El sanguíneo "Cabezón" Oscar Ruggeri hizo un reproche al aire a la producción de 90 Minutos de Fútbol Crédito: captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2020 • 15:54

El panelista de 90 Minutos de Fútbol, Oscar Ruggeri, explotó contra la producción del programa por los reiterados elogios que le hicieron a la calidad técnica de la transmisión del conductor, Sebastián "Pollo" Vignolo, durante el corte comercial.

En ese sentido, el exfutbolista se quejó por las diferencias en el trato que hace el productor Eugenio Sosa con el relator. "Qué bien tu audio, Pollo. Qué bien tu imagen. Por favor, Uge. No me hagas decirte una frase", lanzó Ruggeri en pleno programa. En la transmisión de este lunes, efectivamente, la figura y el sonido del animador se emitieron mejor que de costumbre.

Y el Cabezón agregó: "Si no necesitan estar arrodillados, déjate de joder. Justo vos. Somos siete..." Finalmente, remató: "Hace siete meses que estamos encerrados, y nunca escuché a Uge decirnos: 'qué bien chiquito'. No sé qué cambio. Yo siempre te escuché bien en estos 1000 días que estamos acá".

El desopilante intercambio entre Vignolo y Ruggeri

El campeón mundial en México '86 considera que su compañero de programa no hizo nada para que el envío saliera con mejor calidad. Por su parte, el relator argumentó que arregló su casa para poder salir mejor al aire.

A partir de ello, ambos dialogaron de manera hilarante:

PV: Invertí. Acondicioné una habitación en el estudio: luces frías, una cámara que me llegó...

OR: Pero si no hiciste nada. Pusiste ese globo de Fox Sports ahí atrás en una pared blanca y nada más. No hiciste nada más.

PV: Me compré un micrófono de estos primer nivel. Hoy es take away. ¿Sabés que te pasa a vos? Te achanchaste.

OR: Estás loco vos. Eso jamás. Eso de estar relajarme ni en pedo porque es un tema de la cabeza. Estoy muy bien.

PV: Estás con los ladrillos desde el primer día, en el mismo sector de la casa.

OR: Y hasta que termine. Hasta qué nos digan el día que vayamos para allá, van a ver estos ladrillos. Qué querés, ¿que los cambie?

PV: Si vos hubieses invertido en tu profesión, en lugar de esos ladrillos que tenés así nomás hubieses entregado el CBU y te mandaban un banner como este, un micrófono. Te metíamos la franquicia en tu casa querido, pero no lo quisiste hacer.