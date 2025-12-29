Sante Fe: Darío Gandín, exjugador de Independiente, protagonizó una violenta pelea en un partido de fútbol 5

Darío Gandín, exfutbolista con pasado en Independiente, Colón y Atlético de Rafaela, protagonizó el sábado un violento altercado durante un partido de fútbol cinco que se disputaba en un complejo deportivo de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. El episodio quedó registrado por cámaras instaladas en la cancha y las imágenes se difundieron rápidamente a través de redes sociales, donde generaron amplia repercusión.

El video, de poco más de 30 segundos de duración, muestra a Gandín ubicado frente a la pelota con la intención de patear un tiro libre. A escasa distancia se encuentra un jugador del equipo rival que no respetaba la separación reglamentaria. Visiblemente molesto por la situación, el exdelantero, de 42 años, decide ejecutar el disparo de todos modos, aun sabiendo que la pelota impactaría directamente en el adversario.

Ese gesto incrementó la tensión que ya se percibía en la cancha. Apenas segundos después del pelotazo, Gandín se puso en posición de pelea y comenzó un intercambio de golpes de puño con el otro jugador. La pelea motivó la rápida intervención de los integrantes de los dos equipos, que intentaron separarlos.

Tras un breve intervalo en el que ambos quedaron contenidos por terceros, el conflicto volvió a desatarse. El jugador que había recibido el primer impacto logró zafarse de quienes lo sujetaban y reactivó la riña. En esa segunda secuencia, además de trompadas, también hubo patadas. Los protagonistas fueron separados nuevamente. La grabación concluye con el sonido de una chicharra, que marcó la finalización del encuentro.

Medios y portales santafesinos difundieron posteriormente imágenes del estado físico del jugador que se enfrentó con Gandín. Según se informó, la persona presentaba un corte en la parte inferior de una oreja, con una leve hemorragia. De acuerdo con esas versiones, la lesión se habría producido como consecuencia de un aparente intento de mordedura durante la pelea, aunque ese extremo no fue confirmado oficialmente.

Fuentes policiales indicaron que el incidente derivó en la correspondiente denuncia. No obstante, aclararon que no se registraron heridos de gravedad ni consecuencias mayores más allá de las lesiones leves.

Quién es Darío Gandín, el exjugador que protagonizó la riña

Gandín es un exfutbolista argentino que desarrolló gran parte de su carrera como delantero en el fútbol profesional local, con pasos por clubes de Primera División y del ascenso. Formado en las divisiones inferiores de Independiente, debutó en el primer equipo a comienzos de la década de 2000, en un contexto de fuerte competencia interna. En el club de Avellaneda integró distintos planteles y sumó experiencia en el máximo nivel del fútbol argentino, aunque sin llegar a consolidarse como titular indiscutido.

Tras su salida del Rojo, continuó su trayectoria en Colón de Santa Fe, donde tuvo mayor continuidad y participó en torneos de Primera División, aportando desde el rol de atacante y alternando presencias en el equipo principal.

Posteriormente, su carrera se orientó hacia equipos del interior del país, entre ellos Atlético de Rafaela, institución en la que volvió a competir en la elite del fútbol argentino y también en categorías de ascenso.

En los últimos años de su actividad profesional, Gandín compitió en categorías menores, manteniéndose vinculado a la competencia y al ámbito deportivo más allá de los grandes escenarios. Tras su retiro del fútbol profesional, continuó ligado a la práctica amateur y recreativa.