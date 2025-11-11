LA NACION

Amistoso contra Angola: quiénes son los jugadores de la “Scaloneta” que se pierden el partido por no tener una vacuna

La Albiceleste jugará contra el conjunto africano el viernes en uno de los últimos encuentros previos al Mundial; las caras nuevas y los desafectados

En las últimas convocatorias, estos jugadores habían sido convocados por Lionel Scaloni
En las últimas convocatorias, estos jugadores habían sido convocados por Lionel ScaloniLUIS ROBAYO - AFP

Si algo caracterizó a la Selección Argentina desde la obtención del último título mundial en Qatar, fue la inoculación de buen fútbol. Pero esta vez, el calendario de vacunas le jugó una mala pasada al conjunto albiceleste y en el amistoso que jugará contra Angola el próximo viernes no podrá contar con tres jugadores claves por no tener la dosis contra la gripe amarilla, obligatoria para ingresar a ese país africano.

Las bajas confirmadas de la “Scaloneta” son Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Nahuel Molina. Coincidencia o no, los tres se desempeñan en el mismo equipo: el Atlético de Madrid de España. En las últimas convocatorias, estos jugadores habían sido convocados por Lionel Scaloni.

El encuentro contra Angola se disputará en Luanda, la capital de ese país, el viernes 14 a partir de las 13 horas. Por disposiciones legales, para ingresar a ese país es obligatorio contar con la dosis contra la fiebre amarilla, requisito que tanto Simeone, Álvarez y Molina incumplen.

Las caras nuevas

En el equipo que capitanea Lionel Messi también dirán presente jugadores que hasta el momento no habían tenido la oportunidad de vestir la Albiceleste. Por un lado, Emiliano Buendía, jugador que se desempeña en el Aston Villa de Inglaterra.

Emiliano Buendía durante el entrenamiento de la Selección Argentina de Fútbol
Emiliano Buendía durante el entrenamiento de la Selección Argentina de FútbolInstagram @em10buendia

Por el otro, Kevin Mac Allister, hermano de Alexis, el volante campeón del mundo en 2022, fue citado por primera vez. El llamado se debe a la ausencia de opciones para reemplazar el lateral derecho.

Otra de las novedades de cara al amistoso del próximo viernes es la ausencia de los jugadores que se desempeñan en el fútbol doméstico. Decisión impulsada por el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio Tapia, para preservar la totalidad de los planteles que afrontan la recta final del torneo local.

La lista de vacunas para ingresar a Angola

Además de la dosis contra la gripe amarilla, el país africano demanda la posesión de las siguientes vacunas:

