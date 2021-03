Argentina-Japón: horario, TV y formaciones del amistoso de la Sub 23

La selección argentina Sub-23 continúa con su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio y se prepara para disputar sus dos primeros amistosos formales frente a Japón. El primer encuentro se jugará el viernes 26 de marzo desde las 7 de la mañana (hora argentina) en el estadio de Ajinomoto de Tokio, que recibirá una cantidad de público local limitada por las restricciones de la pandemia de coronavirus. El partido será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play. En tanto, el próximo lunes, desde las 7.45, se jugará el segundo amistoso en el estadio de Kita Kyushu de la la ciudad de Fukuoka, al sudoeste de Japón.

El seleccionado que dirige Fernando Batista es uno de los grandes candidatos a disputar el título en los JJOO luego de su gran actuación en el Preolímpico Sudamericano entre enero y febrero de 2020 en el que consiguió el título y el boleto a la cita olímpica. Para estos dos amistosos, el DT convocó a 23 futbolistas: 11 del medio local y 12 del extranjero. De ellos, solo el arquero Jeremías Ledesma, de 28 años, ocupa ficha mayor. Para los Juegos, podrá llamar a tres mayores de 24 años, ya que se amplió el límite de edad luego de la postergación por la pandemia: podrá convocar jugadores nacidos desde el 1° de enero de 1997 a fechas posteriores.

#Sub23 Actividad oficial en el estadio Ajinomoto de Tokio 🇯🇵.



¡Todo preparado para el primer amistoso! 😁💪🏻 pic.twitter.com/VeWJXdpQ49 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 25, 2021

“Estamos muy contentos de estar acá para estos dos partidos amistosos. Esta posibilidad de enfrentar a Japón nos sirve, ya que es una selección competitiva, no solo en la Mayor sino también en sus juveniles, y para nosotros son dos partidos que tomamos como medida pensando en los Juegos Olímpicos”, declaró Batista en la página oficial de la AFA. “Como equipo trataremos de ser protagonistas, con la iniciativa del partido y del juego en la mayor cantidad posible de minutos. Somos un equipo que juega en conjunto y es solidario. Cuando tenemos la pelota siempre pensamos en el arco rival. Ojalá podamos brindar un buen espectáculo”, concluyó el DT.

La lista de 23 futbolistas citados la integran Jeremías Ledesma (Cádiz), Joaquín Blázquez (Talleres); Hernán de la Fuente (Vélez), Kevin Mac Allister (Argentinos Juniors), Nehuén Pérez (Granada), Nazareno Colombo (Estudiantes), Milton Valenzuela (Colombus Crew), Alexandro Bernabéi (Lanús), Tomás Lecanda (River), Bruno Amione (Hellas Verona); Santiago Ascacibar (Hertha), Santiago Colombatto (León), Lucas González (Independiente), Juan Brunetta (Parma), Santiago Hezze (Huracán); Fernando Valenzuela (Famalicao), Agustín Urzi (Banfield), Matías Vargas (Espanyol), Adolfo Gaich (Benevento), Enzo Cabrera (Newell’s) y Benjamín Rollheiser (River).

Debido a diversas complicaciones, el técnico argentino debió modificar la lista inicial de convocados. Así, cinco futbolistas no pudieron viajar a Japón con el plantel: Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) y Lisandro Martínez (Ajax) no pudieron salir por los protocolos activados por la pandemia en Francia y Holanda; Matías Zaracho (Atlético Mineiro) y Valentín Castellanos (New York City) sufrieron problemas de logística por los vuelos del exterior; y Ezequiel Ponce (Spartak de Moscú) se lesionó.

Argentina disputará el torneo olímpico previsto entre el 21 de julio y el 7 de agosto, y el sorteo del mismo se realizará el próximo 21 de abril en Zurich, Suiza. En la rama masculina, además de Argentina, ya están clasificados: España, Francia, Rumania, Alemania, Arabia Saudita, Corea del Sur, Australia, Costa de Marfil, Egipto, Sudáfrica, Brasil, Nueva Zelanda y Japón. Restan conocer los dos seleccionados de la Concacaf (Norteamérica).

Probables formaciones

Argentina: Joaquín Blázquez; Hernán De La Fuente, Nehuén Pérez, Bruno Amione, Milton Valenzuela; Santiago Ascacíbar, Matías Vargas, Lucas González, Santiago Colombatto; Agustín Urzi y Adolfo Gaich.

Japón: Osako; Itakura, Seko, Watanabe, Sugawara; Tanaka, Nakayama, Soma, Mitoma; Kubo y Tagawa.

Horario: 7 (hora Argentina)

TV: TyC Sports y TyC Sports Play

