Matías Kranevitter se negó a salir en un partido de Turquía y el DT, al final, lo sacó en el entretiempo

A los 32 años, Matías Kranevitter trata de relanzar su carrera. Fue una de las “víctimas” de la segunda etapa de Marcelo Gallardo en River, aunque con Martín Demichelis tampoco jugó mucho, por una serie de lesiones repetidas, una de ellas, de cierta gravedad. Ahora, actúa en Fatih Karagümrük, de Turquía.

No fue productivo su tercer ciclo en el Monumental, para un volante que tiene quite y panorama pero que suele sufrir lesiones. Jugó en Atlético de Madrid, Zenit y Monterrey, entre otros clubes. Este viernes fue protagonista de un hecho curioso, que hizo recordar el caso de Ramón Díaz y el Burrito Ortega, cuando el DT quiso sacar al habilioso delantero pero éste se negó, con apoyo de Enzo Francescoli.

Fatih Karagümrük perdió por 3 a 1 contra Trabzonspor, en el Estadio Papara Park, por la fecha 24 de la Superliga de Turquía, en un duelo que tuvo una situación llamativa. Durante el primer tiempo, Kranevitter tuvo un problema físico, por lo que el entrenador Aleksandar Stanojević mandó a calentar a los suplentes y, a los 34 minutos, el juez de línea levantó el cartel e indicó que el argentino debía retirarse del campo de juego para el ingreso de Berkay Özcan.

El fastidio de Kranevitter, que rechaza una orden del director técnico. Captura de Video

Supuestamente recuperado, Kranevitter miró con sorprensa hacia el banco, hizo gestos de que no iba a salir y hasta le indicó a su compañero que regresara a donde el resto de los suplentes. “¿Por qué? No...”, se desprende de sus labios, sobre todo, cuando el árbitro lo acompañó para que se retirara.

Ante esta situación, el argentino siguió en el campo y el DT le dio un abrazo al volante que iba a reemplazarlo, y que se sentó en el banco. En el entretiempo realizó la modificación. ¿Qué habrá pasado en el vestuario? La decisión del tucumano de no salir fue controvertida, y puso a la autoridad en cuestión.

Atención a esto que pasó en Turquía.



35 minutos de partido, el DT está por hacer un cambio pero MATÍAS KRANEVITTER SE NIEGA A SALIR, insisten pero no, y el jugador que iba a ingresar debe volver al banco.



Terminó saliendo en el entretiempo. 😳🇦🇷🇹🇷pic.twitter.com/H98q7Q8lmT — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 27, 2026

El nigeriano Paul Onuachu abrió el marcador para el equipo local, y el italiano Daniele Verde estableció el 1-1. Durante la etapa final, un doblete del nigeriano Chibuike Nwaiwu sentenció el 3-1 de Trabzonspor, que se ubica tercero en la tabla de posiciones con 51 puntos, a cuatro del líder, Galatasaray, aunque con un partido más.

Fatih Karagümrük está último con apenas 13 unidades, comprometido por el descenso. Apenas consiguió tres victorias en 24 partidos.