hache Cría y Polo vs. La Esquina. Star+

16.30 La Dolfina vs. La Hache. Star+

RUGBY

Top 14

11 Toulon vs. Castres. Star+

16 Toulouse vs. Clermont. Star+

Premiership

12 Gloucester vs. Leicester Tigers. Star+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

12 Instituto vs. Gimnasia (Comodoro Rivadavia). TyC Sports

NBA

0 (del domingo) Los Angeles Clippers vs. Dallas Mavericks. ESPN 3

0 (del domingo) New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz. NBA TV

