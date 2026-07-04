Antonela Roccuzzo celebró el sufrido triunfo de la Argentina y compartió la foto familiar que ya es cábala

Antonela Roccuzzo vivió a flor de piel el sufrido triunfo 3-2 de la selección argentina contra Cabo Verde por el Mundial, donde Lionel Messi volvió a ser titular y marcó un nuevo gol. En su llegada al estadio, la empresaria e influencer mostró su camiseta elegida para esta jornada y terminó con el misterio vinculado a su elección de vestimenta para el resto del Mundial 2026.

Anto junto a Thiago Messi, el mayor de los hijos de La Pulga

Según se pudo observar en un video en la previa, Antonela volvió a cambiar la camiseta que utilizó en el partido anterior y llevó la suplente. De esta manera, llevó la titular en los encuentros impares (primera y tercera fecha) y la suplente en los pares (segunda fecha y cuarto partido), por lo que su nueva cábala quizá sea alternar en cada jornada.

Antonela Roccuzzo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro Messi, su padre José Roccuzzo y sus primos en Estadio Miami Gardens para alentar a Lionel Messi. Argentina enfrenta a Cabo Verde en los 16vos del Mundial 2026 de FIFA #antonelaroccuzzo #lionelmessi #messi #mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/9cFoJjyREq — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) July 3, 2026

También ya es cábala subir la foto post partido con sus hijos en la tribuna. Para esta ocasión, Antonela lució nuevamente la camiseta suplente de la selección argentina y esto mismo fue replicado en sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes siempre llevan la misma indumentaria que su madre.

Antonela y su familia repitieron los looks del partido contra Austria

En la edición Qatar 2022, hubo mucha atención en las decisiones estéticas de Anto Roccuzzo, quien inició el torneo con la camiseta titular pero, tras la derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita, cambió durante el resto del torneo y se mantuvo a lo largo de los siguientes seis partidos con la suplente. Esta decisión también fue replicada por gran parte de la familia Messi, como fue el caso de Jorge y Celia.

Tras el triunfo 3-2 ante Cabo Verde, Antonela subió el posteo en sus redes y escribió: “Vamos Argentina”, junto a varios corazones albicelestes.

El posteo de Anto Roccuzzo tras el triunfo ante Cabo Verde

El próximo partido de la selección argentina será el martes 7 a las 13 horas contra Egipto, que venció a Australia en los penales. Seguramente Messi será de la partida y Anto Roccuzzo junto a Thiago, Mateo y Ciro, alentarán una vez más a su papá.