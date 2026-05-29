Argentina 2026 vs. Argentina 2022: una paleta más rica, pero con muchas piezas que crujen

Son nueve caras nuevas con respecto a Qatar que disparan la pregunta: ¿cuál de las dos listas es mejor? ¿Los campeones del mundo o los que irán por la defensa del título? La nómina actual es más atractiva, picante, vertiginosa. Muestra una marcha más en voracidad y olfato goleador. Pero crujen demasiadas piezas.

La comparación directa entre salidas e ingresos marca un salto de calidad. Vale ir caso por caso. Juan Musso por Armani y Leonardo Balerdi por Pezzella son jugador por jugador. Facundo Medina por el lesionado Foyth también, dos zagueros que pueden ocupar las bandas, aunque en este caso con cambio de perfil, de la derecha a la izquierda. Nicolás Paz por Dybala se asoman a un espejo. A Valentín Barco se lo puede equiparar con Acuña, pero el exBoca hoy se destaca como un volante interior. Con Gio Lo Celso por Guido Rodríguez se suman pases. El Flaco Juan Manuel López es un predador con visión de juego en lugar de Ángel Correa. Y Scaloni les reservó lugar a dos pistones –con predisposición a los regresos defensivos- como Giuliano Simeone y Nicolás González por ‘Papu’ Gómez y Ángel Di María. Di María, vale la aclaración, es irremplazable.

José López, uno de los "nuevos", junto a Thiago Almada, en un ensayo en Ezeiza

Salvo Di María y Acuña que fueron animadores centrales rumbo al título, las otras bajas cumplieron un papel algo accesorio en Qatar. En cambio, del ala renovadora, de Paz, Barco, Simeone, Nico González y Lo Celso, se necesitará mayor protagonismo. Más que piezas de recambio, entre ellos deberían estar agazapados los nuevos Enzo Fernández, Mac Allister o Julián Álvarez. Por eso Argentina 2026 es una paleta más rica que Argentina 2022, pero así como un Mundial no perdona distracciones, tampoco es indulgente con jugadores limitados. Y tan cerca de la Copa del Mundo, muchos no están bien.

¿Quiénes llegan en plenitud? Ninguno como Enzo Fernández. Si los mundiales exigen respuestas inmediatas, si todo se resuelve en un pestañeo de ocho partidos, el campeón necesita futbolistas en gran forma. Incluso, jugadores que tal vez alcancen en la Copa del Mundo un nivel que nunca más van a repetir en sus carreras. Y acá se dibuja un gesto de incomodidad: entre lesiones, ciclos de recuperación y actualidad futbolística, el tono general del plantel siembra interrogantes. ¿Quiénes acompañan entonces a Enzo en el podio de los más destacados? Lautaro, Julián, Barco, quizás Paredes, Giuliano Simeone, el Flaco López… Casi que pueden contarse con una mano, un síntoma muy peligroso.

Enzo Fernández, de gran presente en Chelsea, parece ser el jugador argentino que llega en mejores condiciones a la cita mundialista ADRIAN DENNIS - AFP

Si Scaloni se tomó casi hasta el límite reglamentario para anunciar su elección, se presume que los futbolistas estarán sanos para el Mundial. El entrenador habrá aprendido de la lista de “tocados” que llevó a Qatar y lo obligó a hundir el bisturí en la antesala de la Copa. Él sabe que no podía repetir esa desprolijidad. Mientras, el ulular de las sirenas advierte que Montiel, Molina, Cuti Romero y Nicolás González hoy no están plenos. Dibu Martínez y Nico Paz, tampoco. ¿Tendrán ritmo y tono competitivo? Probablemente deberán adquirirlo en el mismísimo Mundial, con todos los riesgos al desnudo. Memoria: ocurrió en Qatar y la mesa temblorosa se estabilizó sobre la marcha. Claro que dos rayos, habitualmente, no caen en el mismo lugar.

Lionel Messi también llega "tocado" a la última fase de preparación Gustavo Garello - AP

Es que las dudas exceden la enfermería, también se siembran en la cancha. Porque Alexis Mac Allister ofreció una discreta temporada en Liverpool. De Paul eligió un destino que, aunque se entrene en triple turno, condiciona su roce en la elite. Lisandro Martínez cerró su calvario de lesiones y apenas volvió a jugar en Manchester United el 13 de abril, de inmediato tuvo que pagar tres fechas de suspensión, y solo sumó rodaje en los tres partidos finales de la Premier. Como Giovani Lo Celso, que reapareció en Betis el 12 de abril y desde entonces no completó 90 minutos. O Nicolás Tagliafico, que perdió la titularidad en Lyon en abril después de una expulsión que le costó tres fechas. O Thiago Almada, que disfrutó de pocos minutos en Atlético de Madrid.

Y el capitán. Lionel Messi se está recuperando con un fatigado isquiotibial izquierdo, a semanas de cumplir 39 años. Pero los sabios esconden soluciones que nadie más ve. Ojalá haya muchas más certezas que no están a la vista.