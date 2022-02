Ajedrez: quién es el adolescente indio que sorprendió a Magnus Carlsen, el N° 1 del mundo

A Rameshbabu Praggnanandhaa le dicen “Pragg” y, con apenas 16 años, es la sensación del ajedrez mundial. Su currículum incluye varios récords pulverizados, como haber sido el Gran Maestro más joven en la historia de su país y el quinto en el mundo. Fue incluso campeón mundial en la categoría Sub 8. Y acaba de convertirse en el verdugo más precoz de Magnus Carlsen, el as de los tableros desde 2013 . Sin embargo, “Pragg” le debe todo a los dibujos animados.

¿La razón? Sus padres iniciaron a Vaishali, la hermana mayor del niño prodigio indio en el deporte de los trebejos para que dejara de ver tanta televisión. Su pasatiempo favorito eran las caricaturas. Fue amor a primera vista. Años más tarde, y de tanto ver jugar a su hermana, “Pragg” también sucumbió ante las torres, las reinas y los peones. “Tuvimos que enseñarle a jugar a Vaishali para limitarle sus hábitos televisivos. Con el tiempo, nuestros dos hijos se hicieron aficionados al juego y decidieron dedicarse a él”, dijo Rameshbabu, el padre de “Pragg” y Vaishali, citado por el diario indio The Bridge.

La familia Praggnanandhaa, de origen humilde, vive en Padi, un suburbio de Chennai, en la India. En la casa hay vitrinas enteras con los trofeos ganados por “Pragg” y su hermana Vaishali. La rutina de “Pragg” incluye desde hace varios años, un viaje de una hora (en auto o en bus) a la escuela de ajedrez que dirige su mentor: el Gran Maestro indio Ramanathan Ramesh. La precocidad de “Pragg” y sus ganas de aprender lo convirtieron en la estrella del lugar. Que otro Gran Maestro indio como Viswanathan Anand haya admirado el talento de “Pragg” no hizo sino subirle sus acciones. Antes de la pandemia del coronavirus, este adolescente que entonces no había cumplido 15 años era futuro. Su victoria ante Carlsen lo transformó en presente.

La desazón de Carlsen tras su derrota

India’s chess prodigy #Rameshbabu Praggnanandhaa defeats World No. 1 Magnus Carlsen in the eighth round of the #AirthingsMasters rapid online chess tournament. pic.twitter.com/a1zi9x422p — IndiainDenmark (@IndiainDenmark) February 22, 2022

“Es extraordinario. Lo sigo desde antes de que fuera gran maestro. Su comprensión del ajedrez es muy inusual para un niño de 12 años”, dijo hace un tiempo Anand, citado por el diario El País. Y agregó: “Además de ser uno de los mayores talentos que tenemos ahora en todo el mundo, Pragg me gusta mucho como persona, es un niño muy cariñoso”. Anand es ni más ni menos que el ídolo del joven prodigio.

Una anécdota contada por Ramesh, el profesor de ajedrez de “Pragg” pinta de cuerpo entero su amor por el ajedrez. Y su voracidad por seguir aprendiendo; por ser mejor. “Muchas veces, durante las clases, les pido a los estudiantes que me digan si vieron diez videos de ajedrez o no”, relató Ramesh en The Bridge, un medio de la India. Y agregó: “Muchos me dicen que no pudieron llegar a los diez por culpa de la escuela, los estudios, los deberes y otras tareas cotidianas. De todas maneras, una vez me sorprendí con la respuesta de Pragg. Me dijo que había visto de a 30 videos por día. Esa es la dedicación que se necesita para ser un campeón de ajedrez. Me sorprendió su voluntad de aprender, y cómo está dispuesto a sacrificar todo por el ajedrez”.

Cualquier otro adolescente de la edad de “Pragg” tendría un perfil hiperactivo en las redes sociales. Sin embargo, la rutina del joven ajedrecista incluye un partido de ping pong diario con el hijo de su profesor y un par de horas de pileta para descansar la mente. Nada de Facebook, ni Twitter ni Instagram. “Las expectativas creadas a su alrededor pueden influir negativamente. Cuando pierde, el resultado a veces lo afecta más de lo que debería. Trabaja en eso, pero apenas tiene 16 años y estoy orgulloso de cómo se ha desenvuelto ante los mejores jugadores del mundo”, dijo Ramesh, su entrenador y profesor, en declaraciones a ESPN.

Rameshbabu Praggnanandhaa, el joven indio que derrotó a Carlsen, mira el tablero con atención: le debe su pasión por el juego a su hermana, con la que aprendió luego de que sus padres la iniciaran para que no viera tanta televisión

La partida contra Carlsen fue un ejemplo de ese “gran rendimiento ante los grandes”. Jugando con negras, “Pragg” se aprovechó de algunas desatenciones del campeón del mundo para ganarle. “Estoy muy, muy feliz. El solo hecho de poder jugar contra estos rivales todos los meses es una oportunidad inmensa para mí. Puedo aprender mucho ”, dijo el joven indio de 16 años en una entrevista con Chess24.