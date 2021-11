Julián Gutiérrez, el tirador que fue oro en Lima 2019, dará la primera estocada en el debut de los Juegos Panamericanos Junior en Cali 2021

El deporte panamericano volvió a cobrar vida con una nueva competencia. Restan casi dos años para el comienzo de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y esta estación juega un rol de importancia. Porque no saldrán a escena deportistas experimentados con años de trayectoria, sino que en Cali, Colombia, tendrán su oportunidad los jóvenes atletas de entre 14 y 22 años que están dando sus primeros pasos. Anoche se produjo la inauguración oficial de los Juegos Panamericanos Junior y la delegación argentina está presente.

Julián Gutiérrez, tirador argentino Twitter @DeportesAR

El equipo nacional lo encabezan Julián Gutiérrez y Luciana Cardozo en la ceremonia inaugural. El tirador, nacido en Catamarca, tiene 20 años y ya dio sus primeros pasos dentro de la élite deportiva. El deportista fue medalla de oro y de bronce en Lima 2019, y en esta oportunidad le tocó ser el abanderado de una nueva aventura. Junto a él, estuvo Cardozo, de vela, quién estará dando sus primeros pasos en el deporte panamericano. Ella, quien supo ser medalla de oro en los Juegos Odesur 2018 y en los Juegos Suramericanos de playa en Rosario 2019, competirá en clase Laser Radial.

Detrás de ellos desfilaron 275 representantes argentinos en 36 disciplinas. En total son 3500 deportistas presentes en Cali, de 41 países, en una competencia que finalizará el 5 de diciembre. Entre los nombres nacionales se destaca la presencia de los nadadores: Delfina Dini y Guillermina Ruggiero, los atletas Franco Florio, Pablo Zaffaroni, Luciana Gómez y Nazareno Sasia, Iona Gualdi (bádminton). También estarán los equipos -masculino y femenino- del básquet 3x3 y los representantes de handball y vóley. Victoria Delvecchio (judo) y Celina Saubidet en vela.

¿A dónde apunta Cali 2021?

“El objetivo de este torneo es impulsar a las nuevas generaciones de deportistas, así como visibilizar nuevos talentos y apoyar el desarrollo del deporte en las categorías junior a través de su participación en eventos de alto alcance. Con la realización de estos Juegos, se busca hacer que el deporte sea transicional, y se cree un vínculo de acción social entre el deporte y la cultura”.

Fernanda Russo y Julián Gutiérrez, campeones panamericanos en Lima Lima 2019

Quién es el tirador que es abanderado, ya sabe lo que es ser campeón pero busca ir de a poco en su carrera deportiva

“Me costó entender que estuve con los mejores deportistas”, señaló al regresar de su experiencia en Lima 2019 Gutiérrez. En aquella oportunidad tenía 18 años y estaba atravesando una de sus primeras competencias internacionales. En ese equipo de tiro, estuvo acompañado por la tiradora olímpica Fernanda Russo y sus compañeros, Alexis Eberhardt, Alliana Volkart, Federico y Melisa Gil. El equipo consiguió tres medallas, dos de ellas de sus manos. Fue medalla de bronce en 10 metros rifle, medalla de oro en rifle de aire mixto junto a Russo. La tercera medalla la consiguió Russo.

“Al principio no te das cuenta de donde estás, pero después empezás a ver a través de los ojos de los otros lo que ganaste. Donde yo lo logré ver fue en mis primeros Juegos Evita, que tenían una magnitud social muy grande”, declaró a Radio Nacional Catamarca, en la previa al viaje a Cali 2021.

De sus comienzos destaca el ambiente familiar en el que se formó. Desde los 13 años, cuando empezó a practicar junto a Andrés, su hermano, y su padre, con pasado en el deporte, se convirtió en su entrenador. Ese clima de hermandad y exigencia, fue el que lo llevó a alcanzar sus logros. En la actualidad, Marcelo, su padre, sigue siendo su entrenador y es quien le marca el camino.

Gutiérrez (se lo ve en la derecha) liderará junto a Luciana Cardozo la delegación argentina en los Panamericanos Junior de Cali 2021 Prensa Lima 2019

“Siempre me entrené en casa porque nos sentíamos bien en ese ambiente, ese ámbito de padre e hijo y que nadie de afuera opine me gusto bastante, porque al ser un deporte psicológico, todo lo que te digan de afuera te puede llegar a afectar”, se animó a expresar el abanderado que es campeón argentino en rifle 10 metros y campeón del torneo de la Vendimia 2021. “Al ser un deporte psicológico, todo lo que te digan de afuera te puede llegar a afectar”, concluyó.

En la actualidad, si bien entrelaza sus prácticas con la selección y los viajes a las concentraciones, Gutiérrez entrena en su casa. Allí, montó un polígono de tiro en una sala de 12 metros por cuatro de ancho. “El primer blanco que usamos fue una caja de vino, y le dimos fácil”, recordó.

#Cali2021 Las sensaciones de Luciana Cardozo y Julián Gutiérrez al ser los abanderados de la delegación argentina en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Panamericanos Cali 2021. #EquipoARG 🇦🇷 #ArgentinaEnCali2021 pic.twitter.com/DIdPG2xm8l — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) November 26, 2021

“El psicólogo en este deporte marca mucho la diferencia. El que lo sabe aprovechar o que se sabe abrir de cierta forma con el psicólogo, logra sacar más ventaja. Para ese tipo de torneos se trata de sacarle el peso del nombre, porque son eventos sociales en donde el nombre pesa bastante y tenés que saberlo llevar”, añadió respecto de la concentración que requiere su deporte.

Formó parte del proceso de selección para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Disputó una Copa del Mundo junior en 2018, donde el equipo nacional alcanzó su plaza olímpica, la que finalmente utilizó Facundo Firmapaz. Con el equipo mayor, también participó de la edición 2019 del Mundial en India, y se prepara para febrero disputar su segunda cita mundialista en Egipto.

Hubo una frase que termina por describir quién es Julián Gutiérrez. Joven, sincero y auténtico, fue él, quien entrena y tira como un loco y gasta cerca de 250 balines por día en sus entrenamientos, que planteó su propia contradicción interna: “No sé si me gusta este deporte en realidad, pero me cuesta despegarme. Ya es mi estilo de vida y no me puedo desprender, ¿se entiende?”, apuntó y sonrió.