A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Mónaco de la Fórmula 1

Este domingo, desde las 10 (hora argentina), se disputa la final del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 (F1), con la participación del argentino Franco Colapinto, que largará en el 18° puesto de la parrilla (en la clasificación quedó 20°, pero se vio favorecido por sanciones a Lance Stroll y Oliver Bearman). La fecha 8 del Mundial 2025 de la categoría más importante del automovilismo internacional se disputa en el Circuito de Montecarlo y se puede ver en vivo por TV en Fox Sports, como así también por streaming a través de las plataformas Disney+, en su plan Premium, y F1 TV Pro.

En su primera práctica (FP1), el argentino de 21 años finalizó 19° a 1.856 de Charles Leclerc (Ferrari), que con 1:11.964 estableció la vuelta más rápida. Luego, en la FP2, terminó 20°, a 2.060 segundos de Leclerc y mejorando su actuación del entrenamiento inicial por apenas 0.405. En el ensayo final también fue último luego de un giro más lento que en la tanda anterior, lo que lo hizo quedar a 1.898 del líder, que nuevamente fue el local Leclerc.

Franco Colapinto está teniendo un fin de semana complicado con Alpine; largará 18° este domingo

En la clasificación finalizó último, pero largará 18° este domingo por las penalizaciones a Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin). Tras su participación, se refirió al rendimiento del A525: “Perdemos mucho grip en curvas lentas. Se siente rígido, como si la goma de adelante no mordiera la mitad de curva. Después, cuando acelero, es como que la goma de atrás está en el aire (...) No le termino de agarrar la mano, no sé bien a qué”, aseguró. “Hice el mismo tiempo con neumáticos blandos y medios, así que algo raro hay. Me siento incómodo, sin confianza. No estoy cómodo con el auto", continuó.

Lando Norris (McLaren) logró la pole position y largará primero, mientras que Leclerc iniciará segundo. Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), en tanto ,ocuparán la segunda línea de la parrilla en la largada.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Mónaco

Viernes 23 de mayo

Práctica 1: 19°.

Práctica 2: 20°.

Sábado 24 de mayo

Práctica 3: 20°.

Clasificación: 20° (largará 18° por sanciones a Lance Stroll y Oliver Bearman).

Domingo 25 de mayo

10: Final (Fox Sports y Disney+).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Parrilla de salida del GP de Mónaco

1ª línea

Lando Norris (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

2ª línea

Oscar Piastri (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

3ª línea

Isack Hadjar (Racing Bulls)

Fernando Alonso (Aston Martin)

4ª línea

Lewis Hamilton (Ferrari) - Fue penalizado con tres lugares para la largada.

Esteban Ocon (Haas)

5ª línea

Liam Lawson (Racing Bulls)

Alexander Albon (Williams)

6ª línea

Carlos Sainz Jr. (Williams)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

7ª línea

Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

George Russell (Mercedes)

8ª línea

Kimi Antonelli (Mercedes)

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

9ª línea

Pierre Gasly (Alpine)

Franco Colapinto (Alpine)

10ª línea

Lance Stroll (Aston Martin) - Fue penalizado con un lugar para la largada.

Oliver Bearman (Haas) - Fue penalizado con 10 lugares para la largada.

¿Qué dicen las apuestas?

El máximo favorito a subirse a lo más alto del podio en el GP de Mónaco es el británico Lando Norris (McLaren), seguido del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). El australiano Oscar Piastri (McLaren) completa la lista de principales candidatos. Un hipotético triunfo de Colapinto, en tanto, repaga lo mismo que una victoria de otros cuatro pilotos: Lance Stroll, Pierre Gasly, Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto.