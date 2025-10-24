Agenda de TV y streaming del sábado: Fórmula 1, la semifinal CASI-SIC, fútbol de Europa y MotoGP
En la víspera de las elecciones nacional, automovilismo, rugby, motociclismo y fútbol exterior conforman la oferta deportiva del día
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 25 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Premier League
- 11 Chelsea vs. Sunderland. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 16 Brentford vs. Liverpool. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Liga de España
- 9 Girona vs. Oviedo. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 11.15 Espanyol vs. Elche. Dsports (610/1610 HD)
- 13.30 Athletic Bilbao vs. Getafe. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 16 Valencia vs. Villarreal. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
Serie A
- 10 Parma vs. Como. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 13 Napoli vs. Inter. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Bundesliga
- 10.30 Borussia Moenchengladbach vs. Bayern Munich. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
Ligue 1
- 12 Brest vs. PSG. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 14 Monaco vs. Toulouse. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 16 Lens vs. Marsella. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
Brasileirão
- 19.30 Fortaleza vs. Flamengo. Canal 116 (CV 116 HD)
EFL Championship
- 8.30 Ipswich vs. Bromwich. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
- 11 Blackburn Rovers vs. Southampton. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 14.30 Prácticas 3 del Gran Premio de México. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
- 18 La clasificación del Gran Premio de México. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
RUGBY
El Top 12 de la URBA
- 17 CASI vs. SIC, la segunda semifinal. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Premiership
- 13.30 Leicester Tigers vs. Sale Shark. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
Top 14 de Francia
- 16 Bordeaux vs. Bayonne. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
MOTOCICLISMO
MotoGP de Malasia
- 3.30 La carrera Sprint. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 1 (del domingo) El GP de Malasia. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11.30 Atenas vs. Gimnasia (Comodoro Rivadavia). TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Liga Sudamericana
- 16 ABC Camp vs. Quimsa. Dsports (610/1610 HD)
