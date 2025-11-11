Amistoso contra Angola: quiénes son los jugadores de la “Scaloneta” que se pierden el partido por no tener una vacuna

Si algo caracterizó a la Selección Argentina desde la obtención del último título mundial en Qatar, fue la inoculación de buen fútbol. Pero esta vez, el calendario de vacunas le jugó una mala pasada al conjunto albiceleste y en el amistoso que jugará contra Angola el próximo viernes no podrá contar con tres jugadores claves por no tener la dosis contra la gripe amarilla, obligatoria para ingresar a ese país africano.

Que vacunas tuvieron que aplicarse los jugadores de la Scaloneta para entrar en Angola

Las bajas confirmadas de la “Scaloneta” son Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Nahuel Molina. Coincidencia o no, los tres se desempeñan en el mismo equipo: el Atlético de Madrid de España. En las últimas convocatorias, estos jugadores habían sido convocados por Lionel Scaloni.

Las bajas de la "Scaloneta" para el amistoso contra Angola

El encuentro contra Angola se disputará en Luanda, la capital de ese país, el viernes 14 a partir de las 13 horas. Por disposiciones legales, para ingresar a ese país es obligatorio contar con la dosis contra la fiebre amarilla, requisito que tanto Simeone, Álvarez y Molina incumplen.

Las caras nuevas

En el equipo que capitanea Lionel Messi también dirán presente jugadores que hasta el momento no habían tenido la oportunidad de vestir la Albiceleste. Por un lado, Emiliano Buendía, jugador que se desempeña en el Aston Villa de Inglaterra.

Por el otro, Kevin Mac Allister, hermano de Alexis, el volante campeón del mundo en 2022, fue citado por primera vez. El llamado se debe a la ausencia de opciones para reemplazar el lateral derecho.

Otra de las novedades de cara al amistoso del próximo viernes es la ausencia de los jugadores que se desempeñan en el fútbol doméstico. Decisión impulsada por el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio Tapia, para preservar la totalidad de los planteles que afrontan la recta final del torneo local.

La lista de vacunas para ingresar a Angola

