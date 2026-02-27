Sorteo Champions League: cómo quedaron los octavos de final

La UEFA concretó este viernes la distribución de los equipos para la fase de eliminación directa de la Champions League. El acto en Nyon estableció la hoja de ruta para los 16 aspirantes al título continental. Los delegados de los clubes europeos conocieron sus rivales y la organización confirmó las pautas para los duelos que inician el camino hacia el Estadio Puskas de Budapest.

Sorteo Champions League: cómo quedaron los octavos de la final

El cuadro principal del certamen ofrece choques entre las principales potencias del fútbol mundial: el azar determinó que Real Madrid y Manchester City disputen la serie con mayor interés de la ronda. Paris Saint Germain (PSG), actual poseedor de la corona, también atrae la atención, al enfrentar a Chelsea.

Paris Saint Germain inicia la defensa de su corona ante Chelsea en la fase de eliminación directa

Los otros emparejamientos presentan los siguientes duelos:

Newcastle - Barcelona

Bodo Glimt - Sporting de Lisboa

Galatasaray - Liverpool

Atlético de Madrid - Tottenham

Bayern Munich - Atalanta

Bayer Leverkusen - Arsenal

Cómo fue el sorteo de la Champions League

La jornada contó con la participación del ex futbolista Ivan Rakitic en el rol de anfitrión. El croata vivió un momento de dificultad técnica durante el inicio del procedimiento cuando no logró abrir la primera esfera del bombo con facilidad.

La organización solicitó asistencia para retirar el papel y continuar con el desarrollo del acto. El incidente ocurrió ante la mirada de los representantes de las instituciones clasificadas. El sistema de competencia determinó que los ocho equipos con mejor puntaje en la tabla general cierren sus series en condición de local.

El resto de los participantes aseguró su lugar tras superar la ronda de playoffs. Esta etapa previa dejó resultados imprevistos para la prensa deportiva. El humilde Bodo Glimt de Noruega eliminó a Inter de Milán. Atalanta concretó una proeza futbolística tras revertir un marcador adverso frente a Borussia Dortmund.

El historial entre Real Madrid y Manchester City

El enfrentamiento entre los equipos de Madrid y Manchester representa un choque recurrente en las instancias definitivas. El registro histórico marca 15 partidos entre ambos en el torneo continental.

El conjunto español suma seis triunfos, el inglés acumula cinco victorias y los cuatro encuentros restantes finalizaron en empate. La estadística reciente muestra paridad en el juego. Durante los playoffs de la edición 2024/25, los madrileños ganaron ambos partidos con resultados de tres a dos y tres a uno.

El Real Madrid y Manchester United muestran cierta paridad en el juego Jon Super - AP

El antecedente más cercano ocurrió el diez de diciembre de 2025. El equipo que dirige Pep Guardiola venció dos a uno en su visita a España. Los goles de O’Reilly y Haaland sellaron el resultado para los ciudadanos. El futbolista Rodrygo marcó el único descuento para el local.

El panorama de los favoritos al trofeo

PSG asume la defensa de su condición de campeón ante un oponente de fuste. El club francés eliminó a Mónaco en la etapa anterior y ahora mide fuerzas con Chelsea. El conjunto de Londres posee el título del Mundial de Clubes.

En otro sector del cuadro, se analiza el futuro de Atlético de Madrid, que enfrenta a un Tottenham que sufre una crisis de resultados en la Premier League. El plantel inglés tiene bajas importantes por lesiones y cuenta con Igor Tudor como nuevo director técnico.

Los ocho equipos con mejor puntaje en la tabla general definen sus llaves en condición de local HAROLD CUNNINGHAM - AFP

Barcelona viaja a Inglaterra para jugar contra Newcastle. Los catalanes mantienen el protagonismo en la cima de la liga española. El club británico no atraviesa un buen presente futbolístico en su torneo doméstico. Arsenal luce como el equipo sensación en territorio inglés. Los londinenses chocan contra Bayer Leverkusen.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.