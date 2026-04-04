Una jugadora le pidió una selfie al número 1 del mundo en ajedrez, él accedió y luego la delató con el árbitro

Un curioso momento ocurrió en el Grenke Chess Festival cuando Alua Nurman, la mejor jugadora en la categoría estándar femenina, le pidió una selfie al gran maestro noruego, y considerado el mejor a nivel mundial, Magnus Carlsen, antes de una partida. Los jóvenes iban a enfrentarse en una partida de ajedrez Freestyle cuando Carlsen accedió a tomarse la foto, posó con una sonrisa y luego la delató con el árbitro por tener su celular en el bolsillo.

El video se viralizó por la extraña y contradictoria actitud del mejor jugador del mundo según el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez. Carlsen y Nurman se enfrentaron en el torneo Freestyle que ocurre en paralelo al Grenke Chess Open, un torneo de ajedrez clásico, en Karlsruhe, Alemania.

Quienes se encuentran en esta competición pueden unirse al torneo Freestyle -jugado bajo formato suizo a nueve rondas- manteniendo su puntuación.

Magnus Carlsen, el gran maestro noruego y mejor jugador del mundo Instagram

La gran maestra de ajedrez kazaja tiene 18 años y es la número 1 del mundo en la categoría estándar femenina. Es vicecampeona olímpica y campeona del Campeonato Asiático Individual de Ajedrez Blitz. La joven esperaba al gran maestro noruego, cinco veces campeón mundial y poseedor del récord de 21 títulos mundiales, sentada en su mesa. Cuando Carlsen, de 35 años, se sentó frente a ella, Nurman aprovechó su oportunidad.

“Magnus, ¿podemos sacarnos una foto?“, preguntó, según un video que compartió Nurman en sus redes sociales. Carlsen accedió y, luego, posó para la foto con una sonrisa. La joven guardó su celular y todo continuó con normalidad por unos minutos.

Sin embargo, un tiempo después, Carlsen se paró de su silla y fue a reclamar a uno de los árbitros. “Tiene un teléfono”, cuestionó. Inmediatamente el árbitro le pidió el celular para poder comenzar la partida.

Los torneos de ajedrez siguen normas estrictas sobre el uso de dispositivos electrónicos para evitar trampas. Los jugadores no pueden usar ni tener acceso a sus teléfonos durante las partidas, a menos que cuenten con un permiso especial. Deben estar apagados y guardados en un lugar seguro.

Alua Nurman, la mejor jugadora en la categoría estándar femenina

Al confiscarlo, el árbitro miró a Carlsen y le indicó con un gesto que todo estaba bien. Carlsen asintió, estrechó la mano de Nurman y comenzó la partida.

El juego continuó sin interrupciones y Carlsen derrotó finalmente a Nurman, extendiendo así su racha de victoria. Una vez terminado el día, Nurman compartió la selfie en sus redes sociales, con el tema Don’t Stop Me Now de Queen. “¡Un sueño hecho realidad! Un juego realmente agradable. Muchas gracias a todos por su cálido apoyo”, escribió.

En diálogo con ChessBase India, la gran maestra habló de la emoción que sintió al ver que jugaría contra Carlsen. “Cuando vi los emparejamientos, me volví loca, estaba completamente feliz y hoy solo quería jugar al ajedrez y disfrutar“, expresó.

Una jugadora le pidió una selfie al número 1 del mundo en ajedrez, él accedió y luego la delató con el árbitro

Ante la consulta de por qué le pidió una foto a Carlsen, recordó que otro colega también se lo había pedido en 2025: “Etienne Bacrot también se tomó una selfie el año pasado. Pensé, ¿por qué no? Estoy muy agradecida de que Magnus haya accedido“.

También se refirió a su primera experiencia en un torneo Freestyle y a su partida contra Carlsen. “Es la primera vez que juego ajedrez libre en partidas clásicas. Resolvemos problemas y no hace falta prepararse antes de las partidas. Veo algunas partidas, también a Magnus jugando, y entiendo algunos planes, dónde colocar mis piezas“.

Y sumó: “Intenté no presionarme demasiado. Todo iba bien, pero luego empecé a perder el tiempo y al final cometí un error garrafal. Aun así, creo que la partida fue interesante en general. Necesito analizarla después. Mientras miraba el tablero, no podía parar de sonreír porque es algo muy inusual para mí. Lo disfruté muchísimo”.