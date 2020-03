Andrés Nara habló y defendió a su hija, pero también se puso en el lugar de Maxi López. Crédito: captura tv

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de marzo de 2020 • 19:05

Este fin de semana volvió a desatarse un escándalo entre Maxi López y su ex, Wanda Nara , por el regreso de esta con sus cinco hijos y su esposo Mauro Icardi, de París a Milán, en medio de la gravísima situación que se vive en Italia por la pandemia de coronavirus .

"¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés es la salud de tus hijos ? Me indigna que no tomes consciencia", había publicado ayer el delantero del Crotone en Twitter. Wanda, este mismo domingo, compartió en Instagram fotos con sus cinco hijos en su casa en el lago Como. En una de ellas se puede ver a Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella tomando la merienda. Aparentemente esta imagen desató la ira de López.

Sobre este nueva disputa entre Maxi y Wanda habló esta tarde Andrés Nara , padre de la empresaria. En declaraciones a la web de Radio Mitre comentó: "Yo sé los chicos están perfectamente bien. Sé que toma todos los recaudos y cuidados que corresponden ante la situación que se está viviendo en Europa".

"En este tipo de casos trato de ser lo más lógico posible y lo más objetivo que pueda. El domicilio de ella es en Milán. Ella estaba en París porque su pareja trabaja ahí. Considero que ha tomado todos los recaudos. Pueden hacerlo económicamente. Imagino que todo fue con extrema seguridad ", defendió a su hija.

De todas formas, al referirse al enojo de Maxi, le dio la razón a este: " Entiendo el malestar , pero sé que ellos están en una grieta. Si me hubiese preguntado le hubiera dicho que no viaje a Italia. La situación en Europa es peor y todo es distinto. A la cuarentena le ponen restricciones diferentes. No sé como son las reglas de juego sobre está situación".

"No sé cómo están, ni dónde están. Yo le hubiese dicho a Wanda que no se mueva. Desconozco la situación y no quisiera aumentar la grieta que ya tenemos", dijo Nara, en referencia al regreso de Wanda al país más afectado por el coronavirus. Sobre su exyerno, puntualizó: "No hablé con Maxi López después de su enojo. Sé que está molesto. Es entendible. Quizás sabe cosas que yo no sé".