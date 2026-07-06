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Antonela Roccuzzo se abrió una nueva red social: cuál es y qué mostró ahí
La mujer de Lionel Messi estrenó su cuenta de TikTok y mostró un costado íntimo que pocos conocían; mirá de qué se trata
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Mientras Lionel Messi se alista para el partido de 8avos frente a Egipto, su esposa, Antonela Roccuzzo, se tomó el tiempo para abrirse una nueva cuenta de TikTok y sorprendió a sus seguidores con un hobby ya conocido: la lectura. La rosarina estrenó la cuenta con un video donde compiló sus últimas lecturas, que van desde la saga Harry Potter hasta los libros de Florencia Bonelli.
En su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 40 millones de seguidores, Anto puso una foto en negro en una historia con un enlace que decía “Hola TikTok” y que llevaba a su nuevo perfil de la red social china. En pocas horas ya sumó más de 11 mil seguidores y todavía no puso ninguna información en la biografía, aunque sí figura como verificada.
La primera publicación de la “primera dama” del fútbol argentino fue un video donde se sumó a un conocido trend. “Empezamos por los libros”, escribió en el posteo y puso el hashtag #booktok. El clip lleva la inscripción “¿tienes algún hobby? yo:” y en él se suceden imágenes de los libros que leyó en el último tiempo.
Según se pudo apreciar, Anto Roccuzzo tuvo lecturas variadas tales como Alas de Onix de Rebecca Yarro; varios de la saga de Harry Potter, de JK Rowling; Complicaciones, de Danielle Steel; La memoria del mal, de Camucha Escobar y varios libros de Florencia Bonelli y Sarah J. Maas, entre otros.
Más allá de su notoria belleza, su fama mundial y su trabajo como madre de tres hijos, Antonela mostró que también dedica tiempo a trabajar su mente. En una vida tan agitada como la que lleva, la modelo encontró en la lectura un refugio para poder ampliar su conocimiento y dar rienda suelta a la imaginación. Quedará ver qué uso le da a su nueva cuenta de TikTok, pero por lo pronto ya mostró un lado íntimo que muchos desconocían.
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