Ángel Di María reveló el chiste que le hacen en el PSG a Neymar por la Copa América

El futbolista Ángel Di María reveló esta semana en una entrevista con TyC Sports el chiste que le hacen los jugadores argentinos del PSG a Neymar por haber ganado la Copa América 2021 en la final ante la Selección de Brasil.

“Lo vivimos boludeando con Paredes; siempre que pasa algo decimos: sí, nosotros primero y segundo taca , y así todo el tiempo. Cualquier cosita, es esa . ‘Siempre con el mismo chiste los argentinos, siempre con el mismo chiste’”, contó Di María que le responde el brasileño. A su vez, “Fideo” explicó que lo vuelven “loco” a Neymar porque él “se presta” y “le encanta” .

Asimismo, Di María definió a Neymar como el compañero más “fiestero” que tuvo en su carrera. “Neymar es lo que se ve: es alegría, está en un cumple todo el día, el típico brasilero , con un corazón enorme , porque es un fenómeno, una persona excepcional” .

Al mismo tiempo, el ex Rosario Central diferenció la “buena onda” de los argentinos con Neymar de la “pica” que se generó con Richarlison antes y después de la copa: “El problema con él fue por lo que dijo antes de la final. Él, antes de la final, dijo: ‘Va a ser un partido difícil, pero vamos a ser campeones’. Y ya como que te tira esa, y ya te pica, te da bronca, entonces después, se la merecía ”.

En el PSG, Neymar es compañero de los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes, Lionel Messi y Mauro Icardi PSG

Por otra parte, Ángel contó una anécdota que resume su frustrado paso por el Manchester United: “Antes de ir a la conferencia, el primer día cuando firmé, me decían: ‘No digas que la 7 no pesa’ porque la usó tal, no sé qué. Y la verdad que a mí, sinceramente, me chupa un huevo, es una camiseta . Es la 7 como la 11, como la 10, realmente. Es eso”.

Por último, Di María aprovechó la ocasión para tirarle un “palito” a Florentino Pérez por haberlo dejado ir del Real Madrid en 2014, y contó que tanto Cristiano Ronaldo como Serio Ramos e Iker Casillas pelearon para que no se fuera de la Casa Blanca: “Es difícil contra el chiquitito” .

