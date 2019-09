Arda Turan fue condenado a dos años y ocho meses por agresión y portación de arma sin autorización Fuente: Archivo

Arda Turan corrió el riesgo de no jugar este sábado el partido por la Superliga de Turquía. No por una lesión o una suspensión, sino por algo más grave: se salvó de ir preso. La Fiscalía de Turquía había pedido una pena de 12,5 años, pero el Tribunal lo condenó a dos años y ocho meses por disparar con una pistola -sin licencia de portación- al piso en un hospital. Evitará entrar en prisión, salvo que cometa otro delito dentro de los próximos cinco años, posibilidad que no deja de estar latente si se atiende su historial de incidentes y temperamento volcánico.

De 32 años, quien más y mejor exprimió el talento de este delantero fue Diego Simeone en las cuatro temporadas que lo tuvo en el Atlético de Madrid, donde ganó una Liga de España y una Europa League, entre los títulos más importantes. El Cholo conseguía encarrilar dentro de su orden táctico el carácter díscolo de Turan, que le daba rienda suelta a su habilidad con la pelota sin descuidar las consignas colectivas.

Una vez, Simeone lo elogió: "Es extraordinario. Tiene un corazón grandísimo, siempre quiere dar todo en el campo. Cuando llegué, me decían que Arda no corría, que no volvía a defender. Yo creo que es el futbolista más inteligente que tenemos. Es muy creativo y marca las diferencias. Lo importante es lo que demuestra en el campo. No hay un hincha del Atlético que no interprete que Arda es uno de los mejores jugadores que tenemos y que da el corazón en todos sus partidos". Corría 2013 y Arda le devolvía flores al DT argentino: "Simeone está trabajando para convertirse en el mejor entrenador del mundo. Solo necesita un poco más de experiencia. Su concentración en el terreno de juego, la manera de dirigir a sus jugadores, su relación con cada uno de ellos, su forma de interactuar con ellos. Todo eso le hace ser un gran técnico y se ve en las victorias que consigue". Al Cholo incluso le costó y llevó tiempo encontrarle un reemplazante de ese nivel cuando a mediados de 2015 fue transferido a Barcelona en 34 millones de euros.

En su actual club, Basaksehir Estambul; su pase sigue perteneciendo a Barcelona

El hecho por el que recibió 32 meses de cárcel en suspenso se remonta a octubre de 2018, cuando el futbolista de Basaksehir Estambul se peleó en una discoteca con el popular cantante Berka Sahin, que lo había acusado de acosado a su mujer. Turan le rompió la nariz al cantante, ambos terminaron en el hospital, donde hizo el disparo al suelo. Durante el juicio, el futbolista admitió la pelea, pero negó el acoso y aseguró que el disparo ocurrió de manera accidental. "Gracias a Dios, la Justicia turca consideró que era una vergonzosa difamación", expresó Turan en relación a la absolución del delito de acoso. La sentencia dividió opiniones en la sociedad turca; una parte la consideró demasiado benigna para los severos estándares punitivos con los que se maneja la Justicia de ese país.

Esta situación de la vida privada de Turan fue la más grave en un historial que lo tiene con varios excesos en las canchas y su conducta fuera de ellas. Su pase sigue perteneciendo a Barcelona, donde había llegado en un momento particular. No pudo jugar en los primeros seis meses en el segundo semestre de 2015 por la sanción que tenía el club catalán por la contratación de menores de edad.

Debutó a principios de 2016 y nunca encontró regularidad ni impuso sus condiciones como lo había hecho en el Atlético de Madrid. En un momento, Lionel Messi salió en su defensa: "Arda tiene muchísima calidad, es un jugador extraordinario. Tuvo la mala suerte de no haber gozado de la confianza y continuidad que cualquier jugador necesita para poder rendir. Venía del Atlético de Madrid, donde actuaba en una posición diferente a la que lo hace aquí y además jugaba cada domingo. No es lo mismo jugar cada fin de semana que hacerlo de vez en cuando".

Tiempos más felices: Arda Turan y un festejo con Messi en Barcelona Fuente: Archivo

Su brillo en las canchas se fue apagando sin que se extinguiera el personaje irascible. Estos son algunos de los casos más recordados:

A principios de 2015, durante un partido por la Copa del Rey ante Barcelona, al disputar una pelota con Dani Alves perdió un botín. Enojado, lo tomó y se arrojó al juez asistente, sin impactar. Cuando el árbitro fue avisado del intento de agresión, insólitamente solo lo amonestó. El Atlético ya tenía un jugador menos y ante el riesgo de quedarse con 9, Simeone lo reemplazó. Paradójicamente, en sus cuatro temporadas en el Atlético de Madrid solo una vez fue expulsado, mientras era suplente en un empate 0-0 con Barcelona.

Hace poco más de un año fue suspendido por 16 fechas al ser expulsado tras empujar a un juez asistente en el empate 1-1 entre Basaksehir y Sivasspor, por la Superliga turca. También recibió una mutla de 9180 dólares. Después de recibir la tarjeta roja, y antes de retirarse a los vestuarios, amenazó con un puño al asistente.

Turan está entre los cuatro futbolistas con más partidos en la historia del seleccionado de Turquía, en el que fue convocado durante 11 años, llevó la cinta de capitán y generó la admiración de los hinchas. Llegó a las 100 presencias, con 16 goles, trece en clasificaciones para el Mundial y la Eurocopa. Pese a su mal genio, nunca fue expulsado en una cancha, pero su despedida, en 2017, estuvo teñida por un escándalo. Renunció tras ser obligado por el director técnico Fatih Terim a dejar la concentración previa a un encuentro en Eslovenia por agredir a un periodista. Turan emitió un comunicado con autocrítica: "Hice cosas equivocadas mientras vestía el uniforme nacional. Cuando se hace algo en la vida hay que pagar el precio. Pongo fin a mi carrera en la selección. Hablo como alguien enamorado de esta camiseta, como un jugador que nunca pensó en el dinero". Turan tuvo el altercado con el periodista Bilal Mese durante el vuelo en un avión. Tras acusarlo de escribir mentiras sobre él y otros compañeros, lo agarró del cuello y lo golpeó mientras lo insultaba. "Me cago en los que han dejado entrar a una persona tan deshonrosa como vos en este avión. Puede dejar el fútbol, pero no voy a permitir que me ataques a mí y mi familia".

El sábado, si el director técnico lo incluye en la formación de Basaksehir Estambul que recibirá a Sivasspor, Turan será un futbolista en libertad condicional.