LA NACION

Agenda de TV y streaming del sábado: Fórmula 1, la semifinal CASI-SIC, fútbol de Europa y MotoGP

En la víspera de las elecciones nacional, automovilismo, rugby, motociclismo y fútbol exterior conforman la oferta deportiva del día

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 25 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Premier League

  • 11 Chelsea vs. Sunderland. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
  • 16 Brentford vs. Liverpool. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)

Liga de España

  • 9 Girona vs. Oviedo. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
  • 11.15 Espanyol vs. Elche. Dsports (610/1610 HD)
  • 13.30 Athletic Bilbao vs. Getafe. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 16 Valencia vs. Villarreal. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)

Serie A

  • 10 Parma vs. Como. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 13 Napoli vs. Inter. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Bundesliga

  • 10.30 Borussia Moenchengladbach vs. Bayern Munich. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)

Ligue 1

  • 12 Brest vs. PSG. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 14 Monaco vs. Toulouse. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 16 Lens vs. Marsella. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

Brasileirão

  • 19.30 Fortaleza vs. Flamengo. Canal 116 (CV 116 HD)
EFL Championship

  • 8.30 Ipswich vs. Bromwich. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
  • 11 Blackburn Rovers vs. Southampton. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 14.30 Prácticas 3 del Gran Premio de México. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
  • 18 La clasificación del Gran Premio de México. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)

RUGBY

El Top 12 de la URBA

  • 17 CASI vs. SIC, la segunda semifinal. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Premiership

  • 13.30 Leicester Tigers vs. Sale Shark. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

Top 14 de Francia

  • 16 Bordeaux vs. Bayonne. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

MOTOCICLISMO

MotoGP de Malasia

  • 3.30 La carrera Sprint. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 1 (del domingo) El GP de Malasia. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11.30 Atenas vs. Gimnasia (Comodoro Rivadavia). TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Liga Sudamericana

  • 16 ABC Camp vs. Quimsa. Dsports (610/1610 HD)
