12 de junio de 2020 • 08:23

Lejos de calmarse, el ambiente entre los atletas olímpicos empieza a subir de temperatura ante la falta de respuestas positivas al pedido de tener permiso para retomar los entrenamientos. El sábado pasado, se anunció que los deportistas ya clasificados para los próximos Juegos Olímpicos y los que tuvieran posibilidades de acceder a Tokio 2020 podrían volver a entrenarse . Sin embargo, pasaron los días y aún no hubo respuestas concretas.

Así, Santiago Lange , el experimentado medallista en vela fue el que sumó su voz a los reclamos que empezó la nadadora Delfina Pignatiello. En un post de Instagram, Lange escribió: "El deporte me enseño que un entrenamiento perdido no se recupera. El viernes nos dijeron a los atletas Olímpicos que el lunes podríamos volver a entrenar. Todavía no podemos. Entiendo que hay muchas prioridades y desafíos. Pero una cosa no quita la otra. Para mi es una enorme responsabilidad representar al país. Es un gran orgullo y honor poder hacerlo. Solo quiero entrenar para ponerme la camiseta con orgullo".

Ante una crítica que esgrimía que primero está la salud pública, Lange agregó: "Estoy muy de acuerdo. Pero como digo, una cosa no quita la otra. No creo que la secretaría de deportes esté trabajando en cuidar la salud de la gente". "Sé que es así. Y por eso decido hablar. No solo por nosotros, sino en nombre de todos los atletas", destacó Lange, que obtuvo la medalla de oro en los Juegos de Río 2016, y la de bronce en Atenas 2004 y Pekín 2008.

A la queja de Lange se agregó Agustina Mignone, la entrenadora de la gimnasta Martina Dominici, que en las redes sociales "¿Alguien piensa en nosotros".

"El viernes pasado nos dijeron: 'los olímpicos el lunes vuelven a entrenar', DNU que nunca salió´ y los olímpicos no entrenaron ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves y seguimos esperando.", escribió Mignone en un post de Instagram.

"Martina lleva 12 años de sus 18 de vida entregándose al deporte para alcanzar su sueño, para representar al país de la mejor manera posible. A un año de su primer Juego Olímpico lleva 3 meses sin poder entrenar. En 12 años de su carrera deportiva su receso más prolongado fue de 15 días, y les comparto este dato para que entiendan la magnitud que es 'parar a cero' a un deportista de alto nivel. Llevamos más de 90 días siendo pacientes, pensando en el otro. ¿Alguien piensa en nosotros?", remarcó la entrenadora de la gimnasta que representó a Argentina en el Mundial 2018 y en los Juegos Panamericanos 2019, y que se clasificó por primera vez a un Juego Olímpico.

El fin de semana pasado, Lammens y Werthein informaron que los deportistas olímpicos y aquellos que tengan posibilidades de clasificarse a Tokio ya estaban autorizados para volver a entrenar en el ambiente que les resulte más natural según la disciplina. "Después de varias semanas de un trabajo conjunto riguroso con el Comité Olímpico y con las federaciones pudimos encontrar esta solución para que nuestros deportistas olímpicos reinicien su preparación para los Juegos. Los entrenamientos se van a llevar adelante con protocolos muy estrictos, el objetivo es que lleguen en las mejores condiciones a Tokio, pero cuidando la salud de ellos mismos y de toda la población", aseguró Lammens. Pero el decreto oficial nunca llegó.

En busca de alternativas, el diálogo entre las autoridades y las distintas federaciones llevaba varias semanas. Lógicamente, desde el lado dirigencial primaba la cautela ante el avance de la pandemia. Pero varios atletas alzaron sus voces y el eco de esas palabras tuvo su efecto. A tal punto que Pignatiello, angustiada, llegó a decir que estaba pensando en no participar en Tokio. "Saber que podría llegar a los Juegos Olímpicos sin preparación me frustra demasiado y hace que entre en consideración la posibilidad de ni siquiera prepararme para la cita olímpica y hasta dejar de nadar si esto se sigue extendiendo". Ahora, habrá que esperar si llega al fin la solución tan esperado.