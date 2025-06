¿Alexander Zverev contra Boris Becker?: “En toda relación hay disputas”

Stuttgart (Alemania) - En el amor también hay disputas, así define el tenista alemán Alexander Zverev la pelea con su famoso compatriota Boris Becker: “En toda relación, ya sea de pareja o con otra persona, hay disputas. Quizá sea una de las nuestras en este momento".

Unos dos meses después de que salieran a la luz unas fotos entrenando juntos, tuvieron un desencuentro en público. Zverev, el actual mejor tenista alemán, respondió a las críticas del tres veces ganador de Wimbledon con una contracrítica.

“Creo que cuando las cosas me van bien, siempre lo hago todo bien. Y cuando las cosas me van mal, todo el mundo es siempre muy, muy listo. Por desgracia, Boris es uno de ellos. Todavía me veo como un contendiente para pelear con los dos tipos de arriba. Perdí con Djokovic, no con Hanspeter, que es el 250º del mundo“, contraatacó el jugador de 28 años cuando se le preguntó en Stuttgart si había oído las peticiones de cambio de entrenador formuladas por Becker. El motivo fue la eliminación de Zverev en el Abierto de Francia la semana pasada contra Novak Djokovic.

Becker había criticado públicamente el juego, una vez más pasivo, de Zverev y le había aconsejado que se separara de su padre como entrenador.

Zverev habló sobre el tema en la sala de prensa del torneo de Stuttgart, donde se inicia la temporada sobre césped. Lo hizo con voz tranquila, pero no se contuvo y expresó claramente su opinión: “Las conversaciones que tengo con Boris en persona son completamente diferentes. Tal vez él quiera ponerse una máscara diferente cuando está delante de la cámara”, declaró Zverev a la emisora televisiva Sky.

¿Es cierto que se siente presionado por su padre y su hermano Mischa para jugar un torneo cada semana? “Es interesante que, de repente, todo el mundo lo sepa todo mejor que yo”, respondió el número tres del mundo, comentando que no sabe de dónde viene esa información.

Becker y Zverev juntos, durante un partido ente Alemania y Suiza por la Copa Davis 2023 picture alliance - picture alliance

Zverev se mostró también especialmente crítico con la ex tenista alemana Barbara Rittner, que llegó a estar entre las 30 mejores del mundo y fue durante muchos años la seleccionadora femenina de su país.

Sobre la experta de Eurosport dijo que en primer lugar no se toma en serio su opinión, y que en segundo lugar, tiene una opinión equivocada. “Ella misma nunca jugó a este nivel”, dijo a Sky.

Zverev está en contacto con Becker desde hace muchos años. Las imágenes de ambos compartiendo la pista de entrenamiento de Montecarlo avivaron los rumores de una posible colaboración a principios de abril.

Zverev habló con la prensa antes de iniciar su preparación para disputar los torneos sobre césped Marijan Murat - dpa

Becker se describe a sí mismo como amigo de la familia, pero más tarde descartó el papel de entrenador. Aunque Zverev contrató a exprofesionales en varias ocasiones, sigue manteniendo a su padre como entrenador principal. Su hermano Mischa Zverev trabaja como su manager.

Becker, seis veces campeón de Grand Slam, criticó esta constelación tras la derrota ante Djokovic: “El padre y el hermano hicieron un gran trabajo, pero no fue suficiente para el último paso”.

El campeón de París, Carlos Alcaraz, y el número uno del mundo, Jannik Sinner, parecen haberse distanciado de Zverev. El dúo dio con su increíble final en el Abierto de Francia la impresión de poder desarrollar un dominio como el que una vez ejercieron Roger Federer, Rafael Nadal y Djokovic.

Zverev sigue aferrado sin embargo a la esperanza de inmortalizarse como el primer alemán ganador de un Grand Slam masculino desde Becker en 1996. “Sigo viéndome como un candidato para competir contra los dos que están ahí arriba”, reveló en alusión a Sinner y Alcaraz.

El finalista del Abierto de Australia quiere empezar a prepararse sobre césped en Stuttgart. Su primera aparición está prevista para el jueves. Antes podría encontrarse con Becker, ya que también se espera la presencia del extenista, de 57 años, en la ciudad del sudoeste alemán.

“Si quiere hablar conmigo, siempre estoy disponible”, dijo Zverev con respeto. “Es una leyenda absoluta. Siempre escucharé lo que tenga que decir. Pero no siempre tengo que estar de acuerdo con él”.