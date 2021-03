Ángel Cappa: su frase sobre el “fútbol corrupto y tramposo” y qué opina del término “vende humo”

“El fútbol argentino es tramposo y corrupto, claro. Por supuesto”. Ángel Cappa no lo duda un segundo a la hora de definir el pasado y el presente del fútbol en el país. El exjugador y exentrenador, que desde 2012 ya no trabaja profesionalmente, cita a Gerardo Martino desde España, donde se desempeña como analista en la cadena radial Onda Cero, y no pierde su esencia visceral, crítica y profunda. Y, claro está, sigue muy de cerca lo que ocurre en la Argentina a sus 74 años.

En una extensa entrevista con Líbero, en TyC Sports, Cappa fue totalmente tajante acerca de lo que ocurre con el fútbol nacional. “El fútbol argentino es cualquier cosa. No hay claridad para saber qué se quiere, se va de un lado al otro de acuerdo a los intereses. Se ha perdido la identidad propia. Es una vidriera en la que se exponen los jugadores para venderlos, nada más” , disparó. Y agregó: “Es corrupto y tramposo, lo dijo Martino. Yo después lo repetí. Hay tantos hechos que entran en la sospecha de corrupción a través de la historia que parece mentira que no se haya investigado nunca nada. ¿Querés más trampa que la votación que salió en empate con dirigentes impares?”.

Extécnico de Banfield, Huracán, Racing, River y Gimnasia La Plata, su figura en el fútbol argentino tuvo un momento de gloria con aquel recordado equipo de Huracán en 2009 que desplegó un fútbol de alto vuelo y no pudo ser campeón del Torneo Clausura en la última fecha frente a Vélez en una histórica y polémica ‘final’ (en realidad llegaban a la última fecha los dos con chances de dar la vuelta olímpica). Para hablar de aquella vieja época, el actual comentarista y escritor revivió una anécdota sobre el famoso término “vende humo” que le impusieron.

“Cuando fui con River a la cancha de Huracán, la demostración de cariño de la hinchada fue algo para no olvidarse nunca más. Y miré una pancarta que estaba detrás de los bancos de suplentes y decía: ‘Nunca más nos podrán decir que ganar es lo último importante’. Y me quedé como diciendo ‘mirá vos qué cosa hermosa’. A la gente que nos gusta jugar bien, nos dicen que somos vende humo. Y tengo una anécdota muy graciosa. Un hincha de Huracán, una vez, puso un tuit que decía: ‘Si Cappa vende humo, yo se lo compro todo’. Yo me quedo con eso”, contó, entre risas.

Por otro lado, sobre aquel título que se le escapó en la última fecha, Cappa fue contundente: “Llegamos con ventaja y perdimos con Brazenas, no perdimos con Vélez”, disparó. Y agregó: “Brazenas no podía dirigir. No había aprobado el examen físico. Una vez por radio, en España, me admitió que se había equivocado, pero años después dijo que no era falta... las imágenes son claras. Sobre ese partido me hicieron notas de Francia, Alemania, Italia… en todo el mundo. En España, por la calle, un taxista me gritó que me habían robado. Vélez fue un campeón digno y merecido, pero los errores del árbitro, voluntarios o involuntarios, le pusieron el campeonato en bandeja. Y eso no lo desmerece, pero lo perjudica. Vélez era capaz de ganar ese partido. Sin embargo, tiene que soportar ahora que cuestionen todo su torneo porque Brazenas hizo lo que hizo, y porque la AFA no quiso investigar nunca. Un grupo de hinchas de Huracán, con abogados, quiso investigar y les dijeron que no”.

Domínguez y Cappa se reitran del campo de juego; Huracán quedó a un paso de consagrarse campeón Emiliano Lasalvia - LA NACION

Las mejores frases de Cappa

Su sueño pendiente. “Haber salido campeón con Huracán. Era mi máxima aspiración. Siento como mío el fútbol argentino y ese Huracán representaba lo que siento. Que me hayan arrebatado ese título es un dolor que no se me va nunca. Me duele todavía. Nunca, en estos 11 años, pasé un solo día sin pensar en ese partido. Pero yo les agradezco a los hinchas haberme hecho fanático y socio del club. Yo soy de Villa Mitre y era de Independiente. Ahora también soy de Huracán”.

"El 80% del entrenamiento era con acciones de juego. Hacíamos físico y pelota parada. Lo dicen los jugadores para que parezca más bohemio. Hacíamos poco, no estábamos cuatro horas con tiros libres. Nunca vimos videos de los rivales, eso no. Y teníamos cosas que nos fortalecieron. Por ejemplo, Bolatti dormía con un colchón en el suelo porque no podía estirar las piernas y después un hincha le llevó un somier. Huracán es un club humilde, las camas eran del 73 y las toallas no sé… un hincha también nos llevó toallones grandes. Un día hasta no entrenamos porque no se secó la ropa. Y me fui porque estaba anímicamente vaciado. Y cuando es rompió el equipo no me sentía capaz de volver a empezar".

Cappa no pudo conseguir el Clausura 2009 con Huracán Archivo

Su enojo en la final. “Me arrepiento de los insultos de ese día. Lo que yo vi, que no voy a decir que fue, pero no fue Gareca, el Turu, tiraban la pelota a la tribuna. Les pedí que no lo hicieran más, me cargaron y reaccioné mal. Es incalificable lo que hice. Mis padres son hijos de italiano e insultan mucho, pero no me siento orgulloso. No me gusta”.

“Me arrepiento de los insultos de ese día. Lo que yo vi, que no voy a decir que fue, pero no fue Gareca, el Turu, tiraban la pelota a la tribuna. Les pedí que no lo hicieran más, me cargaron y reaccioné mal. Es incalificable lo que hice. Mis padres son hijos de italiano e insultan mucho, pero no me siento orgulloso. No me gusta”. Su exilio en España. “Militaba en el peronismo de base. Tuve compañeros detenidos y asesinados y yo me salvé una vez que llevaba panfletos en el coche y me hicieron un control. El militar me dejó pasar porque me conoció por el fútbol. Pero pensé que no iba a tener otra oportunidad y me vine”.

“Militaba en el peronismo de base. Tuve compañeros detenidos y asesinados y yo me salvé una vez que llevaba panfletos en el coche y me hicieron un control. El militar me dejó pasar porque me conoció por el fútbol. Pero pensé que no iba a tener otra oportunidad y me vine”. La historia de la bandera “Videla Asesino” en un Holanda-Argentina en Suiza en 1979. “Yo fui a ver a Maradona. Tenía muchas ganas de verlo porque no lo había visto nunca y ya tenía mucha fama. Mi mujer laburaba en una compañía aérea y tenía billetes gratis. Me consiguieron la casa de un compañero militante y fui. Estaban haciendo una bandera, que decía Videla asesino atrás del arco y la colgaron. Me atribuyeron como autor y no lo soy. Acompañé, pero el mérito es de ellos. Después la TV argentina se encargó de taparlo”.

Maradona y Messi. “Maradona era un crack, hacía lo que los libros académicos indican que hay que hacer. Y un genio. Porque inventaba lo que no está en los libros. Y Messi es un jugador que me hizo llorar. El día de Barcelona y el 4-0 a Arsenal terminé abrazado con gente de la tribuna que ni conocía y llorábamos juntos. A mí me emociona el fútbol de esa manera”.

“Maradona era un crack, hacía lo que los libros académicos indican que hay que hacer. Y un genio. Porque inventaba lo que no está en los libros. Y Messi es un jugador que me hizo llorar. El día de Barcelona y el 4-0 a Arsenal terminé abrazado con gente de la tribuna que ni conocía y llorábamos juntos. A mí me emociona el fútbol de esa manera”. El descenso de River. “Passarella entendió que yo no estaba superando la carga anterior que tenía River. En otro momento, no me hubieran echado. Yo estuve 18 partidos. Es absolutamente falso que soy responsable del descenso de River. No me afecta porque es mentira. Son 114 partidos, a River lo desmantelaron. Hicieron una cosa de terror en el club. Toda la conducción de River produjo eso. Simeone salió último, ¿por qué? ¿Se olvidó qué era el fútbol? Passarella se peleó con Grondona y eso entra en las sospechas”.

“Passarella entendió que yo no estaba superando la carga anterior que tenía River. En otro momento, no me hubieran echado. No me afecta porque es mentira. Son 114 partidos, a River lo desmantelaron. Hicieron una cosa de terror en el club. Toda la conducción de River produjo eso. Simeone salió último, ¿por qué? ¿Se olvidó qué era el fútbol? Passarella se peleó con Grondona y eso entra en las sospechas”. Menotti, Bilardo y Simeone. “César es mi amigo íntimo y Menotti es mi maestro. Bilardo es un entrenador que ha ganado y ha perdido, como todos, y ha tenido equipos que jugaban muy bien como el Estudiantes de Sabella y Trobbiani o el equipo del Mundial de México 86 con muy buenos jugadores. Lo que no comparto es su mensaje de que lo único que importa es ganar, que al enemigo ni agua, el “písalo, písalo”, el bidón… no lo comparto. Y Simeone es un jugador de fútbol y un entrenador de primer nivel. Está en la élite, por más que yo no comparta en absoluto su manera de entender el juego y su mensaje”.

