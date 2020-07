Qué sucede en 90 Minutos de Fútbol cuando falta Vignolo Crédito: Crédito: Captura TV

¿Qué pasa en 90 Minutos de Fútbol cuando los participantes del programa se enteran que el conductor, Sebastián "Pollo" Vignolo, se ausentará de la próxima emisión? Uno de ellos, Oscar Ruggeri, develó dichos entretelones en la edición de este martes.

Primero, Vignolo justificó sus faltazos, tras decir: "Tengo dos ausencias en el programa. Cada tanto, algún día te sentís mal, o te sale una reunioncita, o tenés que hacer una cosita". Por su parte, Ruggeri aprovechó para quejarse y decir que, "con esto de la pandemia, me encajaron todos los días de programa" (antes, participaba tres veces por semana).

Después, el exfutbolista reveló: "Cuando el Pollo se siente mal, tenemos una pelea entre el oso de peluche (por Diego Chavo Fucks) y el chiquitito (por Daniel Arcucci). ¿Sabes cómo vienen? Al otro día, llegan temprano, no sabes cómo están". Inmediatamente, Fucks recogió el guante y aclaró que Arcucci es "el conductor alterno".

Luego, el campeón mundial en México '86 siguió su desopilante alocución: "¿Sabes que se caga en las patas cuando vos no estás? Cuando le dicen: mira que mañana el Pollo no está, le agarra una situación interna. Le quise abrir la puerta y estaba agarrado así. No sabes. Araña los azulejos, el enano. Porque come picante".

Entre risas, el exsecretario de Redacción de LA NACIÓN dio su versión de los hechos, y contó las ventajas que tendría conduciendo a través de una videollamada y desde la casa: "Lo peor es que es cierto. A mí me cuesta. Pero donde está Sebastián, yo entro de cuerpo entero. Puedo estar parado yo ahí, y ustedes sentados", cerró.