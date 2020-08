Usain Bolto confirmó que dio positivo de Coronavirus Fuente: Archivo

El exvelocista jamaiquino Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico, dio positivo de coronavirus en un control al que se sometió, según informó este lunes el propio atleta a través de un video que publicó en sus redes sociales de Twitter e Instagram.

En su mensaje, Bolt manifestó: "Buenos días a todos. Me acabo de despertar y, al igual que todos, al mirar las redes sociales, dicen que se confirmó que tengo COVID-19", dijo el astro jamaiquino en el comienzo de su publicación.

Luego continuó: "Me sometí a una prueba, porque tengo que trabajar. Trato de ser responsable, así que me quedaré en casa, por mis amigos''. Además añadió que es asintomático: "Hay que cuidarse, estaré en cuarentena y me lo tomaré suave", concluyó en su video.

Los medios periodísticos jamaiquinos sospechan que Bolt contrajo la enfermedad el pasado viernes durante la celebración de su cumpleaños 34 que realizó en Kingston, la capital del país centroamericano, con una gran fiesta a la que acudieron deportistas, artistas y otras celebridades.

Vale destacar que Jamaica, con unos 2,7 millones de habitantes, ha registrado poco más de 1.500 casos de coronavirus con 16 fallecimientos, según el recuento de la universidad Johns Hopkins.